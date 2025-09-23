থিমেটিক নকশায় মিতার গল্প–এ রঙ, বয়ন আর পূজার উৎসব
ট্রেন্ড

থিমেটিক নকশায় মিতার গল্প–এ রঙ, বয়ন আর পূজার উৎসব

কানিজ ফাতেমা

মিতার গল্প এনেছে পূজার আমেজে বোনা রঙিন স্বপ্ন– সুতির কোমলতা, সিল্কের আভিজাত্য আর নকশার বৈচিত্র্যে আধুনিক শহুরে ফ্যাশনে ধরা দিয়েছে ঐতিহ্যের অনন্য রূপ।

শেয়ার করুন
ফলো করুন

শুধু কাপড়ের ওপর নকশা নয়, কাপড়ের বয়ন নিয়েও কাজ করতে পছন্দ করেন সুপরিচিত ফ্যাশন উদ্যোগ মিতার গল্পের স্বত্বাধিকারী মাসুমা আক্তার মিথিলা। এরই মধ্যে আইনের বিভিন্ন থিম ও মোটিফ নিয়ে কাজ করে পরিচিত পাওয়া এই আইনজীবী–কাম–ডিজাইনার সকলের নজর কেড়েছেন বিভিন্ন কাউন্টের সুতি ও সিল্ক সুতার মিশেলে আকর্ষণীয় টেক্সচারের কাপড় তৈরি করে। তাঁর পূজাসংগ্রহেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। মারসেলাইজড কটন, সিল্ক ও খাদির সংমিশ্রণ, হাফসিল্ক ও সুতির কাপড় নিয়ে এবার কাজ করেছে ব্র্যান্ডটি।

মিতার গল্পের স্বত্বাধিকারী মাসুমা আক্তার মিথিলা
মিতার গল্পের স্বত্বাধিকারী মাসুমা আক্তার মিথিলা

'ঢাকে ফ্যাশন, ঢাকার ফ্যাশন' শিরোনামে দুর্গাপূজার থিমে শারদসম্ভার সাজিয়েছে মিতার গল্প। পূজার আমেজের সঙ্গে শহুরে ফ্যাশনকে সংযোগ করতে চেয়েছেন ডিজাইনার মিথিলা। তাই পূজার ঐতিহ্য আর আধুনিকতার সংমিশ্রণ চোখে পড়েছে পুরো সংগ্রহে। লাল -সাদায় বেশ কিছু শাড়ি এনেছে এই ব্র্যান্ড। উৎসবের আবহকে ধরে রাখতে কাজ করেছে হলুদ, কমলা, কালো, সবুজ, গোলাপি ও সোনালির মতো রং নিয়েও। কাপড় আর রঙের মতো নকশায়ও আছে বৈচিত্র্য। এবার ছবির গল্পে দেখে নেওয়া যাক মিতার গল্পের শারদসংগ্রহ।

হাফসিল্ক ও মারসেলাইজড কটনের সমন্বয়ে বোনা এই শাড়ির জমিন অলংকরণে মোটিফ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে স্বস্তিো ও দেবী দূর্গার মুখাবয়ব। তবে সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয় হচ্ছে কোনো মাধ্যমে নয় বরং বয়নেই মূর্ত করা হয়েছে এসব মোটিফ। এই বৈশিষ্ট্যই মিতার গল্পের এই শাড়িনংগ্রহকে করেছে স্বতন্ত্র।
হাফসিল্ক ও মারসেলাইজড কটনের সমন্বয়ে বোনা এই শাড়ির জমিন অলংকরণে মোটিফ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে স্বস্তিো ও দেবী দূর্গার মুখাবয়ব। তবে সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয় হচ্ছে কোনো মাধ্যমে নয় বরং বয়নেই মূর্ত করা হয়েছে এসব মোটিফ। এই বৈশিষ্ট্যই মিতার গল্পের এই শাড়িনংগ্রহকে করেছে স্বতন্ত্র।
পূজায় লালপেড়ে সাদা শাড়ি সাধারণত থাকে চাহিদার শীর্ষে। তার ওপর এমন থিমেটিক হলে তো কোন কথাই নেই। সাদা জমিনে লাল সুতার বুননে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে স্বস্তিকা চিহ্ন। আঁচলে স্ক্রিন প্রিন্টে অলংকৃত ত্রিনয়নী মোটিফে সোনালি নোলকের ডিটেইলও নজর কাড়ে।
পূজায় লালপেড়ে সাদা শাড়ি সাধারণত থাকে চাহিদার শীর্ষে। তার ওপর এমন থিমেটিক হলে তো কোন কথাই নেই। সাদা জমিনে লাল সুতার বুননে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে স্বস্তিকা চিহ্ন। আঁচলে স্ক্রিন প্রিন্টে অলংকৃত ত্রিনয়নী মোটিফে সোনালি নোলকের ডিটেইলও নজর কাড়ে।
দেবীদুর্গার ১০৮টি নাম দিয়ে এই শাড়িটি করা। প্রদীপ আকারে নামগুলো উঠে এসেছে। জমিনে ছোট আর আঁচলে বড় প্রদীপের আদলে নামগুলোর নান্দনিক বিন্যাসে স্ক্রিন প্রিন্টে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। আঁচলে আরও ব্যবহার করা হয়েছে লাল, সাদা ও কালো ট্যাসেল।
দেবীদুর্গার ১০৮টি নাম দিয়ে এই শাড়িটি করা। প্রদীপ আকারে নামগুলো উঠে এসেছে। জমিনে ছোট আর আঁচলে বড় প্রদীপের আদলে নামগুলোর নান্দনিক বিন্যাসে স্ক্রিন প্রিন্টে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। আঁচলে আরও ব্যবহার করা হয়েছে লাল, সাদা ও কালো ট্যাসেল।
এই সময়ের আবহাওয়াকে মাথায় রেখে এই শাড়ি করা হয়েছে সুতিতে। ভ্যাপসা গরমের এই সময়ে সারাদিন স্বচ্ছন্দে পরে থাকা যায় এমন শাড়ি।
এই সময়ের আবহাওয়াকে মাথায় রেখে এই শাড়ি করা হয়েছে সুতিতে। ভ্যাপসা গরমের এই সময়ে সারাদিন স্বচ্ছন্দে পরে থাকা যায় এমন শাড়ি।
বেলপাতা ও শঙ্খ নকশার মোটিফ দিয়ে স্ক্রিন প্রিন্টে এই শাড়ির জমিন  অলংকৃত করা হয়েছে। পূজার ৫ দিনের কোন একদিন সহজেই মানিয়ে যাবে এই শাড়ি।
বেলপাতা ও শঙ্খ নকশার মোটিফ দিয়ে স্ক্রিন প্রিন্টে এই শাড়ির জমিন  অলংকৃত করা হয়েছে। পূজার ৫ দিনের কোন একদিন সহজেই মানিয়ে যাবে এই শাড়ি।
বিজ্ঞাপন
মিতার গল্পের পূজা কালেকশনের আরেকটি এক্সক্লুসিভ শাড়ি এটি। খাদিসিল্কে বোনা শাড়িতে ফয়েল প্রিন্ট করা হয়েছে।
মিতার গল্পের পূজা কালেকশনের আরেকটি এক্সক্লুসিভ শাড়ি এটি। খাদিসিল্কে বোনা শাড়িতে ফয়েল প্রিন্ট করা হয়েছে।
অবয়ব মোটিফের শাড়ি না পছন্দ যাঁদের, তাঁদের জন্য প্রকৃতিপ্রাণিত মোটিফে করা হয়েছে এই শাড়ি। পূজার যেকোনো আয়োজনে পরিধানকারীর আভিজাত্য ফুটিয়ে তুলবে এই শাড়ি।
অবয়ব মোটিফের শাড়ি না পছন্দ যাঁদের, তাঁদের জন্য প্রকৃতিপ্রাণিত মোটিফে করা হয়েছে এই শাড়ি। পূজার যেকোনো আয়োজনে পরিধানকারীর আভিজাত্য ফুটিয়ে তুলবে এই শাড়ি।
এই শাড়ি পাড়ে সাজানো হয়েছে নিখুঁত অ্যাপলিকের সংযোজনে। আঁচলেও আছে এই অ্যাপলিকের পুনরাবৃত্তি। সঙ্গে ভ্যালু অ্যাড করেছে ট্যাসেলের উপস্থিতি। নকশা মিনিমাল হলেও বেশ ফ্যাশনেবল এই শাড়ি।  
এই শাড়ি পাড়ে সাজানো হয়েছে নিখুঁত অ্যাপলিকের সংযোজনে। আঁচলেও আছে এই অ্যাপলিকের পুনরাবৃত্তি। সঙ্গে ভ্যালু অ্যাড করেছে ট্যাসেলের উপস্থিতি। নকশা মিনিমাল হলেও বেশ ফ্যাশনেবল এই শাড়ি।
ভক্ত ছাড়া তো পূজা সম্পূর্ণ হয় না। তাই এই শাড়িটিতে প্রদীপ, স্বস্তিকার সঙ্গে প্রণামরত নারীর অবয়বের দৃষ্টিনন্দন সজ্জায় অলংকৃত হয়েছে এই শাড়ির জমিন। এই থিমেটিক শাড়ি বদলে দিতে পারে পূজার কোন একদিনের লুক।
ভক্ত ছাড়া তো পূজা সম্পূর্ণ হয় না। তাই এই শাড়িটিতে প্রদীপ, স্বস্তিকার সঙ্গে প্রণামরত নারীর অবয়বের দৃষ্টিনন্দন সজ্জায় অলংকৃত হয়েছে এই শাড়ির জমিন। এই থিমেটিক শাড়ি বদলে দিতে পারে পূজার কোন একদিনের লুক।
বেইজ, কফি ও সোনালির দারুণ সমন্বয় মেলে এই শাড়িতে। কলকা মোটিফে অলংকরণ করা হয়েছে জমিন ও আঁচল। শুধু পূজা নয়, যেকোনো উৎসব বা আয়োজনে অনায়াসেই মানিয়ে যাবে।
বেইজ, কফি ও সোনালির দারুণ সমন্বয় মেলে এই শাড়িতে। কলকা মোটিফে অলংকরণ করা হয়েছে জমিন ও আঁচল। শুধু পূজা নয়, যেকোনো উৎসব বা আয়োজনে অনায়াসেই মানিয়ে যাবে।
থিমের পাশাপাশি কিছু ক্লাসিক নকশার শাড়িও আছে ব্র্যান্ডটির এবারের শারদসংগ্রহে।
থিমের পাশাপাশি কিছু ক্লাসিক নকশার শাড়িও আছে ব্র্যান্ডটির এবারের শারদসংগ্রহে।
 শাড়ির প্রধান অনুষঙ্গ ব্লাউজও বাদ যায়নি এই সংগ্রহে। কারণ ব্লাউজ দিয়ে মূলত যাত্রা শুরু হয় মিতার গল্প–এর।  ব্লাউজের কাট, প্যাটার্ন আর নকশায় বরাবরের মতই আছে অভিনবত্ব।
শাড়ির প্রধান অনুষঙ্গ ব্লাউজও বাদ যায়নি এই সংগ্রহে। কারণ ব্লাউজ দিয়ে মূলত যাত্রা শুরু হয় মিতার গল্প–এর।  ব্লাউজের কাট, প্যাটার্ন আর নকশায় বরাবরের মতই আছে অভিনবত্ব।
ব্র্যান্ডটির শারদসম্ভারে আরও আছে সমসময়ের উপযোগী টু–পিস, টপস, লং ও মিডি ড্রেস।
ব্র্যান্ডটির শারদসম্ভারে আরও আছে সমসময়ের উপযোগী টু–পিস, টপস, লং ও মিডি ড্রেস।
আলাদা করে বলতে হয় পাঞ্জাবি সংগ্রহের কথা। আরামকে প্রাধান্য দেওয়া পাঞ্জাবিগুলোর নকশায় পূজার মোটিফের প্রাধান্য থাকলেও ফ্লোরাল, বিমূর্ত মোটিফও দৃষ্টি এড়ায় না।
আলাদা করে বলতে হয় পাঞ্জাবি সংগ্রহের কথা। আরামকে প্রাধান্য দেওয়া পাঞ্জাবিগুলোর নকশায় পূজার মোটিফের প্রাধান্য থাকলেও ফ্লোরাল, বিমূর্ত মোটিফও দৃষ্টি এড়ায় না।

ছবি: মিতার গল্প

বিজ্ঞাপন
প্রকাশ: ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬: ০০
বিজ্ঞাপন