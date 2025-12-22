মিনিমাল ফ্যাশনে নতুন অধ্যায়: লা রিভ শীত সংগ্রহ ২০২৫

লা রিভের প্রধান নির্বাহী পরিচালক মন্নুজান নার্গিস বলেন ‘আধুনিক ফ্যাশনপ্রেমীদের শীতের পোশাকের রুচি বদলেছে। গড়পড়তার ভারী পোশাকের বদলে তাঁরা সরল, ক্লিন বা নিপাট ডিজাইনের শীতপোশাক পছন্দ করছেন। এমন পোশাক, যা উষ্ণতার পাশাপাশি অভিজাত লুক দেবে, আবার ট্রেন্ডের সঙ্গেও তাল মেলাবে। একই সঙ্গে খুব সহজেই নিত্যদিনের যেকোনো আয়োজনে পরা যাবে, ম্যাচও করবে।
আধুনিক ক্রেতাদের কাছে পোশাক মানে শুধু বাহ্যিক আবরণ নয়; বরং ব্যবহারিক উপযোগিতা ও নান্দনিকতার মিশেল। যা দেখতে রুচিশীল লাগবে; কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে সত্যিকারের সুবিধা যোগ করবে। তাদের পছন্দ মাথায় রেখেই মিনিমাল, ট্রেন্ডি ও ক্লাসি—এই তিনটি ডিজাইন পিলারের অনুপ্রেরণায় তৈরি হয়েছে লা রিভের নতুন উইন্টার কালেকশন। যার নামকরণ করা হয়েছে ‘অ্যাসেনশিয়ালিজম’ বা অপরিহার্যতা।
কালার প্যালেট থেকে শুরু করে মোটিফ ও প্যাটার্ন সিলেকশনের প্রতিটি ধাপে অপরিহার্যতার দর্শন, চলতি ট্রেন্ড এবং নান্দনিকতাকে প্রাধান্য দিয়েছে লা রিভ।
সেন্টিমেন্ট বা মূল রং হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে পাডল বা হালকা মেটে রং। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে ’প্রাকটিক্যাল নিউট্রাল’ বা সাদা, হালকা গোলাপি, ধূসর সবুজ, মাখন বাদামি, আকাশি নীল, পুদিনা সবুজ, বেইজ, লেবু সবুজের মতো রং। ডিপ প্যালেটের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে নেভি ব্লু, কালো, সয়া ব্ল্যাক, কমলা, লাল ও মেরুনের শেড। এই রংগুলোকে ব্যবহার করেই মনোক্রোম ও কালার ব্লকিংয়ের দুটি কিউরেশন করা হয়েছে উইন্টারের জন্য।
ডিটেইলিং বা সূক্ষ্মকাজগুলোই সৃজনশীলতাকে ভিন্নমাত্রা এনে দেয়। যেমন পোশাকের কলার। উইন্টার কালেকশনে হাইনেকের পাশাপাশি নোচ, স্পাইক ও শল ল্যাপেল কলার, নেকলাইনে র্যাফেল ও ফ্রিলের ফ্রেম, মক, কল, কিমানো ও ভি-নেকের বৈচিত্রই আছে কত রকম।
কাফ, লেয়ার ও ফ্লন্সের পাশাপাশি চোখে পড়বে কাফ ও বেলুন-পাফ স্লিভের নতুন সব নকশা। কারচুপি ও এম্ব্রয়ডারির কাজেও ফোটানো হয়েছে প্রিন্টস্টোরির মোটিফ। লেজার কাটের সূক্ষ্ম নকশাও বাদ পড়েনি। লাইনিং, বিভিন্ন রকম পকেট, বেল্ট ও হেমলাইনের লেংথ, প্রিন্সেস প্যাটার্ন থেকে কাটওয়ার্ক— পোশাকগুলোতে স্টাইলের পাশাপাশি বাস্তবজীবনে ভার্সেটালিটি বা বহুমাত্রার ব্যবহারযোগ্যতা এনে দিয়েছে।
ফেব্রিক বা কাপড়ের বাছাইয়েও লা রিভ বরাবরের মতোই মুনশিয়ানার পরিচয় দিয়েছে। যেমন পার্কা বা ওভারকোট জ্যাকেটগুলোর ফেব্রিক শুধু বাতাস নয়, কুয়াশার আর্দ্রতাও রোধ করবে। অন্যদিকে ব্লেজার ও কোটের জন্য প্রাধান্য পেয়েছে ব্লেন্ডেড ফেব্রিক, যাতে ফিটিং পারফেক্ট হয়। আবার ক্যাজুয়াল ও পার্টির জন্য ভিসকস কটনের পাশাপাশি জুম, অ্যামিনো সাটিন, স্ট্রেচেবল ও সাটিন-জর্জেট কাপড় বেশি ব্যবহার করা হয়েছে। এই কাপড়ে পোশাক কুঁচকে যায় না, লেয়ারিং করা সহজ, আবার হাঁসফাঁস গরমও লাগে না। সব মিলিয়ে বলা যায়, নতুন শীতের কালেকশনে লা রিভ ডিটেইলিংয়ের কনসেপ্টকেই অন্যমাত্রায় নিয়ে গেছে।
মন্নুজান নার্গিস যোগ করেন, ‘দেশি এবং আন্তর্জাতিক ফ্যাশন অঙ্গনে এই শীতের সবচেয়ে জনপ্রিয় নকশা ও ডিজাইনগুলোকে নান্দনিক প্রিন্ট ও প্যাটার্নে ফুটিয়ে তুলেছি আমরা। চেক, প্লেইড, ফ্লোরাল আরজাইল, পোলকা ডটের মতো ক্ল্যাসিক মোটিফ নিয়ে তৈরি হয়েছে কিউরিয়াস কোর নামের প্রিন্টস্টোরি। সহজ ও সরল রেখায় আঁকা ফ্লোরাল ডাইমেনশন, স্ট্রাইপস, টাইপোগ্রাফি, সাদা-কালোর গ্রাফিক কম্বিনেশন, অ্যাবস্ট্রাক্ট কালার কম্বিনেশন থেকে সলিড কালারের মনোক্রোম ম্যাজিক—সবই দেখা যাবে উইন্টারের প্রিন্টস্টোরিতে। গ্রাহকদের বোঝার সুবিধার জন্য স্টোরের ভিজ্যুয়ালও প্রিন্টস্টোরি অনুযায়ী সাজাচ্ছি আমরা। যাতে একনজরেই গ্রাহক সিজনের সবচেয়ে ট্রেন্ডি প্রিন্টগুলো দেখে নিতে পারেন।’
শীতের জনপ্রিয় মোটিফ, চেক ও প্লেইডের সবচেয়ে বড় কালেকশন এসেছে লা রিভে। নারী-পুরুষ-শিশু, সবার জন্য থাকছে চেক ও প্লেইডের দারুন সম্ভার। টার্টান, বাফেলো, উইন্ডোপ্যান, গ্লেন ও মাদ্রাস প্লেইড, গিংহ্যাম, হাউন্ডটুথ, টার্টান ও মাইক্রো চেকে পাওয়া যাবে শীতের জ্যাকেট, ট্রেঞ্চকোট, হুডি, টিউনিক, শ্যাকেট, ফ্ল্যানেল ও রেগুলার শার্ট, শাল ও স্কার্ফ। আরও দেখা যাবে ফ্লোরাল আরজাইল চেকের ব্যবহার। কোর প্যালেটের পাশাপাশি কালো, সাদা, বেইজ, ধূসর ও মেরুন রঙের এই চেক-প্লেইড স্টাইলগুলো পরা যাবে অফিস, পার্টি ও দাওয়াত থেকে শুরু করে প্রতিদিনের শীতের সুরক্ষায়।
এবারই প্রথম নারী ও পুরুষের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে ওভারকোট। ক্যানভাস, টুইল, চেক ও স্ট্রাইপের বুননে তৈরি করা এই উষ্ণ ওভারকোটগুলো কুয়াশা থেকে সুরক্ষা দেবে, পরনের প্রিয় পোশাককেও রাখবে নিরাপদ। হাঁটুর দৈর্ঘ্যে ডিজাইন করা এই ওভারকোটগুলো শীতের ফিটিং এবং আউটলুকে অন্য রকম স্মার্টলুক নিয়ে আসবে।
অল-সিজন ব্লেজারকে বলা হয় লা রিভের উইন্টার কালেকশনের ‘হিরো পিস’। এই বিভাগে যোগ হয়েছে নারী-পুরুষের ব্লেজারের নতুন ডিজাইন। বিজনেস, ক্যাজুয়াল ও ফর্মাল—সব আয়োজনেই পরা যাবে এই ব্লেজারগুলো। এই শীতের সারপ্রাইজ হিসেবে পুরুষদের জন্য থাকছে প্রিমিয়াম নিট ব্লেজার। ব্লেন্ডেড নিট কাপড়ে তৈরি এই প্রিমিয়াম ব্লেজারগুলোর ফিটিং দারুন; কিন্তু স্ট্রেচেবল ফেব্রিক হওয়ায় নড়াচড়ায় বাধা হবে না। ওজনেও হালকা, সহজে কুঁচকায় না। হাত দিয়ে স্পর্শ করতেও ভীষণ আরাম।
শীতের জ্যাকেট কালেকশন লা রিভের ‘মিনিমাল-স্মার্ট’ দর্শনকেই যেন বাস্তবরূপ দিয়েছে এবার। ঘরে-বাইরে-অফিসে-আড্ডায় পরার সব ধরনের জ্যাকেট থাকছে উইন্টারের এই কালেকশনে।
ক্যাজুয়াল ও শ্যাকেটের সাথে এবার পাওয়া যাবে বাইকার, বোম্বার ও পার্কা জ্যাকেট। ইন্টারলক ও ব্লেন্ডেড নিট, টাফেটা, ডেনিম, স্ট্রেচেবল কটন ও পলি-ব্লেন্ড ইত্যাদি ফেব্রিকে তৈরি এই জ্যাকেটগুলো হালকা, ইজি কেয়ার ও যেকোনো লেয়ারিং এর একদম মানানসই। ওপেন ফ্রন্টের পাশাপাশি শল ও ল্যাপেল কলারের দারুণ ব্যবহার যেকোনো ফিটিংয়েই গ্রাহককে দারুণ ফিটিং ও আউটলুক দেবে।
ট্রেঞ্চকোটের কনসেপ্ট বাংলাদেশে ধীরে ধীরে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। কাঁধের ইপুলেটের কনসেপ্ট থেকে বের হয়ে ফেব্রিক, আউটলুক ও প্যাটার্নে ফোকাস করা ট্রেঞ্চকোট পাওয়া যাবে লা রিভে। ল্যাপেল কলার, বেল্ট ও ডবল-ব্রেস্টেড প্যাটার্নের ট্রেঞ্চকোটগুলো সহজেই সোয়েটারের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা যাবে।
সোয়েটারের কথাও না বললেই নয়। উষ্ণতা ও ত্বকে আরাম দিতে লা রিভের সোয়েটারে ব্যবহার করা হয়েছে কটন, ভিসকোট ও উলের তন্তু। ধরতে ভীষণ নরম এই সোয়েটারগুলোতে দেখা যাবে কেবল, ক্রিসক্রস, ডায়মন্ড ও লেস নিটের কাজ। পুরুষের হাতাকাটা ভেস্ট ও হাইনেক সোয়েটার, নারী ও শিশুদের ফুল স্লিভ সোয়েটার, কার্ডিগান—সবই পাওয়া যাবে শীতের সম্ভারে। সোয়েটারের সঙ্গে ম্যাচ করা স্কার্ফ, বিনি ক্যাপ ও ইনফিনিটি মাফলার দেখা যাবে পাশেই।
ইন্ডিগো কিউরেশন লা রিভের অন্যতম জনপ্রিয় উইন্টার সেগমেন্ট, যেখানে ডেনিমের সব ট্রেন্ডি ডিজাইনগুলো পাওয়া যায়। ইন্ডিগো ব্লুর নানান শেডের ওপরে প্রিন্ট, প্যাচ, এম্ব্রয়ডারি, লেসের কাটওয়ার্ক, ফ্রিলের সাথে দেখা যাবে লেজার কাটের কারুকাজ। লং ও মিডি টিউনিক, স্কার্ট-টপ সেট, কামিজ, হুডির সাথে নারী ও পুরুষের শার্টও পাওয়া যাবে এই কিউরেশনে।
নারীদের কালেকশনে বৈচিত্র্য এসেছে কলারে। লাইট উইন্টার লেয়ারিংয়ের জন্য থাকবে শাল, পঞ্চো, কেপ, শ্রাগ। উষ্ণতার প্রয়োজনে যোগ হয়েছে সিঙ্গেল ও ডবল ব্রেস্টেড ট্রেঞ্চকোট, জ্যাকেট, হুডি, সোয়েটার, সোয়েটশার্ট, কার্ডিগান। অফিস, ভার্সিটি, পার্টিতে মুগ্ধতা ও আত্মবিশ্বাস দেবে বেস্ট-ফিট ব্লেজারের বিশেষ সংগ্রহ। শীতের যেকোনো আয়োজনে পরার জন্য পাওয়া যাবে শর্ট-মিডি-লং ও শ্রাগ-স্টাইল টিউনিক, টপ-বটম সেট, কামিজ, সালোয়ার–কামিজ, শাড়ি, গাউন, শার্ট, টপস, আবায়া ও ম্যাক্সি ড্রেস। ম্যাচিং পালাজ্জো, ফরমাল ও ডেনিম প্যান্ট থাকবে বটমস সেকশনে।
পুরুষদের উইন্টার ডিজাইনে এবারও চমক দেখাতে প্রস্তুত লা রিভ। ক্যাজুয়াল ও বাইকারস জ্যাকেট, ওভারকোট, সোয়েটার, সোয়েটশার্ট, ভেস্ট সোয়েটার, পোলো সোয়েটার, কী নেই এবারের কালেকশনে! লেয়ারিংয়ের প্রয়োজন মেটাবে লং স্লিভ টিশার্ট, ওয়েস্টকোট ও শ্যাকেট। নিত্য ব্যবহারের জন্য থাকছে শর্ট স্লিভ টিশার্ট, ক্যাজুয়াল ও প্রিমিয়াম পাঞ্জাবি, লং ও হাফ-স্লিভ ক্যাজুয়াল শার্ট, পোলো, হেনলি ও মকনেক টি-শার্ট, বিজনেস ক্যাজুয়াল ও ফর্মাল শার্ট এবং ম্যাচিং বটমওয়ার।
টিন ও শিশুদের কালেকশনে পাওয়া যাবে সোয়েটার, কার্ডিগান, হুডি, জ্যাকেট, সোয়েটশার্ট, সোয়েটপ্যান্ট, ট্র্যাকপ্যান্ট এবং শীত উপযোগী টি ও পোলো শার্ট।
লা রিভের উইন্টার কালেকশন পৌঁছে গেছে ঢাকাসহ বরিশাল, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, খুলনা, ময়মনসিংহ, নারায়ণগঞ্জ, রাজশাহী, রংপুর, সিলেট মিলিয়ে ২৬টি স্টোরে। ঘরে বসে কিনতে ভিজিট করতে হবে www.lerevecraze.com। এ ছাড়া লা রিভের অফিশিয়াল অ্যাপ, ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রামের ইনবক্সে যোগাযোগ করে অনলাইন কেনাকাটা করা যাবে।
ছবি: লা রিভ