শারদীয় ভোজের বিশেষ: হয়ে যাক তাহলে ইলিশ বরিশালি

ইলিশ মাছ ৫–৭ টুকরা
সরষেবাটা ১ টেবিল চামচ
পোস্তবাটা ১ টেবিল চামচ
কাঁচামরিচ ৪–৫ টা
নারিকেলবাটা আধাকাপ
টকদই ২ টেবিল চামচ
চিনি ১ চা–চামচ
হলুদ গুঁড়া ১ চা–চামচ
মরিচ গুঁড়া ১ চা–চামচ
জিরা গুঁড়া ১ চা–চামচ
কালো জিরা আধা চা–চামচ
লবণ স্বাদমতো
সরষের তেল পরিমাণমতো
ইলিশ মাছের টুকরাগুলো ভালোভাবে ধুয়ে হলুদ গুঁড়ো ও লবণ দিয়ে মেখে কিছুক্ষণ রেখে দিন। সরষে ও পোস্ত একসঙ্গে সামান্য লবণ দিয়ে বেটে নিন। নারিকেল মিহি করে বেটে নিন। এর সঙ্গে দুই তিনটা কাঁচামরিচও বেটে নিতে পারেন ঝাল পছন্দ করলে।
এবার একটি কড়াইতে সরষের তেল গরম করুন। তেল গরম হলে কালোজিরা ফোড়ন দিন। এরপর পেঁয়াজকুচি দিয়ে সোনালী হওয়া পর্যন্ত ভাজুন। এবার সরষেবাটা, পোস্তবাটা, নারিকেলবাটা দিয়ে হালকা নাড়াচাড়া করুন।
হলুদ গুঁড়া, জিরা গুঁড়া এবং ধনে গুঁড়া দিয়ে ভালোভাবে মেশান। এবার টক দই দিন। সব মশলা কষানোর জন্য সামান্য পানি দিন। মশলা থেকে তেল ছেড়ে এলে ইলিশ মাছের টুকরাগুলো দিয়ে দিন। মাছের টুকরাগুলাকে মশলার সঙ্গে আলতোভাবে কষিয়ে নিন।
এরপর পরিমাণ মতো পানি দিয়ে ঢেকে দিন। মাছ সিদ্ধ হয়ে গেলে এবং ঝোল ঘন হয়ে এলে চিনি ও কাঁচা মরিচের ফালি ও ধনেপাতা কুচি ছড়িয়ে দিন। এবার গরম গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন ঐতিহ্যবাহী ও মজাদার ইলিশ বরিশালি।