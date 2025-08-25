ইথার শিরোনামে নতুন কালেকশন এনেছে লা রিভ

এই রোদ এই বৃষ্টির এমন দিনে পোশাক হওয়া চাই স্বস্তিদায়ক। শুধু তাপ শোষণ করাই নয়, মৃদুমন্দ বাতাসের আরাম পাওয়া যায় এমন পোশাকই উঠে আসছে ফ্যাশনপ্রেমীদের শপিং লিস্টে। তাই আবহাওয়া আর ট্রেন্ডকে মাথায় রেখে দেশের শীর্ষস্থানীয় ফ্যাশন ও লাইফস্টাইল ব্র্যান্ড লা রিভ এনেছে সম্পূর্ণ নতুন একটি কালেকশন, যার নামকরণ করা হয়েছে ইথার (Aether).
ইথারের ধারণার মতোই নরম, হালকা ও ফ্লোয়ি ডিজাইনে সাজানো হয়েছে নতুন এই কালেকশন।
লা রিভের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মন্নুজান নার্গিস বলেন, ‘কালার প্যালেটে সেন্টিমেন্ট কালার হিসেবে ব্লু-স্টার শেডকে বেছে নেওয়া হয়েছে। আরও আছে মিন্ট, জ্যাসপার, স্টিল, হালকা ল্যাভেন্ডার, মিউটেড পিঙ্ক ও আর্দি শেডের প্যালেট। কাপড় হিসেবে ব্রিদেবল জুম, ভিসকোস, রেয়ন-ব্লেন্ড, লাইট ক্রেপ, কটন, জর্জেট এবং সফট নিট প্রাধান্য পেয়েছে ।
কমফোর্টেবল ও ফ্লেক্সিবল ফিটিং এই কালেকশনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। পোশাকে বাতাসের মতো হালকা কিন্তু ফ্লোয়ি আমেজ ধরে রাখার জন্য ফ্লেয়ার, লেয়ার, টিয়ার, র্যাফল, ড্রপ শোল্ডার, প্যাচড কাফ ও রেট্রো-প্যাটার্নের ভিন্নধারার কিছু কাজ চোখে পড়বে এবার।’
মন্নুজান নার্গিস আরও বলেন, ‘লা রিভের পোশাকের একটি গুরুত্বপূর্ণ ফিচার হলো ভিন্ন ধাঁচের প্রিন্টস্টোরি। এই কালেকশনে দেখা যাবে টাই-ডাইয়ের অনুপ্রেরণায় সাজানো ইরেগুলার মার্কিং প্রিন্ট যেখানে মোটিফগুলোকে দৃষ্টিনন্দন উপায়ে উপস্থাপন করা হয়েছে। একরঙা পোশাক দিয়ে সাজানো হয়েছে আর্দি মনোক্রোম যেখানে টিরেইন বা মাটির বর্ণিল শেডগুলো উঠে এসেছে।
উজ্জ্বল রঙে ফোটানো ম্যাক্রো ফ্লোরাল মোটিফে দেখা যাবে ব্রুইজড ফ্লোরাল প্রিন্টস্টোরি। এ সময়ে পার্টির কথা মাথায় রেখে বাছাই করা হয়েছে একসেন্ট্রিক গ্রাফিক শিরোনামের প্রিন্টস্টোরি। উজ্জ্বল মোটিফে সাজানো এই পোশাকগুলো পার্টি ছাড়াও ভ্যাকেশনে দারুণ মানিয়ে যাবে। এ ছাড়া রিপিটেটিভ জিওমেট্রিক, পার্লেসেন্স, টাইপোগ্রাফির পাশাপাশি ক্লাসিক দামাস্ক প্রিন্ট, পোলকা ও পিন ডট, সামার প্লেইড প্রিন্টও বেছে নেওয়া হয়েছে।’
নারীদের জন্য লা রিভের এই নতুন কালেকশনে থাকছে ক্যাজুয়াল ও পার্টি-উপযোগী সালোয়ার–কামিজ, সিঙ্গেল কামিজ, শর্ট ও মিড লেংথ এবং শ্রাগ-স্টাইল টিউনিক, টপস, কটন শাড়ি, গাউন, কোটি, শ্রাগ, টপস এবং ক্যাজুয়াল শার্ট। বটমস সেকশনে প্রিন্টেড ও কালার হাইলাইট করা পালাজ্জো, লেগিংস, স্কার্ট, হারেম, ডেনিম, কুলোটস ও অফিসে পরার ফরমাল প্যান্টও আছে।
টপ, টিউনিক আর শর্ট মিডিজ পরার জন্য মানানসই বটমসওয়ারের বিকল্প নেই। তাই নতুন কালেকশনে টমওয়ারের দারুণ একটি ক্যাপসুল আনা হয়েছে । যেখানে পাওয়া যাচ্ছে প্যান্ট ছাঁটের পালাজ্জো, স্কার্ট পালাজ্জো, প্রিন্টেড ও সিঙ্গেল কালারের পালাজ্জোও। যাঁরা সরু কাট পরতে পছন্দ করেন, তাঁদের জন্য স্ট্রেইট ও ট্যাপার কাট প্যান্ট, কুলোটস প্যান্টসহ লেগিংসের নতুন ডিজাইনও যোগ করা হয়েছে। এ ছাড়া স্কার্ট ও হারেম প্যান্টস তো থাকছেই।
পুরুষদের জন্য আরামদায়ক ও ট্রেন্ডি পাঞ্জাবি, টি–শার্ট, পোলো শার্ট, জিম ভেস্ট ও নানা ধরনের শার্টের সমাহার আছে কালেকশনটিতে ।
যেকোনো আড্ডায় পরার ক্যাজুয়াল শার্ট, ঘরে পরার কমফোর্ট শার্ট, পার্টির প্রিমিয়াম শার্ট ও অফিসে ফরমাল শার্ট—সবই পাওয়া যাবে। শুধু মেনজ সেকশনে দেখা যাবে এই সিজনের বহুল আকাঙ্ক্ষিত ড্রপ-শোল্ডার টি–শার্ট, যা মানিয়ে যাবে টিন ও যুবা সব বয়সের পুরুষকে। ছেলেদের বটমস সেকশনে পাঞ্জাবির সঙ্গে পরার জন্য প্যান্টকাট পাজামা পাওয়া যাবে, পাশেই ডেনিম প্যান্টস, বারমুডা প্যান্টস ও ট্রাডিশনাল লুঙ্গির দেখা মিলবে।
মেয়েশিশুদের সামার পোশাকের জন্য টিউনিক, ফ্রক, সালোয়ার–কামিজ, ঘাগরা চোলি সেট ও লেগিংস ডিজাইন করেছে লা রিভ। ছেলেশিশুদের জন্য পোলো ও টি–শার্ট, ক্যাজুয়াল শার্ট, পাঞ্জাবি ও প্যান্টস ডিজাইন করা হয়েছে। নবজাতকদের জন্যও থাকছে বিশেষ আয়োজন। কালেকশনটি পাওয়া যাচ্ছে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লা, খুলনা, সিলেট, রাজশাহী, বরিশাল, ময়মনসিংহ, রংপুর ও চট্টগ্রামসহ মোট ২৬টি স্টোর ও অনলাইনে (www.lerevecraze.com)। বিস্তারিত জানতে লগইন করুন লা রিভের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে।
