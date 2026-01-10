ফরাসি স্বাদসাম্রাজ্যে পনিরের রাজত্ব

জৈবপ্রযুক্তিতে উচ্চশিক্ষার জন্য ফরাসি সরকারের বৃত্তির আনুকূল্যে লুই পাস্তুরের দেশ ফ্রান্সে এসেছি সে অনেক দিন। নামকরা একটি গবেষণাগারে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। পনির কারখানার জৈব বর্জ্য, আবর্জনাকে সুখাদ্য চকলেটে রূপান্তর করার উপায় খুঁজে বের করতে হবে আমাকে। এর আগে অবশ্যই বিভাষা ফরাসি রপ্ত করতে হবে, তেমনই শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়েছে।
আমার ফরাসি ভাষা শেখার স্কুল প্যারিস থেকে ৩৬০ কিলোমিটার বা ২২৪ মাইল দূরে, মধ্য ফ্রান্সের ভিশি শহরে। ছবির চেয়েও সুন্দর একটি ছিমছাম ছোট্ট শহর ভিশি। শহরের বুক চিরে বয়ে গেছে ছোট্ট পাহাড়ি একটি নদী। নদীর নাম আলিয়েঁ অর্থাৎ ‘মিলন’। নদী দেখেই আমার খুব ভালো লাগল। অদূরে অনুচ্চ পাহাড়, অরণ্য থেকে দল বেঁধে সাদা রাজহাঁস উড়ে এসে নদীর বরফগলা জলে নির্ভয়ে ঘুরে বেড়ায়। বন্য প্রাণী, শহুরে মানুষকে বন্ধু ভাবে। মানুষ দেখলেই এগিয়ে আসে, তাদের হাত থেকে আনন্দে খাবার খায়। আমি তন্ময় হয়ে প্রায় প্রতিদিন এমন দৃশ্য দেখি।
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ভিশি ছিল তথাকথিত মুক্ত ফ্রান্সের রাজধানী। তা ছাড়া ভিশি শহরের আরও নাম আছে এখানকার নানা খনিজসমৃদ্ধ প্রাকৃতিক পানির উৎসের কারণে। প্রতিবছর তাই ট্যুরিস্টদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ভিড় জমান অসংখ্য ‘কিউরিস্ট’।
আরোগ্য লাভের আশায় চিকিত্সকের ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী ভিশির ভূগর্ভস্থ উষ্ণ প্রস্রবণ থেকে খনিজসমৃদ্ধ প্রাকৃতিক পানি পান করতে আসেন তাঁরা। তাই তাঁদের বলা হয় কিউরিস্ট। এ শহরেই এক ক্যাফে বারে নাচতে-গাইতে গিয়ে কিংবদন্তি ফ্যাশন ডিজাইনার গ্যাব্রিয়েল বনোহওর শ্যানেল নাম নিয়েছিলেন ‘কোকো শ্যানেল’। সাহিত্য, শিল্প, সংগীত, ফ্যাশন, রুচি, বিলাস, স্বাধীনতা, সাম্য, ভালোবাসার এক রোমান্টিক দেশ। আমার কৌতূহলের আর অন্ত নেই।
দেশ থেকে আসার সময় প্রিয় বন্ধু এবং সতীর্থ সিলভি কয়েকটি ফরাসি শব্দ শিখিয়ে দিয়েছিল, তাই সম্বল করে নামকরা স্কুল ‘কেভিলাম’-এ সপ্তাহে ২৫ ঘণ্টা অর্থাৎ দিনে টানা পাঁচ ঘণ্টা করে ফরাসি শিখতে গিয়ে গলদঘর্ম হচ্ছি। ফরাসিরা যা লেখে তা সেভাবে উচ্চারণ করে না। অনুনাসিক শব্দেরও কমতি নেই।
আবার উচ্চারণের সময় ঠোঁট, নাক, মুখ, দাঁত, তালু আর জিবের কসরত করা দেখেই আমি অনেকখানি হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। আমাদের ক্লাসে ফরাসি শিক্ষিকা নোয়েমি খুব প্রাণবন্ত ও সিরিয়াস। আমরা জনা বিশেক ভিনদেশি। আমি আর বন্ধু ইমতিয়াজ আহমেদ (সাবেক রাষ্ট্রদূত), দুজন শুধু বাংলাদেশের। আমাদের মুখে বিভাষা ফরাসি তুলে দেওয়ার অসাধ্য সাধনে নোয়েমির চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। নানা রকম কায়দা করে চলে ভাষা শেখার প্রাথমিক পাঠ।
একদিন ক্লাসে ভাষা শেখার জন্য শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে একজনকে পনির বিক্রেতা এবং আরেকজনকে ক্রেতার ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে। সংলাপের পুরোটা ছিল ফরাসিতে, বাংলায় ভাষান্তর করলে যেমন হবে তা হলো: (কাল্পনিক পনিরের দোকানে)
ক্রেতা: শুভদিন জনাব (মশিয়েঁ)।
বিক্রেতা: শুভদিন। আপনার জন্য কী করতে পারি?
ক্রেতা: আমি খানিকটা পনির কিনতে চাই।
বিক্রেতা: আমাদের এখানে ৩৬৫ রকমের পনির আছে অর্থাৎ প্রতিদিনের জন্য একটি করে। আপনি কোনটি চান?
ক্রেতা (খানিকটা বিব্রত ও দ্বিধাগ্রস্ত): তাই যদি হয়, তাহলে অনুগ্রহ করে আমাকে আজকের দিনের পনিরটি দিন।
আমি ফরাসি শিখতে গিয়ে অন্য কথা ভাবছিলাম, এদের দেশে এত রকমের পনির আছে! পরে জেনেছিলাম, পনির উৎপাদনে এরা তিন শ পঁয়ষট্টিতে থেমে নেই। কত রকম স্বাদের, ঘ্রাণের পনির আছে এ দেশে তার সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া অনেকটা কষ্টকর। রোমানদের হাত ধরে পনিরের প্রসার ঘটেছে এই দেশে। এই পনিরের রয়েছে গৌরবময় ইতিহাস। পনির আজ ফ্রান্সের খাদ্যসংস্কৃতির মধ্যমণি, উজ্জ্বল ঐতিহ্য। সরকারি হিসাব মতে, এ দেশে রকমারি স্বাদের, ঘ্রাণের পনিরের সংখ্যা দুই হাজারের কাছাকাছি। প্রতিটি শহরে, গ্রামে-গঞ্জে, মহল্লায় খুব সহজেই চোখে পড়বে পনিরের দোকান। দৃষ্টি কাড়বে দোকানে থরে থরে সাজিয়ে রাখা বিশুদ্ধ ও পুষ্টির প্রতীক বিচিত্র সব পনির।
সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকে মানুষের খাদ্যসংস্কৃতিতে বিস্ময়কর দুগ্ধজাত খাদ্য ‘পনির’ এক বিশেষ স্থান দখল করে আছে। সময়ের সঙ্গ সঙ্গে মানুষের মেধা, মননশীলতা আর নিপুণ শিল্পশৈলীর ছোঁয়ায় বিভিন্ন স্বাদ আর ঘ্রাণের পনির আজ বিশ্বব্যাপী সমাদৃত। ফরাসিরা ক্যালসিয়ামের চমৎকার উৎস পনির খেতে খুব ভালোবাসে।
প্রতিবার খাবারের পর একটুখানি পনির চাই-ই, সে দুপুরে হোক বা রাতেই হোক, কিংবা সকালের খাবারের সঙ্গেই হোক। তা ছাড়া নানা পদের স্যুপ, রান্নায় নতুন ব্যঞ্জনা সৃষ্টিতে পনিরের ব্যবহার অনেক এবং অনেকটাই ফরাসি রন্ধনশিল্পের কৌলীন্যের এক গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটক। ফরাসিরা বছরে মাথাপিছু প্রায় ২৪ কেজি পনির খেয়ে থাকে। পনির উৎপাদন, রপ্তানি এবং ভোক্তা দেশ হিসেবে ফ্রান্স শীর্ষ দেশগুলোর একটি।
ফ্রান্সের আছে গৌরবময় ইতিহাস। বিশ্বের জনপ্রিয় পনিরগুলো সৃষ্টির একক কৃতিত্ব ফরাসিদের। নতুন নতুন পনির উদ্ভাবনে ফরাসিদের আজও উৎসাহ–উদ্দীপনার কমতি নেই। প্রধান উপকরণ দুধ সংগ্রহ থেকে শুরু করে পনিরের চূড়ান্ত রূপ দেওয়া, এক দীর্ঘ প্রক্রিয়া। পনির প্রস্তুতকারীরা দুধ, দুধের উৎস পশুর জাত, খাদ্য ও পরিবেশ নির্বাচনে যেমন খুঁতখুঁতে, তেমনি সতর্ক হন গাঁজন অর্থাৎ ফারমেন্টেশনে ব্যবহৃত অণুজীব, অনুঘটক নির্বাচনে।
হাজার বছরের অভিজ্ঞতা, পেশাদারি দক্ষতা এবং সেই সঙ্গে মানসিক একাগ্রতার ছাপ পনির তৈরির প্রতি ধাপে স্পষ্ট। কারিগরদের আছে তীব্র ঘ্রাণশক্তি, প্যাশন, স্বাদের পার্থক্য করার অতি সূক্ষ্ম বোধ। এ দেশে পনির কোনো সাধারণ খাদ্যপণ্য নয়, এক রহস্যময়-কাব্যময় শিল্প। প্রতিটি পনিরের পেছনে আছে কল্পনা আর বাস্তব জড়ানো একেকটি চমৎকার গল্প, যে গল্পের শেষ নেই।
(চলবে)