মিস ইউনিভার্সের সেরা ৩০-এ বাংলাদেশের মিথিলা, দেখুন সেই বিশেষ মুহূর্তের ছবি ও ভিডিও

এবারের মিস ইউনিভার্স নিয়ে বিতর্ক চলছেই সেই প্রথম থেকে। এর মাঝেও আত্মবিশ্বাস বজায় রেখে বাংলাদেশের প্রতিযোগী তানজিয়া জামান মিথিলা নিজের পারফরম্যান্স দিয়ে নজর কেড়ে আসছেন। আজ ২১ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হচ্ছে মূল পর্ব।
এর মাঝেই সুখবর এল। সব জল্পনা-কল্পনা পেরিয়ে বাংলাদেশের প্রতিযোগী তানজিয়া জামান মিথিলা পৌঁছে গেলেন মিস ইউনিভার্স ২০২৫-এর সেরা ৩০-এ।
এর আগে পিপলস চয়েস ভোটে বেশ এগিয়ে থাকলেও তৃতীয় স্থান অধিকার করেন মিথিলা। এখানে প্রথম হলেও সরাসরি সেরা ৩০-এ সুযোগ পেতেন তিনি।
তবে নিজের লুক ও পারফরম্যান্স দিয়েই তিনি এই অনন্য অর্জন করলেন, সেটিও খুব স্পেশাল। ন্যাশনাল কস্টিউম রাউন্ড আর গাউন রাউন্ডে বেশ নজর কেড়েছেন তিনি সকলের। সেরা ৩০-এ এই অবস্থান তাঁর প্রাপ্য, এমনই বলছেন সকলে। এদিকে মিস ইউনিভার্স ভেনেজুয়েলার অপ্রীতিকর আচরণ ও সেটিকে গ্রেসফুলি মিথিলার সামলে নেওয়ার ভিডিও ক্লিপটিও বেশ আলোচনায় এখন।
বলা হচ্ছে, মিথিলা বেশ ভালোভাবেই নিজের অবস্থান ঠিক রেখে পরিস্থিতি মোকাবিলা করেছেন এখানে।
ছবি ও ভিডিও: ইন্সটাগ্রাম ও মিসোসলজি, মিস বাংলাদেশ ইন ট্রেইনিং ও মিস ইউনিভার্স বাংলাদেশের ফেসবুক