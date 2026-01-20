চলে গেলেন কতুরিয়ার অব দ্য স্টারস, দেখুন হলিউড-বলিউডে ৭ দশকের ১৫টি নজরকাড়া ভ্যালেন্তিনো লুক

কতুরিয়ার অব দ্য স্টারস। আরও অনেক বিশেষণের মতো কিংবদন্তি ইটালিয়ান ডিজাইনার ভ্যালেন্তিনো গারাভানিকে এই নামেও ডাকা হতো। পাস্ট টেন্সে লিখতে গিয়ে সবার ভগ্ন হৃদয় আজকে স্মৃতির ঝাঁপি খুলে দিচ্ছে। আজ ২০ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে চলে গেলেন লাক্সারি ফ্যাশনের অগ্রদূতদের একজন ভ্যালেন্তিনো। তাঁর স্বনামে প্রতিষ্ঠিত এই ইটালিয়ান ব্র্যান্ড বহু যুগ ধরেই তারকাদের পছন্দের শীর্ষে। ৭ দশক ধরে তিনি হলিউড-বলিউড তারকাদের পোশাকে দেখিয়েছেন নিজের ফ্যাশন দাপট। চলুন তবে ষাটের দশকে ব্র্যান্ড যাত্রা শুরু করার পরে সেই সময়ের শীর্ষ তারকা এলিজাবেথ টেইলর থেকে শুরু করে ২০২৬ সালের ক্রুজ কালেকশনের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর ডাকোটা জনসনের যত ভ্যালেন্তিনো লুক দেখে নিই।