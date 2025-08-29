আলগা করো গো খোঁপার বাঁধন, দিল ওহি মেরা ফাস গায়ি

কাজী নজরুল ইসলামের সুমধুর সব গানে প্রেম শুধু আত্মিক বা অশরীরী নয়। প্রেম আকর্ষণ জাগায়। শিহরণ সৃষ্টি করে। দেয় অ্যাড্রিনালিন রাশ। প্রেয়সীর সৌন্দর্য উদ্বেল করে হৃদয়। হৃদস্পন্দন বাড়ায়। সেই ধুকপুক একাকার হয়ে যায় ভালোবাসার অভিব্যক্তিতে।
নজরুলের গানের প্রেমরসে এই অভিব্যক্তি টইটম্বুর; আকর্ষণের মূলমন্ত্রে ডুবে থাকে আকন্ঠ। প্রেমাষ্পদের রূপবন্দনায় রাখঢাক নেই নজরুলের। প্লেটোনিক লাভের ধারেকাছে যান না তিনি। বরং প্রিয়ার রূপে 'দিল' ফাঁসিয়ে নিজেকে আষ্টেপিষ্ঠে সমর্পণের আকুতি দেখি আমরা সেখানে।
প্রেমের গান যদি বলি, সবচেয়ে জনপ্রিয় নজরুলগীতি মনে হয় আলগা করো গো খোঁপার বাঁধন। প্রেয়সীর কেশরাজি নজরুলকে বড় টানে। খোঁপার বাঁধন আলগা হতেই দিল ফেসে যাওয়ার মহাবিপদসংকেত পান তিনি।
আবার এই গানে নজরুলের বিদেশি ভাষার মাধুর্য দিয়ে বাংলা গানকে সাজানোর মুনশিয়ানাও মুগ্ধ করে আমাদেরকে। দিল ওহি মেরা ফাস গায়ি.. আন্ধা ইশক মেরা কাস গায়ি! ভাষার এই ইকেবানায় আকুতি, আর অসহায়ত্বের সঙ্গে ইনফ্যাচুয়েশনের জারণে যেকোনো প্রেমিক পুরুষই নিজেকে মেলাতে পারবেন।
কল্পনার প্রেয়সী এখানে বেলিফুলের মালা জড়িয়েছেন হাতখোঁপায়। পরেছেন চোখজুড়ানো জামদানি শাড়ি। আপনমনে নিজের মতো করেই সেজেছেন কাজল, টিপ আর গোলাপি ঠোঁটে। যেমন করে সব বাঙালি নারীই নিজেকে সাজান। সাধারণের মাঝেই অসাধারণ এই সাজপোশাকে নজরের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ও আটকে যায়। কবির ভাষায় দিল ফাসিয়ে দেয় এই রূপ।
'বেহুঁশ হো কর্ গির্ পড়ি হাথ মে
বাজু বন্দ মে বস্ গয়ি,
নজরুল সবসময়ই ছিলেন সময়ের চেয়ে এগিয়ে। তাই তো এখানে কানে গলায় কিছুটা ট্র্যাডিশনাল গয়না থাকলেও প্রেয়সীর হাতে দেখা যাচ্ছে স্টেটমেন্ট আংটি ও ব্রেসলেট।
তাঁর কেশের গন্ধে কখন 'লুকায় আসিল লোভী মন', তা তো গানের লাইনেই আছে। এই লোভে দোষ নেই। এ তো চেয়ে থাকার লোভ, রূপে ফেঁসে যাওয়ার লোভ আর ভালোবেসে দগ্ধ হওয়ার লোভ।
'দেহের দেউড়িতে বেড়াতে আসিয়া
অর নেহিঁ উয়ো ওয়াপস্ গয়ি'
দিলের এই হাল করা সেই রূপ আর সৌন্দর্যকে মাত্রা দিতে আমরা আমাদের হেরিটেজকেই আশ্রয় করে ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকতার মেলবন্ধন ঘটানোর চেষ্টা করেছি।
মডেল: সাদিয়া আয়মান
ছবি: হাদী উদ্দীন
স্টাইলিং: দিদারুল দীপু
ভাবনা: শেখ সাইফুর রহমান
পোশাক: জামদানি শাড়ি ঘর, সাফিয়া সাথী, চিত্রাঙ্গদা
গয়না: ক্যানভাস, গ্লুড টুগেদার, সিক্স ইয়ার্ডস স্টোরি
জুতি: লোকাল লেবেল
লোকেশন: স্টুডিও ক্যানভাস
মেকওভার : পারসোনা
আয়োজন: টিম হাল ফ্যাশন
সার্বিক তত্বাবধান: জাহিদুল হক
ভিডিওগ্রাফি: কানিজ ফাতেমা
সমন্বয়: নাদিয়া ইসলাম, ফ্লোরিডা শুভ্রা রোজারিও