শারদীয় আয়োজনে কইন্যার শাড়ি

শেষ মুহূর্তের পূজার কেনাকাটায় বেছে নিতে পারেন দেশীয় ফ্যাশন ব্র্যান্ড কইন্যার শাড়ি। সমসাময়িক মোটিফ আর ট্রেন্ডি রঙের মনোমুগ্ধকর সমন্বয়ে প্রতিটি শাড়িই পেয়েছে এক অনন্য আবেদন। নিজের জন্য হোক বা প্রিয়জনকে উপহার দেওয়ার জন্য, এসব শাড়ি হতে পারে উৎসবের সেরা পছন্দ। এবারের পূজা কালেকশনে ব্র্যান্ডটি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে প্রিমিয়াম কোয়ালিটির টাঙ্গাইল মসলিনে ডিজিটাল প্রিন্ট ও মোম ডাই করা শাড়ি, যেখানে ঐতিহ্য আর আধুনিকতার মিলনে তৈরি হয়েছে এক অনবদ্য স্টাইল স্টেটমেন্ট। ছবির গল্পে দেখে নিন কালেকশনটির কিছু ঝলক।
ডিজাইনার ও আলোকচিত্রী: বাঁধন মাহমুদ