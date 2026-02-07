ফরাসি স্বাদসাম্রাজ্যে পনিরের রাজত্ব ৫

তুলুজ, ফ্রান্সের দক্ষিণের বড় শহর। যে শহরে পা রাখলেই নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে সবাই, ভ্রমণের নেশা। ভ্রমণ গাইড বইয়ের বিশ্বখ্যাত প্রকাশক ‘লোনলি প্ল্যানেট’ ২০২৫ সালে ভ্রমণের জন্য প্রকাশ করেছে বিশ্বের সেরা ১০টি শহরের নাম। এই সংক্ষিপ্ত তালিকায় যে শহরের নামটি একেবারে প্রথমে, সেটি হলো ফ্রান্সের এই তুলুজ।
ইউরোপের যেকোনো বড় নগরী থেকে বিমানে মাত্র দুই ঘণ্টার পথ, ফ্রান্সের দক্ষিণে ছবির চেয়েও সুন্দর লোকালয় এই তুলুজ। আকাশ পরিষ্কার থাকলে এখান থেকে দেখা যাবে আরও দক্ষিণে স্পেন ছুঁয়ে পিরেনিজ পর্বতমালার তুষার আচ্ছাদিত অসংখ্য চূড়া, শৃঙ্গ। পর্বত থেকে বরফ গলা স্বচ্ছ জলের ধারা নিয়ে পিরেনিজ কন্যা গারোঁন নদী এই শহরের বুক চিরে চলে গেছে, মিশেছে অতলান্তিকের লোনাজলে।
দিগন্তবিস্তৃত সূর্যমুখী ও আঙুরখেতের মধ্য দিয়ে মহাসড়ক ধরে ১৫০ কিলোমিটার বা ৯৫ মাইল দূরে দেখা পাওয়া যাবে প্রকৃতির আরেক বিস্ময়, ভূমধ্যসাগরের। ইউরোপের মানুষের আকাশ ও মহাকাশ জয়ের সূচনা এই তুলুজ থেকে হয়েছিল। আজও তাই তুলুজ হচ্ছে ইউরোপের বিমান এবং মহাকাশবিজ্ঞান, প্রযুক্তির তীর্থস্থান, রাজধানী। প্যারিসের পরেই ফ্রান্সের দ্বিতীয় বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয় নগরী তুলুজকে জাদুঘরের শহরও বলা চলে। ডজনখানেক জাদুঘর আছে এখানে। বহু শতাব্দীর জমজমাট ইতিহাসের সাক্ষী এই শহর আজ ইউরোপের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রবিন্দু।
এই শহরে পা রেখে ‘মার্গসে ভিক্তর হুগো’ অর্থাৎ তুলুজের প্রাণকেন্দ্রে ‘ভিক্তর হুগো কাঁচাবাজার’ না দেখে ফিরে গেলে ভীষণ ভুল হবে। মাছ, মাংস, সবজি আর ফলমূলের সঙ্গে আছে শুকনা মাংস এবং পাঁচটি পনিরের দোকান। এর একটি বিপণির স্বত্বাধিকারী হচ্ছেন এমিলি। তারুণ্যে ভরপুর সুন্দরী এবং বিদুষী নারী। পুরো নাম এমিলি ক্যাভেরো, বয়স ৩৫ বছর। ১০ বছর ধরে পনিরের সঙ্গে জীবনের সুর আর ছন্দ মিলিয়ে এক আনন্দের জগতে তাঁর প্রদীপ্ত বিচরণ। পরিচয় করিয়ে দিলেন তিনি তাঁর মায়ের সঙ্গে। বললেন, ‘আমার জন্মদাত্রী মা, যার হাত ধরে আমি আজ এখানে। আজ মা আমার একজন বেতনভুক কর্মচারী।’ মেয়ের সরল এবং স্বতঃস্ফূর্ত উচ্চারণে মায়ের মুখে গর্বিত হাসি। আমি ছবি তুলতে চাইলে, আনন্দিত হলেন।
এমিলিকে বললাম, ‘পনির নিয়ে লিখতে কলম ধরেছি, বাংলাদেশ এবং বাংলাভাষী মানুষেরা শিল্প–সাহিত্যের সেঙ্গ খাদ্যসংস্কৃতি এবং খাদ্যকৌলীন্যের খবর রাখতে পছন্দ করেন। আমার লেখার মাধ্যমে ফরাসি গ্যাস্ট্রোনমির অন্যতম অনুঘটক ফরাসি পনিরের কথা বাংলাভাষী পাঠকদের কাছে পৌঁছে দিতে চাই।’ এমিলি আমার কথা শুনলেন, হাসলেন। চোখেমুখে তাঁর একরাশ উজ্জ্বলতা, তিনি উৎফুল্ল হলেন। বললেন, ছোটবেলা থেকেই মা-বাবাকে দেখেছেন বিস্ময়কর তরল খাদ্য দুধ এবং দুগ্ধজাত পণ্য নিয়ে কাজ করতে। সেই থেকে দুগ্ধজাত পণ্যের প্রতি একটা আলাদা টান অনুভব করেন। তিনি তাই নিজের বিচরণ ক্ষেত্র পনিরের জাদুর জগৎকে বেছে নিয়েছেন। পেশা এবং নেশাকে একই সুতায় গেঁথেছেন। ফরাসি পনিরের তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতে চাইলে, সপ্রতিভ উত্তর দিয়ে বললেন, ‘বৈচিত্র্য, স্বাদ এবং ঐতিহ্য।’
পনিরের আরেকটি নামকরা দোকান, ‘জ্যাভিয়ে’। ফরাসি পনিরের জগতের তারকা কারিগর মশিয়েঁ ফ্রাঁসোয়া বুর্গনের সঙ্গে দেখা মিলবে এই দোকানে ভিক্তর হুগো বাজারের ঠিক পাশেই একটি লাল ইটের দালানের নিচতলাতে। ফ্রাঁসোয়া বুর্গনের পিতা জ্যাভিয়ে বুর্গন ছিলেন একজন খাদ্য প্রকৌশলী। পনিরের প্রেমে পড়ে ১৯৭৬ সালে এখানে গড়ে তোলেন তাঁর আইকনিক বুটিক, পনিরের দোকান। ধীরে ধীরে জ্যাভিয়ের সুনাম ছড়িয়ে পরে দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিদেশে। এ সময় তাঁর পাশে এসে দাঁড়ান ফ্রাঁসোয়া বুর্গন। ২০০৪ সালে বাবার হাত ধরে পনিরের জাদুর জগতে প্রবেশ করেন তিনি। প্রচণ্ড উদ্যমী, কর্মঠ ও আত্মবিশ্বাসে ভর করে সাফল্যের চূড়ায় পৌঁছাতে বেগ পেলেও, হতাশা তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি।
২০১১ সালে ফরাসি সরকার তাঁকে সম্মানিত করেছে পনিরের ‘সেরা ফরাসি কারিগর’ উপাধিতে। নামকরা শেফ এবং পনির ভক্তদের স্বর্গ ‘জ্যাভিয়ের পনির বিপণি’র পরিচালনার গুরুদায়িত্ব পালনের সঙ্গে নিজের হাতে কাজ করতে পছন্দ করেন। পনিরের সাধারণ দোকান বললে খানিকটা ভুল হবে। এটাকে ‘পনিরের জাদুঘর’ বলাই ভালো। এই বিপণির স্বল্প পরিসরে সাজানো আছে বৈচিত্র্যে ভরপুর প্রায় ৪৫০ পদের পনির। দূরদূরান্ত থেকে পনিরপ্রেমীরা এখানে আসেন নিজেদের পছন্দের পনির বেছে নিতে। মন্ত্রী, মেয়র থেকে শুরু করে বহু শিল্পী, কবি, সাহিত্যিক, সাধারণ মানুষ একবারের জন্য হলেও এই পনিরের দোকানে এসে নিজের চোখে দেখে চেখে দেখেছেন বিভিন্ন স্বাদের পনির।
ভীষণ ব্যস্ততার মধ্যেও আমাকে হাসিমুখে সময় দিলেন গুণী মানুষটি। বললেন, ‘প্রতিটি পনিরের পেছনে আছে বহু বছরের সাধনা, বহু মানুষের ত্যাগ, পরিশ্রম, পরীক্ষা–নিরীক্ষা আর গবেষণার ফল। আছে প্রকৃতি, মাটি, মানুষের ঘ্রাণ। প্রায় প্রতিটি পনিরের পেছনে আছে হাসিকান্নার গল্প। আমরা যখন গল্পে মেতে উঠেছি, তখনই তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালেন তরুণ সালাল, পুরো নাম, সালাল বুর্গন। বয়স ২৫ বছর।
পিতামহ, পিতার পথ ধরে তিনিও পনিরের সঙ্গে নিজের জীবন এবং ভাগ্যকে জড়িয়েছেন। বললেন, পনির একটি নেশার নাম, ভালোবাসার নেশা। পরিবারে সবাই মিলে মধ্যাহ্নে এবং রাতের খাবারের পরে পরম তৃপ্তিতে এক টুকরা পনির মুখে দিয়ে যখন একে অপরের দিকে তাকান, তখন মায়া, ভালোবাসার অদৃশ্য বাঁধন দৃঢ় হয়। হেসে বললেন, পনিরের স্বাদ পুরোটা উপভোগ করতে হলে শুধু পঞ্চ নয়, ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দিয়ে অর্থাৎ হৃদয়, মনকে প্রসারিত করতে হয়। কোন খাবার, বিশেষ করে নির্দিষ্ট পনিরের সঙ্গে নির্দিষ্ট পানীয় পনিরের স্বাদকে আলাদা মাত্রায় উন্নীত করে।
অণুজীববিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে জেনেছি, পনির একটি ‘জীবন্ত খাদ্য’। এ খাদ্যের প্রাণ আছে। কারণ, স্বাদ, ঘ্রাণ এবং গঠনের মূল কারিগর হচ্ছে এর মধ্যে থাকা অযুত–নিযুত অণুজীব। অতি ক্ষুদ্র, খালি চোখে দেখা যায় না এই অসংখ্য কারিগরেরা নিভৃতে মানুষের খাদ্যকে সুস্বাদু সুখাদ্যে পরিণত করতে কাজ করে যায় নিরলসভাবে। এ কারণেই সময়ের ব্যবধানে স্বাদের তারতম্য হয়।
আলাপ থেকে অনেক কথা বেরিয়ে আসে। ২০০২ সাল থেকে প্রতিবছর ২৭ মার্চ ফ্রান্সে জাতীয় পনির দিবস উদ্যাপন করা হয়। এক ফ্রান্সে রয়েছে ৪৬টি উৎপত্তি এবং আদি নাম নির্দেশক সুরক্ষিত পনির। লাল এবং হলুদ রঙের ‘এওপি’ গোলাকার লোগো লাগানো এই পনিরগুলোর গুণগত মান বজায় রাখতে কোনো রকম শৈথিল্য বা অবহেলা করার উপায় নেই। অনেকটা ভৌগোলিক নির্দেশক সুরক্ষিত পণ্যের মতো। পনিরকে ‘সুরক্ষিত’ করার সূচনা হয়েছিল এই তুলুজ থেকেই, সেই ১৬৬৬ সালে, আজ থেকে ৩৬০ বছর আগে।
ফরাসিরা শুধু খাওয়ার জন্যই খাবার মুখে তোলে না। যেকোনো খাবার তৈরি থেকে উপস্থাপনা, পরিবেশনা এবং স্বাদ আস্বাদনে থাকে যত্নের ছোঁয়া। রুচির মাধুর্যে তা পরিণত হয় শিল্পে। বিজ্ঞান ও শিল্পের যোগসাজশে পনির হচ্ছে একই সঙ্গে মুখরোচক এবং স্বাস্থ্যকর একটি খাবার। (চলবে)
ছবি: লেখক।
নোট: ভিক্তর হুগো বাজারে নিজেদের পনিরের দোকানে এমিলি ও তাঁর মায়ের ছবি একেবারে উপরে দেওয়া হয়েছে।