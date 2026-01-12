সকালের নাশতায় ফল খাওয়া কি ঠিক? দেখুন কোন ফল কীভাবে খাবেন

এই জায়গাতেই ফল নিয়ে শুরু হয় বিভ্রান্তি—সকালে ফল খাওয়া ভালো, নাকি এতে ওজন বাড়ে বা ব্লাড সুগার বেড়ে যায়। এই সব প্রশ্নের সহজ উত্তর দিয়েছেন বিশেষজ্ঞ পুষ্টিবিদেরা।
পুষ্টিবিদের মতে, সচেতনভাবে খেলে সকালের নাশতায় ফল রাখা শুধু নিরাপদ নয়, বরং উপকারী। অনেকেরই ধারণা, ফলের প্রাকৃতিক চিনি ওজন বাড়াতে পারে বা রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়ায়। কিন্তু সঠিক পরিমাণ ও সঠিক পদ্ধতিতে খেলে ফল দিনের শুরুতে শরীরকে প্রয়োজনীয় এনার্জি জোগাতে সাহায্য করে।
বিশেষ করে যাঁরা সকালে হাঁটা, যোগব্যায়াম বা অন্য কোনো শরীরচর্চা করেন, তাঁদের জন্য সকালে ফল খাওয়া আরও বেশি উপকারী হতে পারে।
মৌসুমি ফলই সবচেয়ে ভালো পছন্দ। তবে বছরজুড়েই এমন কিছু ফল পাওয়া যায়, যেগুলো সকালের নাশতায় রাখা যেতে পারে—
* কমলা, মৌসুমি লেবু: ভিটামিন সি-এর ভালো উৎস, রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সহায়ক
* স্ট্রবেরি, ব্লুবেরি, ডালিম: অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে সমৃদ্ধ, ত্বক ও কোষের স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী
* সাদা তরমুজ বা খরমুজ: শরীর হাইড্রেট রাখতে সাহায্য করে
* কলা: দ্রুত এনার্জি দেয়, পটাশিয়ামে ভরপুর
এই ফলগুলো শুধু শরীরকে সতেজ রাখে না, বরং মিষ্টি খাওয়ার অপ্রয়োজনীয় চাহিদাও কমাতে সাহায্য করে।
অনেকেই ডায়েটের সময় ফল খেতে ভয় পান। কিন্তু পুষ্টিবিদের মতে, ফলের প্রাকৃতিক চিনি বা ফ্রুক্টোজকে বলা হয় ‘স্লো সুগার’। এটি ধীরে হজম হয় এবং ইনসুলিনের ওপর অতিরিক্ত চাপ না ফেলে শরীরে এনার্জি জোগায়। ফলে সঠিক পরিমাণে ফল খেলে ওজন কমানোর পথেও তা সহায়ক হতে পারে।
সকালে শুধু ফল খেলেই যথেষ্ট নয়, কীভাবে খাচ্ছেন সেটাও গুরুত্বপূর্ণ। পুষ্টিবিদের পরামর্শ—
* ফলের সঙ্গে অল্প পরিমাণ বাদাম বা আখরোট যোগ করুন
* এতে পেটের অ্যাসিডিটি কমে
* দীর্ঘক্ষণ পেট ভরা থাকে
* ইমিউনিটি বুস্ট পায়
এই ছোট্ট কম্বিনেশনটি সকালের নাশতাকে আরও ব্যালান্সড করে তোলে।
সব কিছুর ক্ষেত্রেই একটাই মূল কথা পরিমিতিবোধ। ফল পুষ্টিকর বলেই অতিরিক্ত খাওয়া ঠিক নয়। অতিরিক্ত ফ্রুকটোজ গ্রহণ করলে শরীরে ট্রাইগ্লিসারাইডের মাত্রা বেড়ে যেতে পারে। বিশেষ করে যাঁদের ফ্যাটি লিভারের সমস্যা আছে, তাঁদের সকালে এক সার্ভিং ফলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা ভালো।
সকালের নাশতায় ফল রাখা কোনো ভুল সিদ্ধান্ত নয়। শর্ত একটাই, সেটি হতে হবে সচেতন ও পরিমিত। সঠিক ফল, সঠিক পরিমাণ আর সঠিক কম্বিনেশন—এই তিনেই লুকিয়ে আছে সুস্বাস্থ্য ও সুন্দর একটি দিনের শুরু।
সূত্র: হেলথ লাইন
ছবি: এআই