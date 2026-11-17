শীতের পোশাক বলতে প্রথমেই মনে আসে জ্যাকেট, সোয়েটার কিংবা হুডির কথা। টুয়েলভের পুরুষদের শীতকালীন সংগ্রহে জ্যাকেটের নানা ধরন রয়েছে। ডেনিম, বোম্বার, উইন্ড ব্রেকার ও কুইল্টেড জ্যাকেটের পাশাপাশি আছে শ্যাকেট ও বিভিন্ন ধরনের ভেস্ট। সাধারণ শার্ট কিংবা টি-শার্টের সঙ্গে ডেনিম জ্যাকেট ও শ্যাকেট সহজেই মানিয়ে যায়। অন্যদিকে বোম্বার ও কুইল্টেড জ্যাকেটে শীতের লুকে যোগ হয় ভিন্ন মাত্রা। কর্মক্ষেত্র ও আনুষ্ঠানিক আয়োজনের জন্য রাখা হয়েছে বিভিন্ন নকশার ব্লেজার ও কোট। কোনো পোশাকে প্রাধান্য পেয়েছে মিনিমাল নকশা, আবার কোনো পোশাকে কাপড়ের বুনন, অলংকরণ ও কারুকাজে এসেছে বৈচিত্র্য। বিভিন্ন উপলক্ষের সঙ্গে মানানসই পোশাক বেছে নেওয়ার সুযোগ রয়েছে এই বিভাগে। দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য রয়েছে হুডি, সোয়েটশার্ট, পুলওভার, কার্ডিগান ও বিভিন্ন ধরনের বোনা পোশাক। পাশাপাশি সংগ্রহে যুক্ত হয়েছে শার্ট, ওভারশার্ট, নিটেড পোলো, জগার ও ট্রাউজার। গ্রাফিক নকশা ও ছাপার কাজের পোশাকের পাশাপাশি রয়েছে একরঙা ও অপেক্ষাকৃত সরল নকশার পোশাক। শীতের সাজের অনুষঙ্গ হিসেবে রাখা হয়েছে টুপি ও মাফলারও।
নারীদের শীতকালীন সংগ্রহেও রয়েছে নানা ধরনের পোশাক। ডেনিম জ্যাকেট, শ্যাকেট, চেক জ্যাকেট ও উইন্ডব্রেকারের পাশাপাশি রাখা হয়েছে বিভিন্ন অলংকরণ ও সূচিকর্মের কাজ করা জ্যাকেট। পোশাকের দৈর্ঘ্য, কাট ও গঠনের ভিন্নতায় তৈরি হয়েছে নানা ধরনের আউটফিট। দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য আছে হুডি, সোয়েটশার্ট, কার্ডিগান, পুলওভার, জগার ও লেগিংস। পাশাপাশি শীতের অনুষঙ্গ হিসেবে রাখা হয়েছে পঞ্চো ও শাল। সাধারণ পোশাকের সঙ্গে কার্ডিগান কিংবা পঞ্চো জুড়ে দিলে লুকে আসে ভিন্নতা। আবার হুডি ও জগারের সমন্বয়ে তৈরি করা যায় অবসর যাপনের পোশাক। রঙের ক্ষেত্রেও রয়েছে বৈচিত্র্য। কালো, চারকোল, নেভি, ইন্ডিগো, জলপাই, খাকি ও বাদামির মতো গাঢ় রঙের পাশাপাশি রয়েছে বেইজ, আইভরি, বারগান্ডি, গোলাপি, মভ ও লাইলাক। কাপড়ের বুননেও দেখা যায় ডেনিম, কর্ডুরয়, ফ্লানেল, কুইল্টেড ও বিভিন্ন ধরনের নিট কাপড়ের ব্যবহার। রং, নকশা ও কাপড়ের এই বৈচিত্র্য থেকে নিজের পছন্দ অনুযায়ী শীতের পোশাক বেছে নিতে পারবেন ক্রেতারা।
শীতের সংগ্রহে শিশু-কিশোরদের আয়োজনে ছেলেদের পোশাকে রাখা হয়েছে ডেনিম, বোম্বার, পাফার ও কুইল্টেড জ্যাকেট। পাশাপাশি শ্যাকেট, সোয়েটশার্ট, পুলওভার ও বিভিন্ন ধরনের বোনা পোশাক। মেয়েদের সংগ্রহে আছে বোম্বার ও কুইল্টেড জ্যাকেট, হুডি, সোয়েটশার্ট ও কার্ডিগান। শিশুদের পোশাকে একরঙা নকশার পাশাপাশি ব্যবহার করা হয়েছে ছাপা ছবি, গ্রাফিক নকশা ও বিভিন্ন প্যাটার্ন।
শীতকাল মানেই বিয়ে, পারিবারিক মিলনমেলা ও নানা সামাজিক আয়োজন। এসব উপলক্ষের কথা মাথায় রেখে টুয়েলভের সংগ্রহে রয়েছে নারী, পুরুষ ও শিশুদের জন্য এথনিক পোশাকের আলাদা আয়োজন। পুরুষদের সংগ্রহে রয়েছে বিভিন্ন নকশার পাঞ্জাবি, প্রিমিয়াম পাঞ্জাবি, দুই ও তিন পিসের পোশাক এবং পাঞ্জাবির সঙ্গে পরার উপযোগী ভেস্ট। সূচিকর্ম, কারচুপি ও বিভিন্ন অলংকরণে সাজানো এসব পোশাকে ধূসর, কালো, বাদামি, সবুজ ও মেরুনের মতো রঙের ব্যবহার দেখা যায়। অন্যদিকে , নারীদের জন্য রাখা হয়েছে টু পিস ও থ্রি পিস পোশাক, গাউন, এথনিক জ্যাকেট ও শাল। ফুলেল ছাপ, সূচিকর্ম ও নানা ধরনের অলংকরণে সাজানো পোশাকগুলোর নকশায় রয়েছে বৈচিত্র্য। শালের সংগ্রহেও রয়েছে নানা রং ও নকশা। কোথাও নকশাদার পাড় ও ঝালর, কোথাও ফুলেল কিংবা জ্যামিতিক ছাপ—শীতের আনুষ্ঠানিক সাজে এসব শাল যোগ করবে ঐতিহ্যের ছোঁয়া।
শীতের পোশাক নির্বাচনের ক্ষেত্রে নকশার পাশাপাশি স্বাচ্ছন্দ্য ও ব্যবহারিক দিকটিও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, বাংলাদেশের সব অঞ্চলে কিংবা শীতের পুরো সময়জুড়ে তাপমাত্রা এক রকম থাকে না। হালকা শীতে কার্ডিগান, সোয়েটার বা শ্যাকেটই যথেষ্ট হতে পারে। আবার শীতের তীব্রতা বাড়লে প্রয়োজন হতে পারে জ্যাকেট কিংবা একাধিক লেয়ারের পোশাক। টুয়েলভের উইন্টার কালেকশন ২০২৬-এ এই ভিন্নধর্মী চাহিদার জন্যও রয়েছে নানা বিকল্প।
ছবি: টুয়েলভে