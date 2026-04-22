সহজলভ্য, সাশ্রয়ী এই সবজি ভিটামিন এ-র দারুণ উৎস

ভিটামিন এ আমাদের শরীরের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট। একটি মাঝারি আকারের মিষ্টি আলুতে (প্রায় ১০০–১২০ গ্রাম) ২০,০০০–২৫,০০০ IU পর্যন্ত ভিটামিন এ–এর সমতুল্য পাওয়া যেতে পারে, যা দৈনিক চাহিদার প্রায় ৩৫০–৪০০% পূরণ করে।
বিটা-ক্যারোটিন শরীরে গিয়ে রেটিনলে (ভিটামিন এ) রূপান্তরিত হয়, যা চোখের রড সেলগুলোর জন্য অপরিহার্য। এই কোষগুলো কম আলোতে দেখার ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে। ভিটামিন এ–এর ঘাটতি হলে নাইট ব্লাইন্ডনেস বা রাতকানা হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায় যা বিশ্বজুড়ে অন্যতম সাধারণ পুষ্টিহীনতা-সম্পর্কিত সমস্যা।
এছাড়া, ভিটামিন এ টি-সেল ও বি-সেলের কার্যক্রমকে সক্রিয় রেখে শরীরের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা জোরদার করে, ফলে ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করা সহজ হয়।
ভিটামিন এ ত্বকের কোষ পুনর্নির্মাণ বা সেল টার্নওভারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এর ফলে মৃত কোষ দ্রুত ঝরে গিয়ে নতুন কোষ তৈরি হয়, যা ত্বককে মসৃণ, উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত রাখে।
বিটা-ক্যারোটিন একটি শক্তিশালী অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, যা ফ্রি র্যাডিক্যালের ক্ষতিকর প্রভাব কমায়। এই ফ্রি র্যাডিক্যালই ত্বকের বার্ধক্য, বলিরেখা এবং কোষের ক্ষতির অন্যতম কারণ।
মিষ্টি আলুতে দ্রবণীয় ও অদ্রবণীয় দুই ধরনের ফাইবারই রয়েছে।
দ্রবণীয় ফাইবার অন্ত্রে জেল তৈরি করে, যা গ্লুকোজ শোষণ ধীর করে এবং রক্তে শর্করার ওঠানামা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। অন্যদিকে অদ্রবণীয় ফাইবার হজম প্রক্রিয়া উন্নত করে এবং কোষ্ঠকাঠিন্য কমায়।
এছাড়া, এই ফাইবার অন্ত্রের উপকারী ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধিতে সহায়তা করে, যা ইমিউনিটি এবং মানসিক স্বাস্থ্যের সঙ্গেও জড়িত।
মিষ্টি আলুতে বিটা-ক্যারোটিন ছাড়াও পলিফেনল, অ্যান্থোসায়ানিন (বিশেষ করে বেগুনি মিষ্টি আলুতে) এবং ভিটামিন সি থাকে। এই উপাদানগুলো শরীরে অক্সিডেটিভ স্ট্রেস কমায় এবং দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ হ্রাসে সহায়তা করে।
বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত যে, দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ হৃদরোগ, ডায়াবেটিস এবং কিছু ক্যানসারের সঙ্গে সম্পর্কিত। তাই নিয়মিত অ্যান্টিঅক্সিডেন্টসমৃদ্ধ খাবার গ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
মিষ্টি আলুর গ্লাইসেমিক ইনডেক্স রান্নার পদ্ধতির উপর নির্ভর করে। সেদ্ধ বা বেক করলে এটি মাঝারি থাকে, আর ভাজা হলে কিছুটা বেড়ে যায়।
তবে এতে থাকা ফাইবার ও রেজিস্ট্যান্ট স্টার্চ গ্লুকোজ ধীরে ধীরে রক্তে ছাড়ে, ফলে এটি দীর্ঘ সময় ধরে শক্তি জোগায় যা ব্যায়াম বা দৈনন্দিন কর্মব্যস্ত জীবনে বেশ উপকারী।
সর্বোচ্চ পুষ্টিগুণ পেতে খোসাসহ সেদ্ধ বা বেক করে খাওয়া ভালো। সামান্য স্বাস্থ্যকর ফ্যাট—যেমন অলিভ অয়েল বা বাদাম—যোগ করলে বিটা-ক্যারোটিন শোষণ আরও বাড়ে। দারুচিনি বা গোলমরিচ যোগ করলে স্বাদ যেমন বাড়ে, তেমনি অ্যান্টিঅক্সিডেন্টও বাড়ে।
সব খাবারই শুধু ক্ষুধা মেটানোর জন্য নয় কিছু খাবার শরীরকে ভেতর থেকে গড়ে তোলে, পুনর্গঠন করে। মিষ্টি আলু তেমনই একটি খাবার।
কখনো কখনো সবচেয়ে শক্তিশালী “ওষুধ” লুকিয়ে থাকে আমাদের প্রতিদিনের প্লেটেই প্রাকৃতিক, উষ্ণ, এবং পুষ্টিতে ভরপুর।
সূত্র: ন্যাশনাল ইনস্টিটিউটস অব হেলথ