ফরাসি স্বাদসাম্রাজ্যে পনিরের রাজত্ব ৪

প্রিয় কবি জীবনানন্দের বরিশাল শহরের আলো–বাতাসে কেটেছে আমার শৈশব। কীর্তনখোলা নদীর তীরে ‘বাংলার ভেনিস’ নামে খ্যাত তখন এই শান্ত মফস্সল শহরটাই ছিল আমার ভুবন। আমার মা ভালোবাসতেন বিশেষ একটি খাবার—ঢাকার পনির। আমার ছোট মামা বরণ্য অঙ্কনশিল্পী প্রয়াত সৈয়দ এনায়েত হোসেন।
খুব সুন্দর ছবি আঁকতেন। ঢাকা থেকে আমাদের বরিশালের বাসায় যখন আসতেন, সঙ্গে রং-তুলি আর আমার মায়ের প্রিয় ঢাকাই পনির নিয়ে আসতেন। মা খুব খুশি হতেন। সফেদ রঙের ও লবণ দেওয়া এ বস্তুর স্বাদ প্রথম প্রথম বিস্বাদ বা লবণ–কটা লাগলেও মায়ের নির্মল হাসি দেখে মনে মনে ভাবতাম ‘খুবই সুস্বাদু’। পনিরের সঙ্গে প্রথম পরিচয় এভাবেই। পনিরের সঙ্গে আমার প্রয়াত মায়ের স্নিগ্ধ হাসি জড়িয়ে আছে।
তারপর আমার জগৎ প্রসারিত হতে থাকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অণুজীববিজ্ঞান বিভাগে অধ্যয়নকালে অতি বিস্ময়কর এক জগতের সন্ধান লাভ করি। আমাদের চারপাশে দৃশ্যমান জগতের সঙ্গেই আছে এক সুবিশাল অদৃশ্য জীবন্ত জগৎ, অণুজীবের এক বিস্ময়কর এবং রহস্যময় জগৎ। অণুবীক্ষণ যন্ত্রে চোখ রাখলেই এই অতি ক্ষুদ্র জীবের চঞ্চল ও অস্থির চলাচলের দৃশ্যে অদৃশ্য জগৎ দৃশ্যমান হলে আমার প্রিয় শিক্ষক অণুজীববিজ্ঞানী অধ্যাপক মাহবুবার রহমান খানের কথা মনে পড়ে। তিনি বলতেন ‘অণুজীবেরা আমাদের শত্রু নয়, বেশির ভাগ অণুজীবই আমাদের বন্ধু।’
খালি চোখে দেখা যায় না, এই অতি ক্ষুদ্র জীবগুলোকে অনেকেই বন্ধু ভাবতে পারেন না। তার কারণ আছে। ব্যাকটেরিয়া, প্রোটোজোয়া, ছত্রাক আর ভাইরাসের কারণে মানবসভ্যতা বহুবার থমকে গিয়েছিল। কোটি কোটি মানুষের জীবনে অভিশাপ হলেও নিভৃতে থেকে এই অণুজীবদের এক বিশাল অংশ মানুষ এবং অন্যান্য জীবের কল্যাণ করে যাচ্ছে। অণুজীব মানেই ‘জীবন’। অণুজীব শুধু জীবনই কাড়ে না, জীবনকে জিইয়ে রাখতেও নানাভাবে সাহায্য করে। বিশেষ করে আমাদের খাদ্যশিল্পে অণুজীবের ভূমিকা কোনো অংশেই কম নয়।
অণুজীবের রহস্য উদ্ঘাটন করেই ফরাসি বিজ্ঞানী লুই পাস্তুর (১৮২২-১৮৯৫) শরাব, রেশম এবং দুগ্ধশিল্পকে বিপর্যয় থেকে রক্ষা করেছেন। শীতের সকালে খেজুরের তাজা রস একটু বেলা হলেই ফেনা উঠতে শুরু করে, তা–ও রসের মধ্যে থাকা অসংখ্য এককোষী ছত্রাক, ইস্টের কারসাজি অর্থাৎ তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গাঁজন বা ফারমেন্টেশন প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। রুটিকে ফুলিয়ে– ফাঁপিয়ে নরম, সুস্বাদু ও রুচিবর্ধক ঘ্রাণের পেছনে এই ইস্ট বা খামিরের অবদান। লুই পাস্তুর ফারমেন্টেশন প্রক্রিয়া আমাদের বুঝতে সাহায্য করেছেন।
আজ বিশ্বব্যাপী দুগ্ধজাত পণ্য, বিশেষ করে পনিরশিল্পের দ্রুত প্রসার এবং ভিন্ন মাত্রায় উত্তীর্ণ হওয়ার পেছনে লুই পাস্তুরের উদ্ভাবিত পাস্তুরাইজেশন পদ্ধতির মুখ্য ভূমিকা রয়েছে। আর অণুজীব ছাড়া পনির কল্পনা করা যায় না। পনির তৈরির প্রতিটি ধাপে অণুজীবের একটি নির্দিষ্ট ভূমিকা আছে। প্রধানত পাঁচটি ধাপে প্রধান উপকরণ দুধ থেকে পনির তৈরি করা হয়।
দুধের প্রধান প্রোটিন বা আমিষ হচ্ছে ‘ক্যাজিন’ বা ক্যাসিনকে জমাট বাঁধিয়ে জলীয় অংশ থেকে আলাদা করে ফেলা হয়। এই ছানা তৈরির জন্য ‘স্টার্টার’ ব্যবহার করা হয়। প্রধানত ব্যাকটেরিয়া, রেনেট (কয়েকটি এনজাইমের সমষ্টি), অর্থাৎ অণুজীব, প্রাণিজ ও উদ্ভিজ্জ স্টার্টার ব্যবহার করেই ছানা তৈরির প্রাথমিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়।
জমাট বাঁধা দুধকে ছোট টুকরো করা। বাড়তি পানিনিষ্কাশন করে সুনির্দিষ্ট আদ্রতায় উপনীত করা। পানি যত কম হবে, পনির ততই শক্ত হবে। আদ্রতা কতটুকু হবে তা নির্ভর করে পনিরের প্রকৃতির ওপর। পনিরের গুণগত মানের জন্য পানি ঝরানো অপরিহার্য। পানি ঝরাতে ১২ থেকে ৪৮ ঘণ্টা সময় লেগে যায়। এ সময় তাপমাত্রার দিকে সতর্কভাবে খেয়াল রাখতে হয়।
পানি ঝরানোর পরে গড়ে ১০ লিটার দুধ থেকে প্রায় ১ কেজি ছানা পাওয়া যায়। এরপর সেই ছানা নির্দিষ্ট ছাঁচে রাখা হয়। ছাঁচের কারণে ছানা থেকে পনির নির্দিষ্ট আকার-আকৃতি ধারণ করতে শুরু করে। গঠনবৈচিত্রে৵র শুরু এখান থেকেই।
ছাঁচ নির্মাণের পর পনিরকে একটি লবণাক্ত দ্রবণে কিছু সময়ের জন্য ডুবিয়ে রাখা হয়। লবণের পরিমাণ এবং লবণাক্তকরণের সময় বিভিন্ন পনিরের জন্য ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। লবণপনির সংরক্ষণে সহায়ক ও ক্ষতিকর অণুজীব লবণকে সহ্য করতে পারে না বলেই পনিরে দাঁত বসাতে পারে না। তা ছাড়া স্বাদের তারতম্যে লবণের ভূমিকা রয়েছে।
এরপর তাজা পনিরকে প্রায় আলোহীন একটি বিশেষ ঘরে বহুতলা তাকের ওপর সাজিয়ে রাখা হয়। সেই ঘরের আর্দ্রতা, বাতাস চলাচল এবং তাপমাত্রার (সাধারণত ৮ থেকে ১৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস) দিকে সতর্ক খেয়াল রাখতে হয়। নিদির্ষ্ট সময় অর্থাৎ এক–দুই দিন বা এক থেকে দুই সপ্তাহ পরপর (পনিরের ওপর নির্ভর করে সময়ের হেরফের হয়) পনির উল্টে দেওয়া হয়। লবণের দ্রবণে ধোয়া হয় বা ব্রাশ করা হয়। ছোট্ট হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে শব্দ শুনে পরিপক্বতা বা গুণগত মান পরীক্ষা করা হয়।
পনিরের শেষের এ ধাপটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই ধাপে কম করে চার সপ্তাহ থেকে তিন বছরও ছাড়িয়ে যেতে পারে। তবে প্রতিটি ধাপে খুব কঠোরভাবে পরিষ্কার–পরিচ্ছন্নতার দিকে খেয়াল রাখা হয়। অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ ও অব্যবস্থাপনার সুযোগে উপকারী অণুজীব হটিয়ে মানুষের জন্য ক্ষতিকর অণুজীব জাঁকিয়ে বসে এবং প্রায়ই মানুষের জন্য তা সমূহ বিপদের কারণ হয়। পরিষ্কার–পরিচ্ছন্নতার জন্য ফরাসি পনির কারিগরদের বেশ সুনাম আছে। অথচ অণুজীব না থাকলে আজ আমরা পনিরের মতো একটি সুখাদ্য থেকে বঞ্চিত হতাম।
তাজা অর্থাৎ অপরিশোধিত দুধে প্রাকৃতিকভাবে প্রচুর ল্যাকটিক অ্যাসিড ব্যাকটেরিয়ার আধিক্য দেখা যায়। এই বিশেষ ব্যাকটেরিয়া দুধের চিনি, ল্যাক্টোজেন ভেঙে ল্যাকটিক অ্যাসিডে পরিণত করে। এ প্রক্রিয়াকে ‘ল্যাকটিক ফার্মেন্টেশন’ বলা হয়। ল্যাকটিক অ্যাসিডের কারণে দুধ জমাট বাঁধে, দুধ ছানায় পরিণত হয়। পনিরের বিশেষ স্বাদ, ঘ্রাণ ও সংরক্ষণে ল্যাকটিক ব্যাকটেরিয়ার অবদান রয়েছে। এই এককোষী অণুজীব পনিরকে সহজপ্রাচ্য করে। তা ছাড়া পনির প্রস্তুতিতে ব্যবহত ইস্ট ও মোল্ড (একজাতীয় ছত্রাক) বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।
পনিরের খানিকটা সুগন্ধি ফলের স্বাদ ও পনিরের সর্বত্র অসংখ্য সূক্ষ্ম ছিদ্র করে চমৎকার পনির সৃষ্টির পেছনে অবদান এই অতি ক্ষুদ্র কারিগরের। ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের একটু বেশি তাপমাত্রায় এই ব্যাকটেরিয়া ‘ত্বরিতকর্মা’ হয়। ফার্মেন্টেশনের সময় পনিরকে ফুলিয়ে–ফাঁপিয়ে তোলে।
ছানা থেকে ধাপে ধাপে পনির যখন তার আসল রূপ ধারণ করতে থাকে, ঠিক তখনই পনিরের বহিরাবরণে হালকা বাদামি রঙের আস্তরণ সৃষ্টি করে এই এককোষী ছত্রাক, ইস্ট। ল্যাকটিক ব্যাকটেরিয়া খেয়ে, হটিয়ে দিয়ে মোল্ডের জন্য পথ খুলে দেয়।
ল্যাকটিক, প্রোপিওনিক ব্যাকটেরিয়া, ইস্টসহ কিছু আণুবীক্ষণিক জীবের সরাসরি মিথস্ক্রিয়ায় সৃষ্টি হয় চমৎকার স্বাদ, ঘ্রাণ ও বিস্ময়কর বৈচিত্র্যে অসাধারণ পুষ্টিগুণে ভরপুর এক খাদ্য—পনির।
মইনুল হাসান: ফ্রান্সপ্রবাসী লেখক।