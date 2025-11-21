মিস ইউনিভার্সের সেরা ৩০-এ বাংলাদেশের মিথিলা, দেখুন সেই বিশেষ মুহূর্তের ছবি ও ভিডিও
ফ্যাশন

মিস ইউনিভার্সের সেরা ৩০-এ বাংলাদেশের মিথিলা, দেখুন সেই বিশেষ মুহূর্তের ছবি ও ভিডিও

হাল ফ্যাশন ডেস্ক

সব জল্পনা-কল্পনা পেরিয়ে বাংলাদেশের প্রতিযোগী তানজিয়া জামান মিথিলা পৌঁছেছেন মিস ইউনিভার্স ২০২৫-এর সেরা ৩০-এ। সেই বিশেষ মুহূর্তের ছবি ও ভিডিও দেখে নিই চলুন।

শেয়ার করুন
ফলো করুন

এবারের মিস ইউনিভার্স নিয়ে বিতর্ক চলছেই সেই প্রথম থেকে। এর মাঝেও আত্মবিশ্বাস বজায় রেখে বাংলাদেশের প্রতিযোগী তানজিয়া জামান মিথিলা নিজের পারফরম্যান্স দিয়ে নজর কেড়ে আসছেন। আজ ২১ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হচ্ছে মূল পর্ব।

বাংলাদেশের প্রতিযোগী তানজিয়া জামান মিথিলা পৌঁছেছেন সেরা ৩০-এ
বাংলাদেশের প্রতিযোগী তানজিয়া জামান মিথিলা পৌঁছেছেন সেরা ৩০-এ
এই মহুহূর্তটি সত্যিই বিশেষ বাংলাদেশের প্যাজেন্ট্রি জার্নিতে
এই মহুহূর্তটি সত্যিই বিশেষ বাংলাদেশের প্যাজেন্ট্রি জার্নিতে

এর মাঝেই সুখবর এল। সব জল্পনা-কল্পনা পেরিয়ে বাংলাদেশের প্রতিযোগী তানজিয়া জামান মিথিলা পৌঁছে গেলেন মিস ইউনিভার্স ২০২৫-এর সেরা ৩০-এ।

বিজ্ঞাপন

এর আগে পিপলস চয়েস ভোটে বেশ এগিয়ে থাকলেও তৃতীয় স্থান অধিকার করেন মিথিলা। এখানে প্রথম হলেও সরাসরি সেরা ৩০-এ সুযোগ পেতেন তিনি।

অন্য প্রতিযোগীদের মাঝে মিথিলা
অন্য প্রতিযোগীদের মাঝে মিথিলা
গাউন রাউন্ডে নজর কেড়েছেন মিথিলা
গাউন রাউন্ডে নজর কেড়েছেন মিথিলা

তবে নিজের লুক ও পারফরম্যান্স দিয়েই তিনি এই অনন্য অর্জন করলেন, সেটিও খুব স্পেশাল। ন্যাশনাল কস্টিউম রাউন্ড আর গাউন রাউন্ডে বেশ নজর কেড়েছেন তিনি সকলের। সেরা ৩০-এ এই অবস্থান তাঁর প্রাপ্য, এমনই বলছেন সকলে। এদিকে মিস ইউনিভার্স ভেনেজুয়েলার অপ্রীতিকর আচরণ ও সেটিকে গ্রেসফুলি মিথিলার সামলে নেওয়ার ভিডিও ক্লিপটিও বেশ আলোচনায় এখন।

বলা হচ্ছে, মিথিলা বেশ ভালোভাবেই নিজের অবস্থান ঠিক রেখে পরিস্থিতি মোকাবিলা করেছেন এখানে।

ছবি ও ভিডিও: ইন্সটাগ্রাম ও মিসোসলজি, মিস বাংলাদেশ ইন ট্রেইনিং ও মিস ইউনিভার্স বাংলাদেশের ফেসবুক

বিজ্ঞাপন
প্রকাশ: ২১ নভেম্বর ২০২৫, ০৩: ৩২
বিজ্ঞাপন