নতুন রূপে এল শাড়িকথনের শাড়ি সংগ্রহ

ডেনিম এক যুগান্তকারী কাপড়। সর্বজনীন আর জনপ্রিয়ও। কিন্তু সেই ডেনিমকে শাড়িতে নিয়ে আসার আবার আলাদা মজা আছে। ফ্যাশনিস্তারা এই ধারণাটিকে বলতে গেলে লুফেই নিয়েছেন। শাড়িতে ডেনিম অ্যাপ্লিকে দেশীয় ফ্যাশন উদ্যোগ শাড়িকথনের বিশেষত্ব। তাদের সিগনেচার পণ্য বলা যায় এই শাড়িগুলোকে। এবার এই সিরিজে সংযোজন করা হলো নতুন দুটি ডিজাইনের শাড়ি।
শাড়িকথনের প্রাণভোমরা ফ্রিডা খানের সঙ্গে কথা হলো এ নিয়ে। তিনি বললেন, এবার একেবারে নতুন রূপে এসেছে ডেনিম অ্যাপ্লেক করা শাড়ি। বাংলাদেশের আবহাওয়া ও আরামের কথা মাথায় রেখে দেশীয় তাঁতের সুতিতে আনা হয়েছে ডেনিমের অ্যাপ্লিকে নকশা। বিশেষভাবে চেষ্টা করা হয়েছে ডেনিমে হলুদ সুতার সেলাইয়ের লুক দেওয়ার, যা শাড়িটিকে আরও ব্যতিক্রমী করেছে।''
এই শাড়ি একেবারেই শাড়িকথনের নিজস্ব ডিজাইন। দেশীয় ও পাশ্চাত্যের এক অনন্য সংমিশ্রণ বলা চলে একে। যে কোনো বয়সের নারী, যে কোনো উপলক্ষেই যেমন নিত্যদিনের আড্ডা, ফিউশন থিমের পার্টি অথবা রোজকার গন্তব্যেও কনটেম্পোরারি ফ্যাশন স্টেটমেন্টে তুলে ধরতে এই শাড়ি পরতে পারবেন।
জানা গেল, বর্তমানে রাঙা_জিন্স_তুরুপ ও কোরা_জিন্স_তুরুপ নামের শাড়িগুলোতে এই ডিজাইন পাওয়া যাচ্ছে।
শাড়িকথনের শাড়ি এমনিতেই ফ্যাশনপ্রিয় নারীদের পছন্দের তালিকায় থাকে। তাদের বিশেষত্ব হলো দেশীয় তাঁতের আরামদায়ক সুতি কাপড়ের ব্যবহার, আধুনিক ডিজাইন। সহজে ব্যবহারযোগ্য ও টেকসই হয় শাড়িগুলো। পরিবেশবান্ধব আপসাইক্লিংয়ের ক্ষেত্রে ডেনিমের ট্রিম ব্যবহার করে বড় ভূমিকা রাখতে পারছে শাড়িকথন।
বর্তমানে শাড়িকথন শুধুমাত্র অনলাইনেই কার্যক্রম চালু রেখেছে। ফ্রিডা বললেন, নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে শাড়িকথন আসছে ঢাকা ফ্লো-এর আয়োজনে।
ছবি: শাড়িকথন