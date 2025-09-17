টুয়েলভের পূজা কালেকশনে ট্রেন্ড আর ঐতিহ্যের মেলবন্ধন
টুয়েলভের পূজা কালেকশনে ট্রেন্ড আর ঐতিহ্যের মেলবন্ধন

এবারের পূজার কালেকশনকে একটু আলাদাভাবে পরিচয় করিয়ে দিতেই নিজেদের সম্ভার নতুন করে সাজিয়েছে টুয়েলভ। ব্র্যান্ডটি তার যেকোনো উৎসবের কালেকশনে সব সময়ই ঋতুবৈচিত্র্যের বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। এবারের পূজা কালেকশনেও এর ব্যতিক্রম হয়নি।

দুর্গাপূজা সামনে রেখে ফ্যাশন ও লাইফস্টাইল ব্র্যান্ড টুয়েলভ তাদের নতুন কালেকশন নিয়ে এসেছে। তবে এ বছর শুধু পোশাকের নকশা ও বৈচিত্র্যেই নয়, প্রচারণাতেও এসেছে নতুনত্ব। ব্র্যান্ডটি প্রচারণার অংশ হিসেবে ব্যবহার করেছে এআই জেনারেটেড অনলাইন ভিডিও কমার্শিয়াল (এআইওভিসি), যা ইতিমধ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় আলোচনার জন্ম দিয়েছে। টুয়েলভ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে তৈরি এই বিজ্ঞাপন কনটেন্ট ফ্যাশনপ্রেমী গ্রাহকদের সামনে কালেকশনের সারমর্ম তুলে ধরছে একেবারেই নতুনভাবে। ফেসবুক, ইউটিউবসহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভিডিওগুলো নিয়মিত প্রচারিত হচ্ছে। ফলে অনলাইনে ব্র্যান্ডের উপস্থিতি যেমন জোরদার হয়েছে, তেমনি গ্রাহকেরাও পাচ্ছেন এক নতুন ধরনের ভিজ্যুয়াল অভিজ্ঞতা।

ট্রেন্ড আর ট্র্যাডিশনের মিলন

ট্রেন্ড আর বাঙালি ঐতিহ্যের মেলবন্ধনে এবারের পূজা কালেকশন সাজিয়েছে টুয়েলভ। নারী, পুরুষ ও শিশু—সব বয়সী গ্রাহকের জন্য সমানভাবে রাখা হয়েছে আরামের নিশ্চয়তা, নিখুঁত ফিট আর ডিজাইনের শৈল্পিক ছোঁয়া। এক সুতোয় গেঁথে আধুনিকতা ও ঐতিহ্যকে মিলিয়েছে এই কালেকশন।

আরামের কথা ভেবে কালেকশনে ব্যবহার করা হয়েছে সুতি, মিক্সড কটন, ব্লেন্ডেড সিল্ক, জর্জেটসহ নানা ফ্যাব্রিক। প্রতিটি পোশাকেই আছে পরার স্বাচ্ছন্দ্য ও নান্দনিক আবেদন। ডিজাইনে যুক্ত হয়েছে ডিজিটাল ও স্ক্রিন প্রিন্ট, সূক্ষ্ম এমব্রয়ডারি, সিকুইন আর কারচুপির কাজ, যা প্রতিটি পোশাককে দিয়েছে বাড়তি আভিজাত্য আর উৎসবের আমেজ।

নারী-পুরুষ-শিশুর জন্য বৈচিত্র্যময় আয়োজন

নারীদের জন্য কালেকশনে আছে থ্রি-পিস, টু-পিস, গাউন, কুর্তি, টপ, সারারা বটম ও ওড়না। প্রতিটি পোশাকেই সমসাময়িক কাট ও নিখুঁত ফিটের সঙ্গে ফুটে উঠেছে উৎসবের আবহ। পুরুষদের জন্য থাকছে বেসিক ও এমব্রয়ডারি করা পাঞ্জাবি। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে রেডিমেড ধুতি, যা ধুতি পরার ঝামেলা দূর করে উৎসবের সাজে এনে দেবে সহজ সমাধান। পূজার নতুন এই কালেকশনে শিশুদের জন্য রয়েছে বয়েজ পাঞ্জাবি, গার্লস টু-পিস ও ফ্রক। একই ডিজাইন ও রঙের সমন্বয় রাখা হয়েছে শিশুদের পোশাকে, যাতে পুরো পরিবার একসঙ্গে সহজেই তৈরি করতে পারে কমপ্লিমেন্টারি লুক।

ফ্যামিলি কম্বো

টুয়েলভ বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে ফ্যামিলি কম্বো কালেকশনে। একই মোটিফ ও রঙে নারী, পুরুষ ও শিশুদের জন্য পোশাক রাখা হয়েছে, যা পরিবারকে উৎসবে এনে দেবে ভিন্ন মাত্রার ঐক্য ও আনন্দ। বর্তমান সময়ে গ্রুপ বা পারিবারিক ফ্যাশন ট্রেন্ডকে মাথায় রেখে এই উদ্যোগ নিয়েছে ব্র্যান্ডটি। টুয়েলভের সব আউটলেটে ইতিমধ্যেই পাওয়া যাচ্ছে পূজা কালেকশন। গ্রাহকেরা নিকটস্থ শোরুমে এসে কিনতে পারবেন পছন্দের আউটফিট। এ ছাড়া অনলাইনে পুরো কালেকশন দেখতে পাবেন ব্র্যান্ডটির ওয়েবসাইটে।

ছবি: টুয়েলভ

প্রকাশ: ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৬: ০০
