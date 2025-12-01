মিস কসমো ২০২৫: নানা লুকে চমক জাগাচ্ছেন বাংলাদেশের আলিশা ইসলাম

বিশ্ব সৌন্দর্য প্রতিযোগিতার মানচিত্রে তুলনামূলক নতুন নাম—মিস কসমো। ২০২৩ সালে ভিয়েতনামে যাত্রা শুরু করা এই গ্লোবাল প্ল্যাটফর্মটি খুব অল্প সময়ের মধ্যেই আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এসেছে। কারণ, এই সৌন্দর্য প্রতিযোগিতার মূলমন্ত্রই আলাদা—‘ইমপ্যাক্টফুল বিউটি’। এখানে বাহ্যিক সৌন্দর্যের সঙ্গে সমান গুরুত্ব পায় নারীর মেধা, নেতৃত্বগুণ, দৃঢ়তা এবং সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার সক্ষমতা। প্রথম গ্লোবাল আসর আয়োজনের পর প্রতিযোগিতাটি এবার দ্বিতীয় সংস্করণ নিয়ে ফিরেছে, যার ফাইনাল হবে ভিয়েতনামের হো চি মিন সিটির ক্রিয়েটিভ পার্কে। ‘রাইজিং ড্রাগন’ থিমে আয়োজিত এবারের মিস কসমোতে অংশ নিয়েছেন ৮০টির বেশি দেশের প্রতিযোগী। বাংলাদেশের জন্য এটি নতুন এক দিগন্ত। এই মঞ্চে এ বছর দেশকে প্রতিনিধিত্ব করছেন মিস কসমো বাংলাদেশ আলিশা ইসলাম। এর আগে, ২০২৪ সালে ফারজানা ইয়াসমিন অনন্যা প্রথমবার অংশ নিয়ে টপ ২১-এ উঠে ইতিহাস গড়েছিলেন। সৌন্দর্য প্রতিযোগিতার বাইরেও মিস কসমো বাংলাদেশের জন্য সংস্কৃতি, ফ্যাশন, প্রতিভা ও নারীর ক্ষমতায়ন তুলে ধরার অনন্য সুযোগ তৈরি করেছে। ইতিমধ্যে ভিয়েতনামে কয়েক দিন কাটিয়ে বিভিন্ন দেশের প্রতিযোগীদের সঙ্গে তিনি অর্জন করেছেন নানা অভিজ্ঞতা। তাঁর কাটানো উপভোগ্য, ফ্যাশনেবল ও শিক্ষণীয় মুহূর্তগুলোর ছবি ও আপডেট রইল আজকের আয়োজনে। সঙ্গে থাকছে টিম হাল ফ্যাশনের শুভকামনা আলিশা ইসলামের জন্য।
ছবি: আজরা মাহমুদ ট্যালেন্ট ক্যাম্প (এএমটিসি)