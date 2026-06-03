রসালো এই ফলটি হতে পারে আপনার গ্রীষ্মের স্বাস্থ্যসঙ্গী

ছোট্ট এই ফলটিতে রয়েছে শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় নানা পুষ্টি উপাদান। বিশেষ করে ভিটামিন সি-এর একটি ভালো উৎস লিচু, যা রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়াতে সহায়তা করে। পাশাপাশি এতে রয়েছে ক্যালসিয়াম, আয়রন, আঁশ এবং প্রয়োজনীয় খনিজ উপাদান।
নিয়মিত ও পরিমিত পরিমাণে লিচু খেলে শরীর দ্রুত শক্তি পায়। কারণ এতে প্রাকৃতিক শর্করা ও খাদ্যশক্তি রয়েছে, যা ক্লান্তি দূর করতে সাহায্য করে। গরমের দিনে যখন শরীর দ্রুত অবসন্ন হয়ে পড়ে, তখন লিচু হতে পারে একটি সতেজ ও পুষ্টিকর বিকল্প।
লিচুর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো এর অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট উপাদান। এসব উপাদান শরীরের কোষকে সুরক্ষা দিতে এবং সামগ্রিক সুস্থতা বজায় রাখতে ভূমিকা রাখতে পারে। একই সঙ্গে এতে থাকা ভিটামিন সি ত্বকের স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা ধরে রাখতেও সহায়ক বলে মনে করা হয়।
আঁশের উপস্থিতির কারণে লিচু হজম প্রক্রিয়াতেও ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে। যদিও এটি খুব বেশি আঁশসমৃদ্ধ ফল নয়, তবুও সুষম খাদ্যাভ্যাসের অংশ হিসেবে লিচু হজমে সহায়ক হতে পারে।
তবে সব ভালো জিনিসের মতো লিচুও খেতে হবে পরিমিত পরিমাণে। অতিরিক্ত লিচু খাওয়া শরীরে অতিরিক্ত চিনি যোগ করতে পারে। বিশেষ করে শিশুদের ক্ষেত্রে খালি পেটে বেশি লিচু খাওয়ার বিষয়ে সতর্ক থাকা উচিত।
মৌসুমি ফলের ভিড়ে লিচুর জনপ্রিয়তা শুধু এর স্বাদে নয়, এর পুষ্টিগুণেও। তাই এই গ্রীষ্মে লিচু খাওয়ার আনন্দ উপভোগ করুন। তবে মনে রাখা উচিত, সুস্থ থাকার চাবিকাঠি হলো পরিমিতি ও সুষম খাদ্যাভ্যাস।
রসালো, সুগন্ধি আর পুষ্টিকর। এক কথায় লিচু গ্রীষ্মের এমন এক ফল, যা জিভের তৃপ্তির পাশাপাশি শরীরকেও দেয় প্রয়োজনীয় পুষ্টির ছোঁয়া।
ছবি: হাল ফ্যাশন