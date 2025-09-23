থিমেটিক নকশায় মিতার গল্প–এ রঙ, বয়ন আর পূজার উৎসব

শুধু কাপড়ের ওপর নকশা নয়, কাপড়ের বয়ন নিয়েও কাজ করতে পছন্দ করেন সুপরিচিত ফ্যাশন উদ্যোগ মিতার গল্পের স্বত্বাধিকারী মাসুমা আক্তার মিথিলা। এরই মধ্যে আইনের বিভিন্ন থিম ও মোটিফ নিয়ে কাজ করে পরিচিত পাওয়া এই আইনজীবী–কাম–ডিজাইনার সকলের নজর কেড়েছেন বিভিন্ন কাউন্টের সুতি ও সিল্ক সুতার মিশেলে আকর্ষণীয় টেক্সচারের কাপড় তৈরি করে। তাঁর পূজাসংগ্রহেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। মারসেলাইজড কটন, সিল্ক ও খাদির সংমিশ্রণ, হাফসিল্ক ও সুতির কাপড় নিয়ে এবার কাজ করেছে ব্র্যান্ডটি।
'ঢাকে ফ্যাশন, ঢাকার ফ্যাশন' শিরোনামে দুর্গাপূজার থিমে শারদসম্ভার সাজিয়েছে মিতার গল্প। পূজার আমেজের সঙ্গে শহুরে ফ্যাশনকে সংযোগ করতে চেয়েছেন ডিজাইনার মিথিলা। তাই পূজার ঐতিহ্য আর আধুনিকতার সংমিশ্রণ চোখে পড়েছে পুরো সংগ্রহে। লাল -সাদায় বেশ কিছু শাড়ি এনেছে এই ব্র্যান্ড। উৎসবের আবহকে ধরে রাখতে কাজ করেছে হলুদ, কমলা, কালো, সবুজ, গোলাপি ও সোনালির মতো রং নিয়েও। কাপড় আর রঙের মতো নকশায়ও আছে বৈচিত্র্য। এবার ছবির গল্পে দেখে নেওয়া যাক মিতার গল্পের শারদসংগ্রহ।
ছবি: মিতার গল্প