শারদীয় আয়োজনে কইন্যার শাড়ি
শেষ মুহূর্তের পূজার কেনাকাটায় বেছে নিতে পারেন দেশীয় ফ্যাশন ব্র্যান্ড কইন্যার শাড়ি। সমসাময়িক মোটিফ আর ট্রেন্ডি রঙের মনোমুগ্ধকর সমন্বয়ে প্রতিটি শাড়িই পেয়েছে এক অনন্য আবেদন। নিজের জন্য হোক বা প্রিয়জনকে উপহার দেওয়ার জন্য, এসব শাড়ি হতে পারে উৎসবের সেরা পছন্দ। এবারের পূজা কালেকশনে ব্র্যান্ডটি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে প্রিমিয়াম কোয়ালিটির টাঙ্গাইল মসলিনে ডিজিটাল প্রিন্ট ও মোম ডাই করা শাড়ি, যেখানে ঐতিহ্য আর আধুনিকতার মিলনে তৈরি হয়েছে এক অনবদ্য স্টাইল স্টেটমেন্ট। ছবির গল্পে দেখে নিন কালেকশনটির কিছু ঝলক।

১/৮
চোখে আরাম দেওয়া গোলাপি রঙের এই সেমি মসলিন ফেব্রিকের শাড়িটি মোম ডাই করা।
২/৮
তবে আসল আকর্ষণ ধরা দেবে শাড়ির পাড়ে। উৎসবকে কেন্দ্র করে কইন্যা এবার চেষ্টা করেছে জামদানি মোটিফে মোম ডাই করতে। যাতে ভিন্নতার পাশাপাশি নিজেদের ঐতিহ্যকেও ধারণ করা যায়।
৩/৮
উৎসবে লাল রং যেন সব সময়ই বিশেষ গুরুত্ব পায়। হালকা কমলা আভার এই লাল শাড়িও ব্যতিক্রম নয়। শাড়ির কালো পাড়ে ডিজিটাল প্রিন্টের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে শরতের কাশফুল।
৪/৮
যাঁরা ফ্লোরাল মোটিফ পছন্দ করেন, তাঁদের জন্য শাড়িটি হতে পারে অন্যতম পছন্দ। টাঙ্গাইল মসলিনের ওপর ডিজিটাল প্রিন্টের মাধ্যমে করা হয়েছে জ্যামিতিক মোটিফের মাল্টি কালার আঁচল, যা শাড়ির সৌন্দর্য আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।
৫/৮
জুটি হয়েছে ম্যাচিং ব্লাউজও।
৬/৮
গরমকে মাথায় রেখে যাঁরা একটু সিম্পল লুকে নিজেকে সাজাতে চান, তাঁদের জন্য উপযুক্ত মোম ডাই শাড়ি
৭/৮
সেমি–মসলিন ম্যাটেরিয়ালে মোম ডাই করা এই সবুজ শাড়ি পরতে যেমন আরামদায়ক, দেখতে তেমনই এলিগেন্ট ও চোখে পড়ার মতো।
৮/৮
ব্রাউন-গোল্ডেন টাঙ্গাইল মসলিনের জমিনে ছড়িয়ে আছে পাখির মোটিফ। মিনিমাল নকশা পছন্দ যাঁদের, আবার একই সঙ্গে উৎসবের ছোঁয়াও চান, তাঁদের জন্য আদর্শ হতে পারে এই শাড়ি।
ডিজাইনার ও আলোকচিত্রী: বাঁধন মাহমুদ

প্রকাশ: ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৭: ১২
