ইস্তাম্বুলের রাসায় ছড়িয়ে আছে পথখাবারের পসরা

ইস্তাম্বুল ইতিহাসে মোড়া এক শহর। অলিগলি থেকে রেস্তোরাঁর খাবারের পেছনে লুকিয়ে আছে শতাব্দীর গল্প। মধ্য এশিয়ার যাযাবর তুর্কি গোত্রের সহজ খাবার থেকে শুরু করে অটোমান সাম্রাজ্যের রাজকীয় রান্নাঘর আর নিউ-ক্ল্যাসিক ইস্তাম্বুলের ব্যস্ত রাস্তায় বিক্রি হওয়া স্ট্রিট ফুড—সবকিছুতেই ফুটে ওঠে তুর্কি খাবারের বহুমাত্রিক পরিচয়। রাস্তার সিমিত, ধোঁয়া ওঠা কফি, কাবাবের সুগন্ধ—এসব শুধু স্বাদই দেয় না; বরং ইতিহাস, সংস্কৃতি ও মানুষের জীবনের গল্পও বলে। সম্প্রতি এই জাদুনগরী ঘুরে এসে দারুণ সব খাবারের লোভনীয় গল্প সাজিয়েছেন নাদিয়া ইসলাম