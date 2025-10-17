ভ্রমণে শিশুদের উপযোগী পোশাক এনেছে কে ক্র্যাফট

সম্প্রতি গবেষণায় দেখা গেছে, ছোটকাল থেকেই শিশুদের ভ্রমণ করা উত্তম। ভ্রমণ একটা শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা, যা তার মেধা বিকাশে ভীষণ সাহায্য করে। বাড়ন্ত শিশুরা আশপাশের পরিবেশ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং নতুন নতুন অভিজ্ঞতা তাদের জীবনকে সুন্দর ও সমৃদ্ধ করে তোলে। ভ্রমণ থেকে সুখকর স্মৃতি ভবিষ্যতে অনুপ্রেরণা জোগায়। পারিবারিক বন্ধনও মজবুত হয়।
ভ্রমণে থাকাকালে একটি শিশু শুধু পাহাড়ই দেখে না, সে বোঝে পাহাড়ের বিশালতা। সমুদ্রের ঢেউ দেখে, অনুভব করে গতি ও প্রবাহ। শিশুরা স্কুলের ক্লাসে বা বইয়ে পড়ে কিন্তু তারা গভীরভাবে শেখে যখন কিছু বাস্তবে দেখে বা অনুভব করে।
বর্তমান সময়ে শিশুরা কম্পিউটার, ল্যাপটপ, মুঠোফোনসহ বিভিন্ন টেকনোলজি-নির্ভর হয়ে পড়েছে। এবং অভিভাবকেরাও এ ব্যাপারে বেশ উদ্বিগ্ন থাকে। তাই এর থেকে শিশুদের বিচ্ছেদ ঘটাতে হাজার ব্যস্ততার মধ্যে সময় বের করতে হবে শিশুদের নিয়ে ভ্রমণের জন্য। ভ্রমণের মাধ্যমে বিভিন্ন ডিভাইসের প্রতি আসক্তি থেকে বের করে বাস্তব পৃথিবীর সঙ্গে তার পরিচয় ঘটাতে হবে।
দূরে কিংবা কাছের ভ্রমণে শিশুদের জন্য উপযোগী পোশাকেরও রয়েছে অনেক গুরুত্ব। দীর্ঘ যাত্রায় এবং পরিবেশ অনুযায়ী মানানসই পোশাক দিন শিশুকে। তা ছাড়া শিশুদের পছন্দকেও গুরুত্ব দিতে হবে।
পোশাক নির্বাচনে অবশ্যই ফেব্রিককে বিবেচনায় নিন। সবকিছু মাথায় রেখে কে ক্র্যাফটের কাছের যেকোনো ব্রাঞ্চে ঘুরে আসতে পারেন। যেখানে মিলবে সব বয়সী ছেলে–মেয়ের জন্য তৈরি পোশাক। ইতিমধ্যে নতুন কালেকশনের পোশাকও পৌঁছে গেছে সব শোরুমে। এ ছাড়া অনলাইন স্টোর kaykraft.com থেকেও অর্ডার করতে পারেন।
ছবি: কে ক্র্যাফট