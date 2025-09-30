শারদীয় ভোজের বিশেষ মিষ্টি: তালকদম
রেসিপি

শারদীয় ভোজের বিশেষ মিষ্টি: তালকদম

এই সময়টা তালের। পাকা তাল দিয়ে কতকিছুই হয়; কিন্তু তালকদমের নাম কি শুনেছেন? আমাদের এবারের শরৎ আয়োজনে থাকছে তালকদম। শেষ পাতে হবে দারুণ মিষ্টিমুখ। অনন্য স্বাদের এই মিষ্টান্ন তৈরি করেছেন সেলিনা শিল্পী। আর ছবি দেখে বুঝতেই পারছেন এগুলো তাঁরই তোলা।

শেয়ার করুন
ফলো করুন

উপকরণ

সহজ উপকরণ দিয়েই বানানো যায়
সহজ উপকরণ দিয়েই বানানো যায়

পাকা তালের রস ২ কাপ
কোরানো নারকেল ৩ কাপ
গুড় এক কাপ
চিনি ২ টেবিল চামচ
তেজপাতা ১টা
এলাচ ২–৩টা
চালের গুঁড়া দেড় কাপ
ময়দা আধা কাপ
বাসমতী চাল দুই কাপ
লবণ সামান্য

বিজ্ঞাপন

প্রস্তুত প্রণালি

দেখতে চমৎকার, খেতেও মজা
দেখতে চমৎকার, খেতেও মজা
পুজার যে কোন দিন হয়ে যাক এই মিষ্টি
পুজার যে কোন দিন হয়ে যাক এই মিষ্টি

প্রথমে বাসমতী চাল ভালো করে ধুয়ে পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হবে দুই ঘণ্টার মতো। কড়াইতে নারকেল, গুড়, এলাচ ও তেজপাতা দিয়ে ভালোভাবে নেড়ে কিছুটা আঠালো হয়ে এলে নামিয়ে রাখতে হবে। এবার হাঁড়িতে পাকা তালের রসে চিনি ও সামান্য লবণ দিয়ে নাড়তে থাকতে হবে।

বানাতে হবে এভাবে
বানাতে হবে এভাবে

ভালোভাবে গরম হয়ে এলে চালের গুঁড়া দিয়ে নেড়েচেড়ে রুটির ডোয়ের মতো তৈরি করতে হবে। নামিয়ে ঠান্ডা হয়ে এলে খুব ভালোভাবে মথে নিয়ে গোল গোল করে লাচি কেটে হাতের তালুতে রেখে চেপে ছোট রুটির আকার করে নারিকেলের পুর দিয়ে চারপাশ থেকে মুড়ে তালুতে ঘুরিয়ে গোল গোল বলের মতো করে নিতে হবে। সব তৈরি করা হয়ে গেলে পানিতে ভিজিয়ে ছেঁকে রাখা বাসমতী চালের ওপর গড়িয়ে নিতে হবে। এবার ভাপে রাখতে হবে চাল সেদ্ধ হয়ে ঠিক কদমফুলের মতো ছড়ানো পর্যন্ত। এবার গরম গরম পরিবেশন করতে হবে মজাদার এই তালকদম।

বিজ্ঞাপন
প্রকাশ: ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৮: ২৪
বিজ্ঞাপন