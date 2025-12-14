আলু আমার আলু ওগো: আলু উৎসবের যত বিচিত্র আলুর পদ
খাওয়াদাওয়া

আলু আমার আলু ওগো: আলু উৎসবের যত বিচিত্র আলুর পদ

নাদিয়া ইসলাম
আলুর মতো জনপ্রিয় ও সর্বজনীন সবজি পুরো পৃথিবীতে খুঁজে পাওয়া যায় না৷ আলু ছাড়া জীবন কল্পনাই করা যায় না। অথচ আলুকে কখনও কেন যেন খুব বিশেষ কিছু ভাবা হয় না। সে ভাবনা থেকেই বাংলাদেশ কোল্ড স্টোরেজ অ্যাসোসিয়েশন (বিসিএসএ)-এর আয়োজনে আন্তর্জাতিক কনভেনশন সেন্টার বসুন্ধরা (আইসিসিবি) তে সম্প্রতি হয়ে গেল দুই দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী আলু উৎসব ২০২৫।  এখানে বাংলাদেশ কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্যাভিলিয়নে দেখা গেলো উদ্যোক্তাদের তৈরি আলুর অভিনব সব খাবার। তার মধ্যে রয়েছে আলুর পায়েস, রসমালাই, হালুয়া, মিষ্টি আলুর কুড়মুড়ি, নকশি পিঠা, কেক, রসগোল্লা, পায়েস, কাপ কেক, কোরমা, আলুর সুজি, ঝাল পুলি, ম্যাশড নুডলস, জিলাপি, আটা-কিসমিস কিমা, শাসলিক, ক্যাসাভা, আলুর সাবুদানা, পাপড়, রেইনবো আলুর পরোটা, এমনকি কালোজামসহ নানা ধরণের সৃজনশীল পদ।

নানা স্বাদের ও নানা পদের বৈচিত্র্য দেখা গেল আলু দিয়ে তৈরি হরেক রকম খাবারের এই প্রদর্শনীতে
দারুণ উপস্থাপনার সাজিয়ে রাখা হয়েছে আলুর পদগুলো
ক্যাসাভা আলুর সাবুদানার পাপড় নজর কেড়েছে
আলুর নকশী পিঠা দেখতে অবিকল সাধারণ নকশী পিঠার মতোই
আলুর স্ট্রিপ। ভেজে নিতে হবে। স্ন্যাক্টির নাম দেওয়া হয়েছে আলুজ
আলুর পায়েস খেয়েছেন কখনও
আড্ডার সঙ্গী হতে পারে এই দুই রঙের মিষ্টিআলুর কুড়মুড়ি
আলুর কাপকেক এত সুন্দর হয়!
আকর্ষণীয় রেইনবো আলুর পরোটা
মিষ্টি আলুর পায়েস আর আলুর রসমালাইও ছিল
বিখ্যত লেইস কোম্পানির চিপসের মতো ক্রিঙ্কল কাট করা হয়েছে আলুকে
আলুর কোরমা কিন্তু দারুণ সুস্বাদু
মিষ্টি আলুর কেক দেখে মুগ্ধ হতে হয়
আলুর হালুয়াই বা কেন নয়!
মিষ্টি আলু দিয়েও নকশী পিঠা বানানো যায়
এভাবেই সাজানো ছিল আলুর সব লোভনীয় পদ
ছবি: লেখক

প্রকাশ: ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৬: ৩৬
