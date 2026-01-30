দেখে আঙুর বা বড়ই মনে হচ্ছে? খোসাসুদ্ধ খেলে এই একটি সবজিই হতে পারে হজম ভালো রাখার মহৌষধ

বগুড়ার ঐতিহ্যবাহী সুন্দরী সবজি বলা যায় একে। ছবিতে দেখে আঙুর বা বড়ই মনে হচ্ছে? আসলে এটি লাল পাকড়ি আলু। এখন বেশ কিছু উচ্চ ফলনশীল জাত এসেছে এই আলুর। পাওয়া যাচ্ছে দেশিটাও।
এই সময়ে বগুড়ার লাল ছোট ছোট এই আলুর চাহিদা থাকে তুঙ্গে। দেশ পেরিয়ে বিদেশেও রপ্তানি হয় প্রচুর। খোসাসহ ভাজি, চচ্চড়ি বা ভর্তা বা মাছ-মাংসের সঙ্গে রান্না করা হয় বগুড়ার পাকড়ি আলু। শুধু স্বাদেই অতুলনীয় নয়, বরং পুষ্টিগুণেও ভরপুর এটি। সাধারণত ১০০ গ্রাম লাল আলুতে প্রায় ৭০-৭৭ ক্যালরি থাকে।
এর প্রধান পুষ্টিগুণগুলো নিচে আলোচনা করা হলো:
মূল পুষ্টি উপাদানসমূহ (প্রতি ১০০ গ্রামে)
কার্বোহাইড্রেট: ১৮ গ্রাম (শক্তির প্রধান উৎস)
প্রোটিন: ২ গ্রাম
ফাইবার: ২.৫ গ্রাম (হজমে সাহায্য করে)
ফ্যাট: মাত্র ০.১ গ্রাম (ফ্যাট অত্যন্ত কম থাকে)
ভিটামিন ও খনিজ উপাদান
পটাশিয়াম: রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে এবং হৃদপিণ্ড সচল রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে
ভিটামিন বি৬: এটি মস্তিষ্কের কার্যকারিতা বৃদ্ধি এবং মানসিক চাপ কমাতে সহায়ক
অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট: লাল আলুর খোসায় পলিফেনল, ক্যারোটিনয়েড এবং অ্যান্থোসায়ানিন নামক অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে, যা শরীরের কোষ সুরক্ষা করে
বিশেষ স্বাস্থ্য উপকারিতা
১. হজমে সহায়তা: প্রচুর খাদ্যআঁশ বা ফাইবার থাকায় এটি কোষ্ঠকাঠিন্য প্রতিরোধ করে। খোসাসুদ্ধ খেলে এই একটি সবজিই হতে পারে হজম ভালো রাখার মহৌষধ।
২. রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ: পটাশিয়াম সমৃদ্ধ হওয়ায় এটি শরীরের অতিরিক্ত সোডিয়ামের প্রভাব কমিয়ে রক্তচাপ স্বাভাবিক রাখতে সাহায্য করে
৩. মানসিক স্বাস্থ্য: এতে থাকা ভিটামিন বি৬ ডোপামিন ও সেরোটোনিন নিঃসরণে সহায়তা করে মন ভালো রাখতে সাহায্য করে
সর্বোত্তম পুষ্টি পেতে এই আলু খোসা সহ খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়, কারণ এর খোসাতেই অর্ধেকের বেশি ফাইবার এবং গুরুত্বপূর্ণ খনিজ উপাদান থাকে।
সূত্র: এনসাইক্লোপিডিয়া অফ ফুড অ্যান্ড নিউট্রিশন