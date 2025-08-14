ভ্রমণে শোভা বাড়াবে চিত্রাঙ্গদার ট্রাভেল সিরিজের পোশাক

আলমারি ভর্তি জামা থাকার পরও ঘুরতে যাওয়ার সময় কী পরবেন, কোন জামাটা নিয়ে যাওয়া যায়, গন্তব্য অনুসারে কোন পোশাকে ছবি ভালো আসবে। এসব ঘিরে চলতে থাকে আলোচনা ও পর্যালোচনা। তবে সবকিছু ছাপিয়ে মুখ্য হয়ে ওঠে ভ্রমণে আরামের বিষয়টি। ঘুরতে যাওয়া মানেই সারাদিন বাইরে থাকা, ঘুরে বেড়ানো, কখনো পাড়ি দিতে হতে পারে দুর্গম পথও। সুতরাং আরামদায়ক পোশাক না হলে চলেই না। এসব দিক মাথায় রেখেই খাদিজাতুল কোবরার উদ্যোগ ‘চিত্রাঙ্গদা’ নিয়ে এসেছে ট্রাভেল সিরিজ -২০২৫।
উদ্যোগটি মূলত বাহারি নকশার ব্লাউজ নিয়ে কাজ করে। আধুনিক কাট-ছাট ও মোটিফের পাশাপাশি নিরীক্ষাধর্মী নকশার ব্লাউজের জন্য এই উদ্যোগ বরাবরই ফ্যাশনিস্তাদের প্রশংসা কুড়ায়। নতুন সংস্করণ হিসেবে আনা ট্রাভেল সিরিজটিও এর ব্যতিক্রম নয়। এই সিরিজে আছে নানা কাট-ছাট ও নকশার জামা। বরাবরের মতোই নিরীক্ষাধর্মী ও বাহারি নকশা প্রাধান্য পেয়েছে। তবে আরামের দিক বিবেচনায় এগুলোর জুড়ি নেই। ম্যাটেরিয়াল হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে নরম জ্যাকার্ড কটন। এ ধরনের কাপড়ের বিশেষত্ব হচ্ছে, এগুলো খুবই হালকা, আরামদায়ক ও টেক্সচারড ফেব্রিক। এতে খসখসে ভাবটা একেবারেই নেই।
রং হিসেবেও চোখকে আরাম দেয় এমন শীতল কালার প্যালেটের রং বেছে নেওয়া হয়েছে। তবে রংগুলো একেবারে হালকাও নয়। হালকা রঙের পোশাক সহজে ময়লা হয় এবং ঘুরতে গেলে বিপত্তিতে পড়তে হতে পারে। তাই পোশাকের রং নির্বাচনে এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়েছেন স্বত্বাধিকারী খাদিজাতুল কোবরা। রং হিসেবে রাখা হয়েছে নেভি ব্লু, হালকা কমলা, ম্যাজেন্টা, আকাশি, বাদামি, ধূসর, হালকা হলুদ ইত্যাদি। ঘোরার জন্য সাধারণত এমন জায়গা বেছে নেওয়া হয়, যেখানে আছে পাহাড়, সমুদ্র কিংবা সবুজ প্রকৃতির হাতছানি। তাই প্রকৃতির ক্যানভাসের সঙ্গে মিলিয়েই বেছে নেওয়া হয়েছে চিত্রাঙ্গদা-র ট্রাভেল সিরিজের প্রতিটি পোশাকের রং।
খাদিজাতুল কোবরা বলেন, ‘ভ্রমণ মানেই আমার কাছে পোশাক হতে হবে আরামদায়ক। আরামের সঙ্গে নান্দনিক নকশার মিশেলে আমি প্রতিটি পোশাকের নকশা নির্বাচন করেছি।’ বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে নকশায় জুড়ে দেওয়া হয়েছে এম্ব্রয়ডারির নিখুঁত কাজ এবং ফিউশন কাটিং। চিত্রাঙ্গদা মানেই ট্রেন্ড, সংস্কৃতি ও ফ্যাশনের অদ্ভুত সুন্দর মিশেল। এই সিরিজেও একই পথ বেছে নিতে ভোলেননি ব্র্যান্ডটির কর্ণধার খাদিজা। তাঁর বয়ানে, ‘ফিউশন কুর্তি আমাদের যাত্রায় নতুন নয়; আগেও ছিল। তবে ক্রেতাদের অনুরোধে আমরা নকশায় কিছু ভিন্নতা আনার চেষ্টা করেছি। এতে করে নতুনত্ব এসেছে। আমরা আমাদের সংগ্রহ বাড়াচ্ছি। আশা করছি ক্রেতাদের উপযুক্ত সাড়া পাব।’
চিত্রাঙ্গদার সঙ্গে আরও একটি বিষয় অবশ্যই থাকা চাই, তা হচ্ছে চমক। এই কালেকশনেরও বিশেষ একটি চমক আছে। ট্রাভেল সিরিজের শুট হয়েছে ‘ভারত মহাসাগরের মুক্তা’ নামে খ্যাত, নৈসর্গিক সৌন্দর্যের দেশ শ্রীলঙ্কায়। মনোমুগ্ধকর পাহাড় ও সমুদ্রের প্রেক্ষাপটে তোলা প্রতিটি ছবিতেই যেন যোগ হয়েছে নান্দনিকতা।
সব ধরনের দৈহিক গড়নের নারীদের জন্যই এই ট্রাভেল সিরিজে পোশাক রাখা হয়েছে। স্মল থেকে শুরু করে এক্স এক্স এল সাইজের পোশাক পেয়ে যাবেন এখানে। নিজের মতো করে বানিয়ে নিতে চাইলে কাস্টমাইজেশানের সুযোগও আছে। সেক্ষেত্রে আপনার পছন্দের পোশাক হাতে পেতে একটু বেশি সময় দিতে হবে। তবে ৪-৫ কর্মদিবসের মধ্যেই পেয়ে যাবেন।
কোথাও বেড়াতে যাওয়ার আগে পোশাক বাছাই নিয়ে যে ঝামেলা পোহাতে হয় এরই সহজ সমাধান চিত্রাঙ্গদার এই ট্রাভেল সিরিজ। ক্রপ টপ, টপ, মিডি ড্রেস থেকে শুরু করে আরও অনেক আরাম জামা এই উদ্যোগের নতুন সংযোজন।
ছবি: চিত্রাঙ্গদা