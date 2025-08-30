নাচে ইরানি মেয়ে

কবি কাজী নজরুল ইসলামের প্রেমের গানগুলো যেন আকর্ষণের মূলমন্ত্রে রচিত মনে হয়। প্রেম তাঁর গানে মধুর মতো মেখে থাকে। শীতের দিনে উষ্ণজলের মতো আবেশী অনুভূতি দেয়। প্রখর রোদে হঠাৎ বৃষ্টির মতো পুলক জাগায়। নজরুলের মধ্যে কিছুটা পাগলাটে, খেয়ালী আর শিশুসুলভ বৈশিষ্ট্যের কথা উঠে এসেছে তাঁর জীবনের নানা গল্পে। যুদ্ধে গিয়েছেন, এ অঞ্চল থেকে সে অঞ্চল চষে বেড়িয়েছেন। দেশবিদেশের নারীরা তাঁকে মুগ্ধ করেছে৷ দিয়েছে গানের প্রেরণা৷
নাচে ইরানি মেয়ে গানের এই লুকের অনুপ্রেরণা এসেছে পারস্যের লোরেস্তানের যাযাবর নারীদের জমকালো গয়না আর সাজপোশাক থেকে। তাঁদের সম্মোহনী নাচের মুদ্রা আর স্বতঃস্ফূর্ত বডি ল্যাঙ্গুয়েজকে কবি এখানে আপনহারা বলেছেন। তুলনা করেছেন পাহাড়পুরের ঝরণাধারার সঙ্গে।
ভালোবাসায় মাঝেমাঝে দূর থেকে দেখাটাই যেন জীবনের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। আর যদি চকিত চাহনি বা এক চিলতে হাসির দেখা মেলে তবে তো কথাই নেই। 'নাচে ইরানি মেয়ে'– এই গানে এমনই এক অনুভূতির ছাপ পাই আমরা। নজরুলের গানে ইরানি মেয়েদের রূপের প্রতি মুগ্ধতা আরও অনেক জায়গায়ই দেখা যায়।
এখানে আবার ইরানি মেয়ের নাচের তালে নেশাগ্রস্ত হয়ে শিস দিয়ে বাঁশি বাজিয়ে জিপসি ছেলের প্রেমপ্রকাশের আলামত মেলে। এভাবেই তো শুরুটা হয়! বিদেশিনী তায় আবার। মুগ্ধতা আর কিছুটা সংকোচ থাকলেও তাঁর রেশমি ঘাগরি আর ভুরুর তলে ছোটা বিজলিতে ঘায়েল হতে বাধা কোথায়!
আমাদের ইরানি মেয়ে এখানে চোখজুড়ানো বসরাই গোলাপের বেশে সামনে এসেছেন। এথনিক আমেজের ঐতিহ্যবাহী পোশাক আর জমকালো গয়নায় সেজেছেন।
লম্বা বেণী দুলিয়ে সবার হৃদয়হরণ করছেন অপরূপ সাজে। আর পুরো লুকে পূর্ণতা এসেছে পায়ে মানানসই জুতির সংযোগে।
নাচের তালে জাদু ছড়ানো ইরানি মেয়ের লুকে লোরেস্তানি নারীদের ঐতিহ্যবাহী গয়নাকে ভেঙেচুরে কিছুটা উপমহাদেশীয় আমেজ রাখার প্রয়াস নিয়েছি আমরা। টানাসহ দুল, এক হাতে রতনচূড় আর অন্য হাতে নকশা করা একজোড়া চূড়, গলায় চোকার আর চুলের টিকলি ঝাপটার জমকালো লুকে সোনায় সোহাগা হয়েছে বেণীতে ব্যবহার করা অনুষঙ্গ।
নজরুল বেশ এদেশ-ওদেশ ঘুরে বেড়িয়েছেন; এজন্যই বলার অপেক্ষা রাখে না, অন্য দেশের নারীদের রূপেও মজেছেন। তারই এক উজ্জ্বল উদাহরণ এই গান।
