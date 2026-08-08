কেন মুকুট হারাতে হয়েছিল মিস ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ ২০১৭-এর খেতাব জেতা এভ্রিলকে? কোথায় হারালেন এই লেডি বাইকার ও মডেল?
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কেন মুকুট হারাতে হয়েছিল মিস ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ ২০১৭-এর খেতাব জেতা এভ্রিলকে? কোথায় হারালেন এই লেডি বাইকার ও মডেল?

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বাংলাদেশের মিস ওয়ার্ল্ড-যাত্রা শুরু হয়েছিল ২০১৪ সালে। তবে এরপর কয়েক বছর তা ছিল অনিয়মিত। ২০১৭ সালে আবারও আয়োজন করা হয় মিস ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা। সেবার তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্য দিয়ে বিজয়ী হন জান্নাতুল নাঈম এভ্রিল। সেরা দশে জায়গা করে নিয়েছিলেন জান্নাতুল হিমি ও রুকাইয়া জাহান চমকের মতো পরিচিত মুখ। প্রথম রানারআপ হয়েছিলেন জেসিয়া ইসলাম। তবে এভ্রিলের বিজয়ের পরপরই শুরু হয় বিতর্ক। জানা যায়, ১৬ বছর বয়সে তাঁর বিয়ে হয়েছিল। মিস ওয়ার্ল্ড প্রতিযোগিতার নিয়ম অনুযায়ী প্রতিযোগীদের অবিবাহিত হতে হয়। কিন্তু এভ্রিল তাঁর বৈবাহিক অবস্থার তথ্য প্রতিযোগিতার আয়োজকদের কাছে জানাননি। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসার পর তাঁর মুকুট বাতিল করা হয়। পরে সেই মুকুট ওঠে প্রথম রানারআপ জেসিয়া ইসলামের মাথায়। তিনিই মিস ওয়ার্ল্ডে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন।পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে এভ্রিল জানিয়েছিলেন, গ্রামের বাড়িতে পরিবারের চাপে অল্প বয়সেই তাঁকে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তিনি আরও জানান, সেই বিয়ে কখনোই মন থেকে মেনে নেননি এবং অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁদের বিচ্ছেদ হয়ে যায়। মিস ওয়ার্ল্ডের মুকুট হারালেও এভ্রিল আলোচনার বাইরে চলে যাননি। মডেলিংয়ের পাশাপাশি লেডি বাইকার হিসেবে নিজের আলাদা পরিচিতি তৈরি করেন তিনি। মোটরসাইকেল চালানোর বিভিন্ন ছবি ও ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশ করে নজর কেড়েছেন বারবার। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিনোদন অঙ্গনে তাঁর উপস্থিতি আগের তুলনায় কমে যায়। ধীরে ধীরে যেন আড়ালে চলে যান এভ্রিল। এখন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাঁর উপস্থিতিই ভক্তদের কাছে পুরোনো সেই পরিচিত মুখটির খোঁজ দেয়।

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মিস ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ ২০১৭-এর খেতাব জেতেন প্রাথমিকভাবে জান্নাতুল নাঈম এভ্রিল
মিস ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ ২০১৭-এর খেতাব জেতেন প্রাথমিকভাবে জান্নাতুল নাঈম এভ্রিল
ছবি: প্রথম আলো
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গ্রেসফুল অফ দ্য শোল্ডার এথনিক লুকে নজর কাড়েন তিনি এই প্রতিযোগিতায়
গ্রেসফুল অফ দ্য শোল্ডার এথনিক লুকে নজর কাড়েন তিনি এই প্রতিযোগিতায়
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মুকুট হারানোর পর মডেলিং ক্যারিয়ারে মন দেন এভ্রিল। এখানে তাঁকে দেখা যাচ্ছে লাল লেহেঙ্গার ব্রাইডাল ফটোশুটে
মুকুট হারানোর পর মডেলিং ক্যারিয়ারে মন দেন এভ্রিল। এখানে তাঁকে দেখা যাচ্ছে লাল লেহেঙ্গার ব্রাইডাল ফটোশুটে
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লেডি বাইকার হিসেবে সাড়া ফেলেন এভ্রিল। এখানে পরেছেন বাইকার আমেজেরই কালো ফো লেদারের বডিস্যুট আর হাই ব্ল্যাক বুটস
লেডি বাইকার হিসেবে সাড়া ফেলেন এভ্রিল। এখানে পরেছেন বাইকার আমেজেরই কালো ফো লেদারের বডিস্যুট আর হাই ব্ল্যাক বুটস
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কালো ট্যাঙ্ক টপ, ব্লু জিনস, আর কালো চেলসি বুটসের সঙ্গে এভ্রিল পরেছেন কালো শেডস
কালো ট্যাঙ্ক টপ, ব্লু জিনস, আর কালো চেলসি বুটসের সঙ্গে এভ্রিল পরেছেন কালো শেডস
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ইউনিয়ন জ্যাক ট্যাংক টপের সঙ্গে এখানে বাইকার মুডে এভ্রিল পরেছেন কালো কোয়ার্টার প্যান্টস
ইউনিয়ন জ্যাক ট্যাংক টপের সঙ্গে এখানে বাইকার মুডে এভ্রিল পরেছেন কালো কোয়ার্টার প্যান্টস
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বাইকাররাও প্রিন্সেস লুকে দেখা দেন মাঝে মাঝে। এভ্রিলকে দেখা যাচ্ছে ল্যাভেন্ডার ড্রেস আর ম্যাচিং ফুলের সাজে
বাইকাররাও প্রিন্সেস লুকে দেখা দেন মাঝে মাঝে। এভ্রিলকে দেখা যাচ্ছে ল্যাভেন্ডার ড্রেস আর ম্যাচিং ফুলের সাজে
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ভ্যাকেশন লুকে ডুরে ড্রেসে রিল্যাক্স করছেন তিনি পুলসাইডে
ভ্যাকেশন লুকে ডুরে ড্রেসে রিল্যাক্স করছেন তিনি পুলসাইডে
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পার্ল স্ট্র্যান্ডস দেওয়া হলটারনেক শ্যাম্পেনরঙা সিকুইন মিনিড্রেসের লুকে আবেদন ছড়াচ্ছেন এভ্রিল। সঙ্গে ম্যাচিং পাম্প হিলস
পার্ল স্ট্র্যান্ডস দেওয়া হলটারনেক শ্যাম্পেনরঙা সিকুইন মিনিড্রেসের লুকে আবেদন ছড়াচ্ছেন এভ্রিল। সঙ্গে ম্যাচিং পাম্প হিলস
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ফুরফুরে কাফতানের লুকে এভ্রিল
ফুরফুরে কাফতানের লুকে এভ্রিল
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এখানে তিনি পরেছেন কালো শিয়ার ফেব্রিকের ড্রেস।
এখানে তিনি পরেছেন কালো শিয়ার ফেব্রিকের ড্রেস।
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এখানেও ভ্যাকেশন লুক। সাদাকালো ড্রেসে আছে বহুরঙা ডায়মন্ড প্রিন্ট।
এখানেও ভ্যাকেশন লুক। সাদাকালো ড্রেসে আছে বহুরঙা ডায়মন্ড প্রিন্ট।
১৩/১৫
লেসি পিচ স্লিপড্রেসে নজর ক্লাড়ছে ট্যাটু আর ব্লিচ ব্লন্ড হাইলাইট করা চুল
লেসি পিচ স্লিপড্রেসে নজর ক্লাড়ছে ট্যাটু আর ব্লিচ ব্লন্ড হাইলাইট করা চুল
১৪/১৫
অন্য কোথাও খুব একটা দেখা না দিলেও সামাজিক মাধ্যমে এমন সুন্দর ফার আউটফিটের লুকের মতো বিভিন্ন সাজে প্রায়ই ছবি শেয়ার করেন এভ্রিল।
অন্য কোথাও খুব একটা দেখা না দিলেও সামাজিক মাধ্যমে এমন সুন্দর ফার আউটফিটের লুকের মতো বিভিন্ন সাজে প্রায়ই ছবি শেয়ার করেন এভ্রিল।
১৫/১৫
ওয়াইল্ড কে অপ হিপস্টার লুকে এভ্রিল
ওয়াইল্ড কে অপ হিপস্টার লুকে এভ্রিল

সূত্র: প্রথম আলো, উইকিপিডিয়া, বিবিসি নিউজ বাংলা

ছবি: প্রথম আলো ও এভ্রিলের ইন্সটাগ্রাম

প্রকাশ: ০৮ আগস্ট ২০২৬, ০৮: ০৫
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