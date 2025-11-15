মিস ইউনিভার্স ২০২৫: সুইমস্যুট রাউন্ডে মডেস্টওয়্যার পরলেন কোন তিন দেশের প্রতিযোগী

মিস ইউনিভার্সের সুইমস্যুট রাউন্ড নিয়ে বেশ আগ্রহ থাকে সকলের। এখানে প্রতিযোগীরা বিকিনি আর মনোকিনিতে নিজের শারীরিক সৌন্দর্য, গ্রেসফুল ভঙ্গিমা আর ফিটনেস তুলে ধরেন। তবে এবারে তিনটি দেশের সুন্দরীরা এই আবেদনময় রাউন্ডের জন্যও বেছে নিয়েছেন মডেস্টওয়্যার। প্রথাগত সাঁতারপোশাক না হওয়ায় পয়েন্ট পাবেন না তাঁরা, সেটাই স্বাভাবিক। চলুন দেখে নিই কারা এই তিন প্রতিযোগী।
প্রথমেই আসে মিস ইউনিভার্স পাকিস্তান রোমা রিয়াজের কথা। পাঞ্জাবি খ্রিস্টান পরিবারের মেয়ে তিনি। এই রাউন্ডে রোমা পরেছেন পুরো শরীর ঢাকা সাঁতার-পোশাক। এর আগে ২০২৩ সালে আরেক পাকিস্তানি মিস ইউভার্স প্রতিযোগী এরিকা রবিন সুইমস্যুট রাউন্ডে কাফতানলেয়ার পরে সাড়া জাগিয়েছিলেন। রোমাও সেই পথেই হাঁটলেন।
মিস প্যালেস্টাইন নাদিন আইউব প্রথম ফিলিস্তিনি প্রতিযোগী হিসেবে এবার এলেন মিস ইউনিভার্সে। আর সুইমস্যুট রাউন্ডে তিনি পরেছেন আলাদা লেয়ারের ফ্লেয়ার দিয়ে ঢাকা পুরো দৈর্ঘ্যের বডিস্যুট। গোলাপি অনসম্বলটিতে চোখ জুড়াচ্ছেন তিনি।
মিস ইউএইর মডেস্ট পোশাকটিও বেশ নজরকাড়া। বারগ্যান্ডি রঙের হাইনেক ড্রেস আর ম্যাচিং লেগিংস পরেছেন মারিয়াম মোহাম্মদ। সুইমস্যুট রাউন্ডে মডেস্টওয়্যারে নিজেকে আলাদা করেছেন এই সুন্দরী।
ছবি: ইন্সটাগ্রাম