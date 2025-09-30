শারদীয় ভোজের বিশেষ মিষ্টি: তালকদম

পাকা তালের রস ২ কাপ
কোরানো নারকেল ৩ কাপ
গুড় এক কাপ
চিনি ২ টেবিল চামচ
তেজপাতা ১টা
এলাচ ২–৩টা
চালের গুঁড়া দেড় কাপ
ময়দা আধা কাপ
বাসমতী চাল দুই কাপ
লবণ সামান্য
প্রথমে বাসমতী চাল ভালো করে ধুয়ে পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হবে দুই ঘণ্টার মতো। কড়াইতে নারকেল, গুড়, এলাচ ও তেজপাতা দিয়ে ভালোভাবে নেড়ে কিছুটা আঠালো হয়ে এলে নামিয়ে রাখতে হবে। এবার হাঁড়িতে পাকা তালের রসে চিনি ও সামান্য লবণ দিয়ে নাড়তে থাকতে হবে।
ভালোভাবে গরম হয়ে এলে চালের গুঁড়া দিয়ে নেড়েচেড়ে রুটির ডোয়ের মতো তৈরি করতে হবে। নামিয়ে ঠান্ডা হয়ে এলে খুব ভালোভাবে মথে নিয়ে গোল গোল করে লাচি কেটে হাতের তালুতে রেখে চেপে ছোট রুটির আকার করে নারিকেলের পুর দিয়ে চারপাশ থেকে মুড়ে তালুতে ঘুরিয়ে গোল গোল বলের মতো করে নিতে হবে। সব তৈরি করা হয়ে গেলে পানিতে ভিজিয়ে ছেঁকে রাখা বাসমতী চালের ওপর গড়িয়ে নিতে হবে। এবার ভাপে রাখতে হবে চাল সেদ্ধ হয়ে ঠিক কদমফুলের মতো ছড়ানো পর্যন্ত। এবার গরম গরম পরিবেশন করতে হবে মজাদার এই তালকদম।