রেস্তোরাঁয় স্বাস্থ্যকর খাবার অর্ডার দিতে যেভাবে সুপরামর্শ দিতে পারে চ্যাটজিপিটি

আজকের ব্যস্ত জীবনে বাইরে খাওয়া প্রায় অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। কিন্তু বাইরে খাওয়ার সবচেয়ে বড় দুশ্চিন্তা হচ্ছে। কীভাবে স্বাস্থ্যকর খাবার বেছে নেওয়া যায়। ক্যালরি, প্রোটিন বা ফ্যাটের হিসাব মিলিয়ে অর্ডার করাটা মোটেও সহজ কাজ নয়। এই সমস্যারই এক অভিনব সমাধান দেখিয়েছেন স্ট্যানফোর্ডে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চিকিৎসক এবং থ্রাইভ গ্লোবালের চিফ মেডিকেল অফিসার ডা. আলিয়া ইয়াকুব।
সম্প্রতি ইনস্টাগ্রামে দেওয়া এক ভিডিওতে তিনি শেয়ার করেছেন চ্যাটজিপিটি-এর একটি বিশেষ হ্যাক। যেখানে আপনি রেস্তোরাঁর নাম এবং আপনার পুষ্টির লক্ষ্য, যেমন নির্দিষ্ট পরিমাণ প্রোটিন বা ক্যালরির সীমা উল্লেখ করে চ্যাটজিপিটি-র মাধ্যমে আপনার জন্য উপযুক্ত খাবারের অর্ডার তৈরি করতে পারেন।
তার ইনস্টাগ্রাম পোস্টে তিনি লিখেছেন, ‘রেস্তোরাঁয় স্বাস্থ্যকর খাবারের জন্য চমৎকার চ্যাটজিপিটি হ্যাক। এটি একটি অসাধারণ চ্যাটজিপিটি হ্যাক যা আমি সম্প্রতি জেনেছি! এটি আমাদের মতো যারা বাইরে খাওয়ার সময় স্বাস্থ্যকর খাবার খেতে চায়, তাদের জন্য একটি গেম-চেঞ্জার। আপনি কি এটি চেষ্টা করে দেখবেন? এটি সম্পর্কে আপনি কি জানতেন?”
ডা. ইয়াকুব বলেন, “আপনি যদি বাইরে খেতে পছন্দ করেন, আবার স্বাস্থ্য নিয়েও সচেতন থাকতে চান, তবে চ্যাটজিপিটি-এর এই হ্যাকটি ব্যবহার করে দেখতে পারেন। ধরুন, আপনি আজ রাতে কোনো একটি রেস্তোরাঁয় খেতে যাচ্ছেন। এখন চ্যাটজিপিটি-কে শুধু বলুন, আমি ৩০ গ্রাম বা তার বেশি প্রোটিন চাই, আর খাবারের ক্যালরি যেন ৫০০-এর কম হয়। মুহূর্তেই চ্যাটজিপিটি আপনার জন্য নির্দিষ্ট একটি অর্ডার সাজিয়ে দেবে। অর্থাৎ, আলাদা কোনো অ্যাপ ব্যবহার না করেই শুধু কয়েকটি বাক্য এআইকে জানালেই, এটি আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী খাবারের তালিকা সাজিয়ে দেবে।
এটি কেবল রেস্তোরাঁয় খাওয়ার ক্ষেত্রেই নয়, বরং ওজন নিয়ন্ত্রণেও অনেককে সাহায্য করছে।
* সুইজারল্যান্ডের এক নারী জানান, তিনি প্রতিদিন সকালে চ্যাটজিপিটি -কে শুধু একটি ভয়েস মেসেজ পাঠাতেন, আর সেখান থেকেই তিনি ৭ কেজি ওজন কমাতে সক্ষম হন।
* আবার একজন ব্যক্তি মাত্র ৬ মাসে ২৭ কেজি ওজন কমিয়েছেন চ্যাটজিপিটি দিয়ে প্রতিদিনের খাবার, ব্যায়াম ও রুটিন পরিকল্পনা করে।
আমাদের অনেকেরই সমস্যা হয় খাবারের পুষ্টিমান বুঝে ওঠা বা ক্যালরি-প্রোটিনের হিসাব মেলানোতে। চ্যাটজিপিটি এখানে কাজ করছে এক ধরনের ‘ডিজিটাল হেলথ অ্যাসিস্ট্যান্ট’ হিসেবে। যা মুহূর্তেই ব্যক্তিগত লক্ষ্য অনুযায়ী সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করছে।
প্রযুক্তি এখন শুধু কাজ বা বিনোদনের জন্য নয়, স্বাস্থ্য রক্ষাতেও বড় সহায়ক হয়ে উঠছে। ডা. আলিয়া ইয়াকুবের দেখানো এই সহজ কৌশল হয়তো অনেকের জীবনধারা পাল্টে দিতে পারে।
ছবি: পেকজেলসডটকম