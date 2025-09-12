এবারের শারদ সংগ্রহে থিম, ফেব্রিক আর মাধ্যমের বৈচিত্র্যময়তায় নিজেকেই ছাড়াল সরলা
হাল ফ্যাশন ডেস্ক
সুপরিচিত ফ্যাশন উদ্যোগ সরলার প্রতীক্ষিত শারদ সংগ্রহ এবার বৈচিত্র্যময়তায় আসলেই ছাড়িয়েছে নিজেদেরকেই। আর এ বৈচিত্র্য দেখা যাচ্ছে থিম, ফেব্রিক আর মাধ্যমেও।

দেশের সুপরিচিত ফ্যাশন উদ্যোগ সরলা। মানসুরা স্পৃহার সরলা। সঙ্গে মহীরুহ হয়ে আছেন জীবনসঙ্গী আমিনুল্লাহ বাবু। আইডিয়া, ডিজাইন ভাবনা, মোটিফ আর মাধ্যমের দিক থেকে সরলা একেবারেই নদীর মতো। বহমান যাকে বলে। তাই তো বৈচিত্র্যই তাদের সবচেয়ে বড় ইউএসপি।

সরলার কর্ণধার মানসুরা স্পৃহা। সঙ্গে আছেন জীবনসঙ্গী আমিনুল্লাহ বাবু

সরলার লয়্যাল ক্রেতা ও অনুরাগীরা জানেন, রিকশা পেইন্ট থেকে শুরু করে হালের ক্রেজ ডিজিটাল প্রিন্ট আর এদিকে শাড়ি থেকে শুরু করে ট্রেন্ডি বটমওয়্যার নিয়ে প্রতি কালেকশনেই সারপ্রাইজ দেয় এই ব্র‍্যান্ডটি। এবারের শারদ সংগ্রহটি নিয়ে এইদিক দিয়ে নিজেদেরকেই ছাড়িয়ে গিয়েছে বলা যায় সরলা। বহুদিন পর পূজার শাড়িতে কাঠব্লক ফিরিয়ে এনেছে যেমন তারা এবার, তেমনি নস্টালজিক পংক্তিমালার গাঁথুনিতে সাজিয়েছে ডিজিটাল প্রিন্টের সুপার ট্রেন্ডি শাড়ি।

সরলা মনে হলেই নানা রঙের খেলা ভেসে ওঠে চোখে। রঙিন পোশাক আর থিমভিত্তিক মোটিফের জন্য জনপ্রিয় ফ্যাশন উদ্যোগ সরলা। প্রতিটি উৎসবেই নজরকাড়া কালেকশন নিয়ে তারা থাকে ক্রেতাদের পছন্দ তালিকার শীর্ষে। পূজার ৫ দিনের বিভিন্ন সময়কে ভাবনায় রেখে এবারের কালেকশন সাজিয়েছেন বলে জানান ব্র‍্যান্ডটির স্বত্বাধিকারী মনসুরা ইয়াসমিন স্পৃহা। সকালে হালকা রঙের পোশাক আর রাতের জন্য গাঢ় রঙের পোশাক রেখেছেন তারা সংগ্রহে। লাল, সাদা, কোরাল, পিচ, অফ হোয়াইট, গাঢ় সবুজ, নীল ও মেরুন রং প্রাধান্য পেয়েছে তাদের এবারের সংগ্রহে। এছাড়া সরলার এই পূজা সংগ্রহে পোশাকের ম্যাটেরিয়ালসেও আছে বৈচিত্র্য। মুন সিল্ক, সফট সিল্ক ও হাতে বোনা সুতি কাপড়ে সাজানো এটি।

লাল-সাদা পূজার চিরায়ত রং। পূজার আমেজ সম্পূর্ণ হয় লাল-সাদা শাড়িতে। তাই সরলার পসরায় আছে লাল- সাদা শাড়ি।
হ্যান্ডলুম সুতিতে জামদানি মোটিফে ব্লক প্রিন্টের মাধ্যমে অলংকরণ করা হয়েছে এই লাল পেড়ে সাদা শাড়িটি। সহজেই মানিয়ে যাবে দশমীর সাজে।
হ্যান্ডলুম সুতিতে জামদানি মোটিফে ব্লক প্রিন্টের মাধ্যমে অলংকরণ করা হয়েছে এই লাল পেড়ে সাদা শাড়িটি। সহজেই মানিয়ে যাবে দশমীর সাজে।
সাদা পাড় এই লাল শাড়িটিতে দেখা যাচ্ছে আলপনা মোটিফ। এটিও কাঠব্লকে করা
ছোটবেলার স্মৃতিপ্রাণিত হয়ে পূজা সংগ্রহে সরলার এই বিশেষ শাড়িটি করেছে। নস্টালজিয়ায় ডোবানো শাড়িটির নাম 'মনে রেখো'। ফুলেল মোটিফে সাজানো হয়েছে পুরো শাড়ি।
পুরনো দিনের প্রায় সবার বাসায় দেখা যেত হাতে সেলাই করা ওয়ালম্যাট। সেগুলোতে যত্ন করে লেখা থাকত 'মনে রেখো', 'যাও পাখি বল তারে সে যেন ভুলে না মোরে', 'মায়ের দোয়া'-র মতো বিভিন্ন শব্দগুচ্ছ। এই শাড়িতে সেই স্মৃতিকে ধারণ করার চেষ্টা করেছেন মনসুরা ইয়াসমিন স্পৃহা।
পুরনো দিনের প্রায় সবার বাসায় দেখা যেত হাতে সেলাই করা ওয়ালম্যাট। সেগুলোতে যত্ন করে লেখা থাকত 'মনে রেখো', 'যাও পাখি বল তারে সে যেন ভুলে না মোরে', 'মায়ের দোয়া'-র মতো বিভিন্ন শব্দগুচ্ছ। এই শাড়িতে সেই স্মৃতিকে ধারণ করার চেষ্টা করেছেন মনসুরা ইয়াসমিন স্পৃহা।
পূজার দিনগুলোতে সকালের ব্যস্ততা ও আবহাওয়ার কথা মাথায় রেখে চোখে আরাম দেওয়া কালার প্যালেটে এই শাড়িগুলো এনেছে ব্র্যান্ডটি।
আবার উৎসবের রাতে চাই একটু জমকালো লুক। এমনই একটি লুক আনবে সরলার গুলবাহার শাড়িটি। সফট সিল্কে ডিজিটাল প্রিন্টে ডিজাইন করা এই শাড়িটি। আঁচল ও পাড়ে আছে ফুলেল মোটিফ।
এছাড়া শরৎকাল তো শিউলি ও কাশফুল ছাড়া হয় না। সেই ভাবনা থেকে সরলা দুটো শাড়ি করেছে শিউলি মোটিফে। গাঢ় সবুজ ও দারুচিনি রঙে এসেছে এই শাড়ি।
ফ্লোরাল থিমে সরলা সবসময়ই কাজ করে। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। টিউলিপ ফুলের নকশা দেখা যাচ্ছে এই জেনজিবান্ধব শাড়িতে।
নন্দিনী নামের এই শাড়িটি ডিজিটাল প্রিন্টে অত্যন্ত নিখুঁত নকশায় করা, একই সঙ্গে দেবে আভিজাত্য ও পূজার ভাইব

ছবি: সরলা

প্রকাশ: ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৯: ৪৫
