মিস কসমো ২০২৫: নানা লুকে চমক জাগাচ্ছেন বাংলাদেশের আলিশা ইসলাম
মিস কসমো ২০২৫: নানা লুকে চমক জাগাচ্ছেন বাংলাদেশের আলিশা ইসলাম

বিশ্ব সৌন্দর্য প্রতিযোগিতার মানচিত্রে তুলনামূলক নতুন নাম—মিস কসমো। ২০২৩ সালে ভিয়েতনামে যাত্রা শুরু করা এই গ্লোবাল প্ল্যাটফর্মটি খুব অল্প সময়ের মধ্যেই আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এসেছে। কারণ, এই সৌন্দর্য প্রতিযোগিতার মূলমন্ত্রই আলাদা—‘ইমপ্যাক্টফুল বিউটি’। এখানে বাহ্যিক সৌন্দর্যের সঙ্গে সমান গুরুত্ব পায় নারীর মেধা, নেতৃত্বগুণ, দৃঢ়তা এবং সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার সক্ষমতা। প্রথম গ্লোবাল আসর আয়োজনের পর প্রতিযোগিতাটি এবার দ্বিতীয় সংস্করণ নিয়ে ফিরেছে, যার ফাইনাল হবে ভিয়েতনামের হো চি মিন সিটির ক্রিয়েটিভ পার্কে। ‘রাইজিং ড্রাগন’ থিমে আয়োজিত এবারের মিস কসমোতে অংশ নিয়েছেন ৮০টির বেশি দেশের প্রতিযোগী। বাংলাদেশের জন্য এটি নতুন এক দিগন্ত। এই মঞ্চে এ বছর দেশকে প্রতিনিধিত্ব করছেন মিস কসমো বাংলাদেশ আলিশা ইসলাম। এর আগে, ২০২৪ সালে ফারজানা ইয়াসমিন অনন্যা প্রথমবার অংশ নিয়ে টপ ২১-এ উঠে ইতিহাস গড়েছিলেন। সৌন্দর্য প্রতিযোগিতার বাইরেও মিস কসমো বাংলাদেশের জন্য সংস্কৃতি, ফ্যাশন, প্রতিভা ও নারীর ক্ষমতায়ন তুলে ধরার অনন্য সুযোগ তৈরি করেছে। ইতিমধ্যে ভিয়েতনামে কয়েক দিন কাটিয়ে বিভিন্ন দেশের প্রতিযোগীদের সঙ্গে তিনি অর্জন করেছেন নানা অভিজ্ঞতা। তাঁর কাটানো উপভোগ্য, ফ্যাশনেবল ও শিক্ষণীয় মুহূর্তগুলোর ছবি ও আপডেট রইল আজকের আয়োজনে। সঙ্গে থাকছে টিম হাল ফ্যাশনের শুভকামনা আলিশা ইসলামের জন্য।

গর্বের সঙ্গে তুলে ধরেছেন বাংলাদেশের পতাকা। বাটারফ্লাই বাই সাগুফতার স্টাইলিশ শর্ট কামিজ লুকের সঙ্গে মিলিয়ে পরেছেন এশিয়া জুয়েলসের গয়না, আর মাথায় শোভা পাচ্ছে ক্রাউন।
ভিয়েতনামে এয়ারপোর্ট লুকে আলিশা বেছে নিয়েছিলেন তাঁর ব্যক্তিগত কালেকশনের আউটফিট। সাদা শাড়ির সঙ্গে স্লিভলেস ব্লাউজ আর লেয়ার করেছেন ফ্লোরাল কেপ দিয়ে। উঁচু বান হেয়ারস্টাইলের সঙ্গে মানিয়েছে স্টেটমেন্ট নেকপিস, যা পুরো লুককে দিয়েছে এলিগ্যান্ট টাচ।
ডিজাইনার সাফিয়া সাথীর মাল্টিলেয়ার্ড ফ্লোরাল আউটফিট আর এশিয়া জুয়েলসের দুল পরে ফ্রেমবন্দী হয়েছেন মিস কসমো বাংলাদেশ। আগমনের রাতেই নিজের থাকার জায়গাটি ঘুরে দেখেছেন তিনি—নতুন দেশ, নতুন পরিবেশ আর নতুন অভিজ্ঞতার প্রথম দিন ছিল এদিন।
মিস কসমো ২০২৫-এর প্রতিযোগীরা প্রথম ওরিয়েন্টেশন ডেতে যোগ দেন কসমো টাওয়ারে। এটি ছিল অফিশিয়াল সভা, যেখানে তাঁরা পরিচিত হন আয়োজক কমিটির সঙ্গে এবং শুরু হয় এই আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতার আনুষ্ঠানিক সূচনা।
লালগালিচায় এদিন শানায়া কতুরের পার্পেল গাউন পরেছেন সুন্দরী।
আবেদন কাড়ছে থাই হাই স্লিট ডিজাইন। সঙ্গে জুটি হয়েছে হাই হিল।
অন্যান্য দেশের প্রতিযোগীর সঙ্গে মিস কসমো বাংলাদেশ।
নেপাল, ইন্দোনেশিয়া, মিয়ানমার ও নিউজিল্যান্ডের সুন্দরীদের সঙ্গে ফ্রেম ভাগ করে নিয়েছেন মিস কসমো বাংলাদেশ। তাঁর পরনে ছিল সাদা কো-অর্ড সেট-ক্রপ টপের সঙ্গে মিলিয়ে ম্যাচিং বটম, যা লুকটিকে দিয়েছে স্টাইলিশ আমেজ।
মিস কসমো ২০২৫-এর প্রোফাইল ফটোশুটে।
ডার্ক রেড পোলো শার্টের সঙ্গে সাদা প্যান্টে আলিশা, আর তাঁর রেড লিপ লুক পুরো সাজে লাইমলাইট কেড়ে নিয়েছে।
ছবি: আজরা মাহমুদ ট্যালেন্ট ক্যাম্প (এএমটিসি)

প্রকাশ: ০১ ডিসেম্বর ২০২৫, ১৪: ১৯
