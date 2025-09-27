ভারমিলিয়নের চাররঙা চাঁদনী শাড়িতে ভরপুর উৎসবের সাজ
ভারমিলিয়নের চাররঙা চাঁদনী শাড়িতে ভরপুর উৎসবের সাজ

সুপরিচিত ফ্যাশন উদ্যোগ ভারমিলিয়নের চাররঙা চাঁদনী শাড়িগুলো যেন ভরপুর উৎসবের গান গাইছে। ঐতিহ্যপ্রাণিত সোনালি-রূপালি জরীতে স্বচ্ছ ফেব্রিকের শাড়ীটি আসলেই সংগ্রহে রাখার মতো।

দেশের সুপরিচিত ফ্যাশন উদোগ ভারমিলিয়ন। ফ্যাশনিস্তাদের কাছে এক প্রিয় নাম উৎসবের কেনাকাটায়। বহুদিন ধরেই ভারমিলিয়ন সেই নানি-দাদিদের ঐতিহ্যবাহী সব নস্টালজিয়ায় মোড়ানো শাড়ি রিক্রিয়েট করে আসছে। এবার সেই ধারাবাহিকতায় এসেছে নতুন চাঁদনী শাড়ি। চাররঙা চাঁদনী শাড়িগুলো যেন ভরপুর উৎসবের গান গাইছে।

ঝকঝকে রূপালি জরীর বুননে এমন একটা লাল শাড়ি উৎসবে সবার আরাধ্য
কাঠগোলাপের সাদার মায়ায় একটুখানি স্বর্ণাভ আভিজাত্য দেবে এই শাড়িটি
ভারমিলিয়নের তরফ থেকে ফেরদৌস আরা বললেন,'দীর্ঘ ৪ মাস ধরে বুননের পর, অনেকগুলো ধাপে, অনেক অপেক্ষার পর ফাইনালি আমরা আরও একটি পুরনো প্যাটার্নের শাড়িকে নতুন ভাবে নিয়ে এলাম। নানি-দাদিদের সময়ে এরকম শাড়ি আমরা প্রায়ই দেখতাম।'

জানা গেল, এবারের শাড়িতে থাকছে একটি টুইস্ট। দেশীয় রাজশাহী সিল্ক মসলিনের শাড়িতে এখানে জরীর বুননে অথেন্টিক নকশা তোলা হয়েছে ৪টি ভিন্ন ভিন্ন রঙের শাড়িতে। শাড়ির বুটি ও পাড়ে সবুজ, লাল মিনাকারী করা আছে।

চোখজুড়ানো গোলাপি চাঁদনি সাবকিয়ানার সঙ্গে সঙ্গে ট্রেন্ডি আমেজ দিচ্ছে
চাঁদনি সিরিজের সারপ্রাইজ মনে হয়েছে এই মিন্ট শেডটি। সঙ্গে সোনালির বৈপরীত্য গ্ল্যাম লুক দেবে
খুবই হালকা ও স্বচ্ছ শাড়িটি একই সঙ্গে সাবেকিয়ানা ও আভিজাত্যকে প্রকাশ করছে। ঐতিহ্যপ্রাণিত চাঁদনী শাড়ীটি আসলেই সংগ্রহে রাখার মতো। উল্লেখ্য, অনেকদিন থেকেই ভারমিলিয়ন নিজস্ব ফেব্রিক ভারমিলিয়ন সিল্ক ও ভারমিলিয়ন মসলিনেই শাড়িগুলো তৈরি করছে। এটিও আসলে তাদের শাড়ির এক বিশেষ দিক।

এই শাড়িগুলো স্টাইলিং করতে আসলে কোনো বাহুল্যেরই দরকার নেই। সোনালি-রূপালি জরী এমনিতেই যথেষ্ট জমকালো আমেজ দিচ্ছে। মেকওভার হালকা রাখলে ভালো লাগবে এই শাড়ির সঙ্গে। মিলিয়ে বা কন্ট্রাস্ট রঙের লিপকালার বেছে নিন।

সোনালি-রূপালি জরী এমনিতেই যথেষ্ট জমকালো আমেজ দিচ্ছে এখানে
হালকা গয়নাই যথেষ্ট চাঁদনী শাড়ির সঙ্গে
পাড়ের সঙ্গে মিলিয়ে হালকা গয়না পরা যেতে পারে। ক্ল্যাসিক ড্রেপেই বেশি মানাবে এই ফ্লোয়ি শাড়িটি। এই গরমে আপডু সুবিধাজনক হলেও অন্দরের আয়োজনে খোলা রাখা যায় চুল। ফুলের সাজ মানিয়ে যাবে উৎসবের আমেজে।

ছবি: ভারমিলিয়ন

প্রকাশ: ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩: ৫৩
