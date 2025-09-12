এবারের শারদ সংগ্রহে থিম, ফেব্রিক আর মাধ্যমের বৈচিত্র্যময়তায় নিজেকেই ছাড়াল সরলা

সুপরিচিত ফ্যাশন উদ্যোগ সরলার প্রতীক্ষিত শারদ সংগ্রহ এবার বৈচিত্র্যময়তায় আসলেই ছাড়িয়েছে নিজেদেরকেই। আর এ বৈচিত্র্য দেখা যাচ্ছে থিম, ফেব্রিক আর মাধ্যমেও।
দেশের সুপরিচিত ফ্যাশন উদ্যোগ সরলা। মানসুরা স্পৃহার সরলা। সঙ্গে মহীরুহ হয়ে আছেন জীবনসঙ্গী আমিনুল্লাহ বাবু। আইডিয়া, ডিজাইন ভাবনা, মোটিফ আর মাধ্যমের দিক থেকে সরলা একেবারেই নদীর মতো। বহমান যাকে বলে। তাই তো বৈচিত্র্যই তাদের সবচেয়ে বড় ইউএসপি।
সরলার লয়্যাল ক্রেতা ও অনুরাগীরা জানেন, রিকশা পেইন্ট থেকে শুরু করে হালের ক্রেজ ডিজিটাল প্রিন্ট আর এদিকে শাড়ি থেকে শুরু করে ট্রেন্ডি বটমওয়্যার নিয়ে প্রতি কালেকশনেই সারপ্রাইজ দেয় এই ব্র্যান্ডটি। এবারের শারদ সংগ্রহটি নিয়ে এইদিক দিয়ে নিজেদেরকেই ছাড়িয়ে গিয়েছে বলা যায় সরলা। বহুদিন পর পূজার শাড়িতে কাঠব্লক ফিরিয়ে এনেছে যেমন তারা এবার, তেমনি নস্টালজিক পংক্তিমালার গাঁথুনিতে সাজিয়েছে ডিজিটাল প্রিন্টের সুপার ট্রেন্ডি শাড়ি।
সরলা মনে হলেই নানা রঙের খেলা ভেসে ওঠে চোখে। রঙিন পোশাক আর থিমভিত্তিক মোটিফের জন্য জনপ্রিয় ফ্যাশন উদ্যোগ সরলা। প্রতিটি উৎসবেই নজরকাড়া কালেকশন নিয়ে তারা থাকে ক্রেতাদের পছন্দ তালিকার শীর্ষে। পূজার ৫ দিনের বিভিন্ন সময়কে ভাবনায় রেখে এবারের কালেকশন সাজিয়েছেন বলে জানান ব্র্যান্ডটির স্বত্বাধিকারী মনসুরা ইয়াসমিন স্পৃহা। সকালে হালকা রঙের পোশাক আর রাতের জন্য গাঢ় রঙের পোশাক রেখেছেন তারা সংগ্রহে। লাল, সাদা, কোরাল, পিচ, অফ হোয়াইট, গাঢ় সবুজ, নীল ও মেরুন রং প্রাধান্য পেয়েছে তাদের এবারের সংগ্রহে। এছাড়া সরলার এই পূজা সংগ্রহে পোশাকের ম্যাটেরিয়ালসেও আছে বৈচিত্র্য। মুন সিল্ক, সফট সিল্ক ও হাতে বোনা সুতি কাপড়ে সাজানো এটি।
ছবি: সরলা