ফরাসি স্বাদসাম্রাজ্যে পনিরের রাজত্ব ৩

ফরাসি রন্ধনকৌলীন্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ পনির। গুণগত মানের উৎকর্ষের কারণে বিশ্বব্যাপী ফরাসি পনিরের চাহিদা দিন দিন বেড়েই চলেছে। ফরাসি পনিরের বিশেষত্ব নির্ভর করে এর আলাদা আলাদা স্বাদ, ঘ্রাণ, রং আর গঠনবৈচিত্র্যের স্বকীয়তার ওপর। আর এ কারণেই ফরাসিরা প্রথমে পনিরের উপকরণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে।
পনিরের প্রধান উপকরণ হচ্ছে দুধ। এ দেশে দুধের প্রধান তিনটি উৎস গরু, মেষ ও ছাগল। মহিষ ও উটের দুধ নিয়ে বিলাসিতা করা বা আদিখ্যেতা দেখাতে পুরো ইউরোপের খামারিরা বা পনিরশিল্পীরা মোটেও উৎসাহী নন। তবে কেউ কেউ অতি–উৎসাহী হয়ে ঔষধি গুণাবলির যুক্তি তুলে ধরে গাধার দুধের পনির বাজারজাত করার চেষ্টা করছেন। তাঁদের সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য।
যাঁরা দুধের বাজারের খোঁজখবর রাখেন, তাঁরা জানিয়েছেন, পৃথিবীর মোট উৎপাদিত দুধের ৮০ শতাংশের বেশি দুধের উৎস গরু। ১৫ শতাংশ দুধের বাজার দখল করে আছে মহিষ। আর বাদবাকি ৫ শতাংশের উৎস হচ্ছে অন্যান্য প্রাণী।
১৯০৯ সালে জালিয়াতি দমনের জন্য আন্তর্জাতিক কংগ্রেস মা পশু থেকে দুধ সংগ্রহ করতে কিছু নিয়মকানুন বেঁধে দিয়েছে। তা হলো স্তন্যপায়ী পশু শাবককে বঞ্চিত করে মা পশুর থেকে সবটুকু দুধ নেওয়া যাবে না। শাবক এবং তার মা পশুকে চাহিদামাফিক সুষম খাবার দিতে হবে। উপযুক্ত পরিবেশ এবং সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে হবে। দুধ সংগ্রহে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে যথেষ্ট খেয়াল রাখতে হবে।
তা ছাড়া কোলোস্ট্রাম বা শালদুধকে ‘দুধ’ বলা যাবে না। ফরাসি খামারিরা দুধ, ননি (ক্রিম) ও মাখনের স্বাদের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে যেসব পশুখাদ্যে, সেসব অ্যাডিটিভ সযত্নে এড়িয়ে চলেন। তাঁদের অ্যান্টিবায়োটিকের ডোজ নির্ধারণে খুব সতর্ক থাকতে হয়। জনস্বাস্থ্যের জন্য সামান্যতম হুমকি থাকা চলবে না। আর হরমোন প্রয়োগ একদম নিষিদ্ধ। ফরাসি কৃষি মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে অর্থনীতি, শিল্প ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় খামারি এবং পনির উৎপাদনকারীদের এ ব্যাপারে সব রকমের পরামর্শ ও সহযোগিতা করে থাকে।
এক লিটার গরুর দুধের ওজন সাধারণত ১ হাজার ৩৩ গ্রাম হয়ে থাকে। এর মধ্যে ৯০০ গ্রাম পানি, ৪০ গ্রাম স্নেহপদার্থ, ৩৮ গ্রাম আমিষ বা প্রোটিন, ৪৭ গ্রাম ল্যাকটোজ অর্থাৎ দুধের শর্করা এবং ৮ গ্রাম খনিজ পদার্থ, বিশেষ করে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম ও ফসফরাস। যেসব পশু, বিশেষ করে গরু চরে বেড়ায় এবং তাজা ঘাস ও লতাপাতা খায়, সেসব গরুর দুধ ও মাখন ঈষৎ হলুদ বর্ণের হয়। শীতকালে গরু বেশির ভাগ সময় গোয়ালে থাকে, তখন দুধ ফকফকা সাদা হয়। মাখনেও রং ধরে না, সাদাটে হয়ে থাকে। আর কেজিন হচ্ছে দুধের প্রধান প্রোটিন। কেজিন জমাট বেঁধে ছানায় পরিণত হয়। ছানা হচ্ছে পনিরের প্রাথমিক উপাদান।
দুগ্ধজাত পণ্য, বিশেষ করে পনির তৈরির আগে দুধের জন্য পশুর জাত ও খাদ্যাভ্যাস পনির প্রস্তুতকারীরা খুব সতর্কতার সঙ্গে বিবেচনা করে থাকেন। এর একটাই উদ্দেশ্য—গুণগতমানে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন এবং প্রতিযোগিতার বাজারে স্থায়ীভাবে টিকে থাকা।
প্রক্রিয়াজাতের ওপর ভিত্তি করে দুধের প্রকারভেদ হয়।
পাস্তুরাইজেশন বা আংশিক অণুজীব নির্মূলকরণ
এই পদ্ধতি অনুসরণ করে দুধ খুব অল্প সময়ের (১৫ সেকেন্ড) জন্য উচ্চ তাপমাত্রায়, সাধারণত ৭২ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা ১৬২ ডিগ্রি ফারেনহাইটে উত্তপ্ত করার পরপরই দ্রুত তাপমাত্রা কমিয়ে আনলে দুধের মধ্যে থাকা অধিকাংশ ক্ষতিকর অণুজীব নির্মূল হয়। এই দুধ ফ্রিজে ১২ দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যেতে পারে। ফরাসি স্বাস্থ্য বিভাগ এই দুধের নাম দিয়েছে ‘তাজা দুধ’।
স্টেরিলাইজেশন বা সম্পূর্ণ অণুজীবমুক্তকরণ
ইউএইচটি দুধ, এই পদ্ধতিতে অতি উচ্চ তাপমাত্রায়, সাধারণত ১৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা ২৭৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট তাপমাত্রায় মাত্র চার সেকেন্ড তরল দুধকে উত্তপ্ত করে দ্রুত পারিপার্শ্বিক তাপমাত্রায় ঠান্ডা করা হয়। এতে দুধে থাকা সব অণুজীব মারা যায়। অণুজীবমুক্ত টেট্রাপ্যাকের কার্টন ভেদ করে ভেতরে কোনোভাবে বাতাস, আর্দ্রতা ও সূর্যের আলো প্রবেশ করে না। ফলে দুধ পারিপার্শ্বিক তাপমাত্রায় ছয় মাস পর্যন্ত ভালো থাকে। তবে প্যাকেট খোলার পর তিন দিন পর্যন্ত এই দুধ ফ্রিজে ভালো থাকে।
মাইক্রোফিল্ট্রেশন বা অণুছাঁকনি পদ্ধতি
অতি সূক্ষ ছিদ্রযুক্ত চালুনি বা ছাঁকনিতে আটকে যায় প্রায় সব অণুজীব। তবে এই পদ্ধতি প্রয়োগের আগে দুধ থেকে সম্পূর্ণ মাখন বা স্নেহপদার্থ আলাদা করে নিতে হয়। পাস্তুরাইজেশন–পদ্ধতির বিকল্প হিসেবে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে। প্যাকেট খোলার পর এই দুধ ১৪ দিন পর্যন্ত ফ্রিজে সংরক্ষণ করা যায়। অনেকে ছাঁকনিকৃত দুধে কাঁচা দুধের স্বাদ ও ঘ্রাণ পান বলে জানিয়েছেন।
কাঁচা দুধ
কাঁচা দুধ মানে দুধ দোহনের পর কোনো ধরনের পরিশোধনপদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়নি, এমন দুধ পান করা বা এই দুধ থেকে তৈরি করা পনিরে লুকিয়ে থাকতে পারে প্রাণঘাতী অণুজীব। তাই ঝুঁকি এড়াতে পনির প্রস্তুতকারীরা বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করে থাকেন।
দুধের প্রকারভেদ করতে আরও একটি বিষয়কে বিবেচনায় নেওয়া হয়। তা হলো দুধে ননি বা স্নেহপদার্থের পরিমাণ। এভাবে দুধকে প্রধান তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। প্রথমত, ফুল ক্রিম বা পুরো দুধ। ফ্রান্সের গরুর এক লিটার দুধে গড়ে ৪০ গ্রাম স্নেহপদার্থ থাকে। দ্বিতীয়ত, হাফ ক্রিম বা আধা ননিযুক্ত দুধ। দুধ থেকে প্রায় অর্ধেকটা ননি উঠিয়ে নেওয়া হয়। এক লিটার দুধে ননির পরিমাণ ১৫ থেকে ২০ গ্রামের বেশি হয় না। তৃতীয়ত, ননিমুক্ত দুধ। এই দুধে ননির পরিমাণ লিটারে ৩ গ্রামের কম হতে হবে।
দুধ নির্বাচনের পর, ছানা তৈরি থেকে পনিরের পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়া একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া। সাধারণত প্রধান ৫টি ধাপ পেরিয়ে পনির প্রস্তুত করা হয়। পরবর্তী পর্বে চেষ্টা থাকবে পনির প্রস্তুতি সম্পর্কে পাঠকদের খানিকটা ধারণা দেওয়ার।
মইনুল হাসান: ফ্রান্সপ্রবাসী লেখক