কী খেয়ে এসব পাগলামি করছেন ট্রাম্প? প্রেসিডেন্টের ডায়েট নিয়ে মার্কিন হেলথ সেক্রেটারির বিস্ফোরক মন্তব্য

একবার ভেনেজুয়েলা দখল করতে চান তো একবার গ্রিনল্যান্ড। ইরান, কানাডা, মেক্সিকো সব জায়গায় খবরদারি আর নজরদারি। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের কথাই বলছি। এদিকে ৮টি যুদ্ধ থামানোর বিষয়ে দাবী করে শান্তিতে নোবেল না পেয়ে ক্ষোভ চাপতে পারছেন না তিনি। একবার বলছেন শান্তির ব্যাপারে আমি আর নেই আবার শান্তি পর্ষদ গঠন করছেন। বিভিন্ন দেশে শুল্ক নিয়ে যা ইচ্ছা করছেন। সেই সঙ্গে পাগলামি আচরণ ও বেফাঁস সব মন্তব্য তো আছেই। এখন আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অঙ্গনে ট্রাম্পের এই ম্যাডম্যান সিন্ড্রোম বেশ পরিচিত। আর বিতর্ক তো চলতেই থাকে ট্রাম্পকে নিয়ে।
মার্কিন রাজনীতিতে অবশ্য বিতর্ক নতুন কিছু নয়। তবে সম্প্রতি আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এসেছে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের খাদ্যাভ্যাস ও ডায়েট—আর তা নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন মার্কিন মুলুকের হেলথ সেক্রেটারি রবার্ট এফ. কেনেডি জুনিয়র। তাঁর দেওয়া তথ্যমতে ট্রাম্পের ডায়েটের ভয়ংকর অবস্থা জানলে মনে হবে,তাঁর খাবারদাবার ও জীবনযাপনও দায়ী এসব পাগলামি আচরণ ও মানসিক অস্থিরতার জন্য।
রবার্ট কেনেডি কী বলেছেন
রবার্ট এফ কেনেডি জুনিয়রকে গত বছর সবার আপত্তির মুখে বিতর্কিতভাবেই হেলথ অ্যান্ড হিউম্যান সার্ভিসেস-এর চিফ হিসেবে নিয়োগ দেয় ট্রাম্প প্রশাসন। এখন সেই রবার্টেরই দাবি, ডোনাল্ড ট্রাম্প দীর্ঘদিন ধরে অস্বাস্থ্যকর সব খাবার ও পানীয় গ্রহণ করেন, যা জাংকফুড বা কোমল পানীয়র কাতারে পড়ে। শরীরের পাশাপাশি মস্তিষ্ক ও মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলে এসব খাবার। যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্যসচিব রবার্ট এফ. কেনেডি জুনিয়র সম্প্রতি প্রকাশ করেছেন যে ভ্রমণের সময় ডোনাল্ড ট্রাম্প ব্যাপকভাবে ম্যাকডোনাল্ডস, ক্যান্ডি ও ডায়েট কোমল পানীয়র ওপর নির্ভর করেন। তিনি প্রায় সারাক্ষণই ডায়েট কোমল পানীয় পান করেন এবং অপরিচিত খাবারের চেয়ে ফাস্ট ফুড খেতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন।
যদিও কেনেডি মজা করে ট্রাম্পের শারীরিক গঠনকে ঈশ্বরসদৃশ বলে মন্তব্য করেছেন, স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করে দিচ্ছেন যে অতিরিক্ত আল্ট্রা-প্রসেসড খাবার, কৃত্রিম সুইটেনার এবং অতিরিক্ত ক্যাফেইনসমৃদ্ধ ডায়েট শরীরে প্রদাহ, হৃদযন্ত্রের ওপর চাপ এবং মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা ধীরে ধীরে কমে যাওয়ার সঙ্গে জড়িত। আর সেটা ডোনাল্ড ট্রাম্পের বেলায়ও হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।
ট্রাম্পের খাদ্যাভ্যাসের বৈশিষ্ট্য
অতিরিক্ত ফাস্ট ফুড
নিয়মিত ডায়েট বা কৃত্রিম সুগারযুক্ত কোমল পানীয়
প্রক্রিয়াজাত খাবার
খুব কম শাকসবজি ও প্রাকৃতিক খাবার
কেনেডির ভাষায়, এই ধরনের ডায়েট দীর্ঘমেয়াদে মানুষকে খিটখিটে, আবেগপ্রবণ ও সিদ্ধান্তহীন করে তোলে।
ট্রাম্পের খাদ্যাভ্যাস
ডোনাল্ড ট্রাম্প নিজেও বিভিন্ন সময়ে স্বীকার করেছেন যে তিনি—
ম্যাকডোনাল্ডসের বার্গার ও ফ্রেঞ্চ ফ্রাই পছন্দ করেন
দিনে একাধিক ক্যান ডায়েট কোমল পানীয় পান করেন
স্টেক ভালোবাসেন, তবে শাকসবজি প্রায় এড়িয়ে চলেন
মিষ্টি ও জাঙ্ক ফুডের বিষয়ে দুর্বল ট্রাম্প
এই খাদ্যাভ্যাস তার রাজনৈতিক জীবনেও বারবার আলোচনায় এসেছে। প্রশ্ন হচ্ছে, খাবার মানসিক স্বাস্থ্যে কী প্রভাব ফেলে। বিশেষজ্ঞদের মতে, খাবার ও মানসিক স্বাস্থ্যের মধ্যে গভীর সম্পর্ক রয়েছে। এবার ট্রাম্পের প্রিয় খাবারগুলোর কুপ্রভাব দেখে নিই একনজরে।
১. অতিরিক্ত ফাস্ট ফুড
ফাস্ট ফুডে থাকে—
ট্রান্স ফ্যাট
অতিরিক্ত লবণ
কৃত্রিম উপাদান
এগুলো দীর্ঘদিন খেলে হতে পারে:
উদ্বেগ
বিষণ্নতা
মনোযোগের সমস্যা
সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা দুর্বল হওয়া
২. ডায়েট কোমল পানীয় ও কৃত্রিম সুইটেনার
ডায়েট কোমল পানীয়তে থাকা অ্যাস্পারটাম নামের কৃত্রিম সুইটেনার সম্পর্কে গবেষণায় দেখা গেছে—
এটি মস্তিষ্কে নিউরোট্রান্সমিটারের ভারসাম্য নষ্ট করতে পারে
মেজাজ খারাপ, মাথাব্যথা ও উদ্বেগ বাড়াতে পারে
ঘুমের সমস্যা তৈরি করতে পারে
৩. অতিরিক্ত চিনি
চিনি সাময়িকভাবে শক্তি দিলেও পরে যা যা করে:
মুড সুইং বাড়ায়
রাগ ও হতাশা তৈরি করে
মানসিক ক্লান্তি বাড়ায়
৪. শাকসবজি ও পুষ্টিকর খাবারের অভাব
শাকসবজি, ফল ও ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিডের অভাব হলে যা যা হয়:
মস্তিষ্ক ঠিকমতো কাজ করে না
স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়
আবেগ নিয়ন্ত্রণে সমস্যা দেখা দেয়
কেনেডির বক্তব্য কি রাজনৈতিক না স্বাস্থ্যগত
অনেকে মনে করছেন, ট্রাম্পের সাম্প্রতিক পাগলামি আর আক্রমণাত্মক আচরণ আসলে রাজনৈতিক কৌশল। এর আগেও এই ম্যাডম্যান থিওরি নিয়ে অনেক কথা হয়েছে। তবে অন্যদিকে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের বড় একটি অংশ বলছেন, খাদ্যাভ্যাস ও মানসিক আচরণের সম্পর্ক অস্বীকার করার সুযোগ নেই।
রবার্ট কেনেডি নিজেকে একজন হোলিস্টিক হেলথ ভাবনার সমর্থক হিসেবে তুলে ধরেন। তার মতে, একজন রাষ্ট্রনেতার শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা সরাসরি তার সিদ্ধান্তে প্রভাব ফেলে। ডোনাল্ড ট্রাম্পের ডায়েট নিয়ে রবার্ট কেনেডির মন্তব্য নিঃসন্দেহে বিতর্ক উসকে দিয়েছে। তবে এই আলোচনা আমাদের একটি বড় প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করায়—আমরা যা খাই, তা কি আমাদের চিন্তা, আচরণ ও সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে না? রাজনীতির গল্প যাই হোক, একটি বিষয় পরিষ্কার: সুস্থ মস্তিষ্কের জন্য দরকার সুস্থ খাবারও।
সূত্র: ফোর্বস
ছবি: ইন্সটাগ্রাম