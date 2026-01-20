চলে গেলেন কতুরিয়ার অব দ্য স্টারস, দেখুন হলিউড-বলিউডে ৭ দশকের ১৫টি নজরকাড়া ভ্যালেন্তিনো লুক
ফ্যাশন

চলে গেলেন কতুরিয়ার অব দ্য স্টারস, দেখুন হলিউড-বলিউডে ৭ দশকের ১৫টি নজরকাড়া ভ্যালেন্তিনো লুক

হাল ফ্যাশন ডেস্ক
কতুরিয়ার অব দ্য স্টারস। আরও অনেক বিশেষণের মতো কিংবদন্তি ইটালিয়ান ডিজাইনার ভ্যালেন্তিনো গারাভানিকে এই নামেও ডাকা হতো। পাস্ট টেন্সে লিখতে গিয়ে সবার ভগ্ন হৃদয় আজকে স্মৃতির ঝাঁপি খুলে দিচ্ছে। আজ ২০ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে চলে গেলেন লাক্সারি ফ্যাশনের অগ্রদূতদের একজন ভ্যালেন্তিনো। তাঁর স্বনামে প্রতিষ্ঠিত এই ইটালিয়ান ব্র্যান্ড বহু যুগ ধরেই তারকাদের পছন্দের শীর্ষে। ৭ দশক ধরে তিনি হলিউড-বলিউড তারকাদের পোশাকে দেখিয়েছেন নিজের ফ্যাশন দাপট। চলুন তবে ষাটের দশকে ব্র্যান্ড যাত্রা শুরু করার পরে সেই সময়ের শীর্ষ তারকা এলিজাবেথ টেইলর থেকে শুরু করে ২০২৬ সালের ক্রুজ কালেকশনের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর ডাকোটা জনসনের যত ভ্যালেন্তিনো লুক দেখে নিই।

১/১৭
১৯৬০ সালে ব্র্যান্ড শুরুর সময় থেকেই সুপারস্টার এলিজাবেথ টেইলর ভ্যালেন্তিনোর লাকি মাস্কট হয়ে ছিলেন।
২/১৭
এই সাদা ড্রেসের লুকটি এলিজাবেথের আইকনিক লুকগুলোর একটি।
৩/১৭
এই ভিনটেজ নেভিলু সিল্ক ও কালো নেটের টিয়ারড ড্রেসটি এলিজাবেথ এক হলিউড পার্টিতে পরে সাড়া জাগিয়েছিলেন
৪/১৭
গোল্ডেন গ্লোবসে একবার হ্যালি বেরি এই কফিরঙা ভ্যালেন্তিনো গাউন পরেছিলেন
৫/১৭
এই ভেরি ভেরি শিয়ার গাউনটি জেনিফার লোপেজ বেছে নিয়েছিলেন ভ্যালেন্তিনোর কালেকশন থেকেই।
৬/১৭
রংচঙে ভালেন্তিনো লুক স্মরণীয় অড্রে হেপবার্ন
৭/১৭
অড্রের এই বিখ্যাত স্ট্র্যাপলেস ড্রেসের লুকের মূলে আছে ভ্যালেন্তিনো
৮/১৭
সর্বকালের সবচেয়ে স্টাইলিশ ফার্স্টলেডি জ্যাকুলিন কেনেডি মেট গালায় এসেছিলেন এই বোল্ড কালো অফ শোল্ডার গাউনে
৯/১৭
ভিনটেজ সাদা-কালো ভ্যালেন্তিনো গাউনে জুলিয়া রবার্টেসের এই অস্কার লুক আজও ফ্যাশনপ্রেমীরা ভুলতে পারেন না
১০/১৭
আইকনিক ভ্যালেন্তিনো রেড ডিপনেক স্লিভলেস ড্রেসে জেনিফার অ্যানিস্টন
১১/১৭
ড্যাপার লুকের ভ্যালেন্তিনোর সঙ্গে তাঁর ডিজাইন করা নুডল স্ট্র্যাপের সিকুইন কলাম ড্রেসে পোজ দিয়েছেন গিনেথ প্যালট্রো
১২/১৭
ভ্যালেন্তিনো লুকে পিছিয়ে নেই বলিউড। প্রিয়াঙ্কা চোপড়া পরেছেন এই ডিজাইনারের নাটকীয় ঢাউস স্লিভসের স্ট্র্যাপলেস সাদা-কালো গাউন
১৩/১৭
কানসে ঐশ্বরিয়া রাই পরেছিলেন ভ্যালেন্তিনোর সবুজ সিকুইনের ঝলমলে কাফতান গাউন
১৪/১৭
দীপিকা পাড়ুকোন এখানে দেখা দিয়েছেন ভ্যালেন্তিনোর আইকনিক লাল ওভারসাইজড পুলওভার, হেডগিয়ার আর টাইটসে। জুতাও একই লাল শেডের।
১৫/১৭
এবারের ২০২৬ সালের ক্রুজ কালেকশনের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হয়েছেন ডাকোটা জনসন। পরেছেন ভ্যালেন্তিনো রেড কাটআউট মিনিড্রেস
১৬/১৭
ওভারসাইজড স্লিভসের স্ট্র্যাপলেস ভ্যালেন্তিনো গাউনে সেলেনা গোমেজ
১৭/১৭
২০২৫-এর ভিএমএ অ্যাওয়ার্ডসে সাবরিনা কার্পেন্টার পরেছেন ভ্যালেন্তিনোর লাল শিয়ার বডিকন ড্রেস
প্রকাশ: ১৯ জানুয়ারি ২০২৬, ২১: ০৩
