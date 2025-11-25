লেয়ার্ড ইন লাক্সারি: ব্লুচিজ উইন্টার এডিট ’২৫
ট্রেন্ড

শীত শুধু একটি ঋতু নয়, এটা নতুন করে নিজেকে সাজিয়ে নেওয়ার একটি পর্ব। প্রতি বছর এই সময়টায় আমরা খুঁজি এমন পোশাক, যা একদিকে আরামদায়ক, অন্যদিকে সহজেই তুলে ধরে আমাদের ব্যক্তিত্ব।

ঠিক সেই চাহিদাকেই সামনে রেখে এ বছর এসেছে ব্লুচিজ উইন্টার এডিট ’২৫। আধুনিকতার স্লিক ভাব আর সিম্পলিসিটির সৌন্দর্যকে একসঙ্গে নিয়ে তৈরি একটি পরিপূর্ণ শীতের সংগ্রহ।

আধুনিক প্রজন্মের জন্য তৈরি এক স্মার্ট, বহুমাত্রিক কালেকশন

আজকের তরুণ প্রজন্ম এমন পোশাক খোঁজে যা সকাল থেকে রাত পর্যন্ত মানানসই। অফিস, আড্ডা বা হঠাৎ কোনো ইভেন্ট, সবখানেই স্টাইল ঠিক থাকে। ব্লুচিজের নতুন কালেকশনে সেই ভাবনাটাই সবচেয়ে উজ্জ্বল।

উইন্টার এডিট ’২৫-এ রয়েছে লেয়ারিংয়ের জন্য আদর্শ সব আউটফিট, নিখুঁতভাবে গড়া স্ট্রাকচার্ড সিলুয়েট, আর স্নিগ্ধ মিউটেড আর্থি টোন। যা আপনাকে দেবে পরিপাটি ও পরিণত একটি লুক।

ব্লুচিজের চিফ অপারেটিং অফিসার ফজলে রাব্বি কালেকশনটি নিয়ে বলেন, আমাদের উইন্টার এডিট ’২৫ কালেকশনটি সাধারণের মধ্যেই অসাধারণ সৌন্দর্য তুলে ধরার একটা চেষ্টা। আমরা এমন কিছু তৈরি করতে চেয়েছি যা দেখতেও সুন্দর, পরতেও আরাম আর প্রতিদিন ব্যবহার করার মতো। আমরা বিশ্বাস করি, স্টাইলিশ হওয়া মানেই জটিল কিছু নয়; বরং এটা একটা সহজ, স্বাভাবিক সৌন্দর্য।”

যা যা থাকছে এই কালেকশনে

কালেকশনটিতে আছে দারুণ ফিটিং-এর কোট, টেইলরড জ্যাকেট, নরম উলের পোশাক (নিটস) এবং এমন সব পিস (সেপারেটস) যা নানাভাবে মিলিয়ে পরা যায়। প্রতিটি পোশাকেই সূক্ষ্ম ডিজাইন ও নিখুঁত সেলাইয়ের কাজ চোখে পড়বে। ছাই, বাদামি আর গয়নার মতো উজ্জ্বল রঙের হালকা শেডগুলো আপনাকে নিজের মতো করে লেয়ারিং বা স্টাইল করার সুযোগ দেবে। প্রিমিয়াম ফেব্রিকসে তৈরি এই পোশাকগুলো আরামদায়ক ও টেকসই।

ব্লুচিজ উইন্টার এডিট ’২৫ শুধু কিছু পোশাক নয়, এটা একটা কমপ্লিট লাইফস্টাইল স্টেটমেন্ট। এটা আপনাকে ভাবনা-চিন্তা করে পোশাক বাছাই করতে সাহায্য। এই কালেকশন আপনাকে আপনার ব্যক্তিত্বকে একটা শান্ত, মার্জিত ফ্যাশনের মাধ্যমে তুলে ধরতে সাহায্য করবে। যেমন, একটা সুন্দর ফিটিং-এর ক্যামেল কোটের সঙ্গে একটা নরম নিট ড্রেস পরে আপনি অফিস থেকে সরাসরি সন্ধার পার্টিতে চলে যেতে পারবেন। আবার, একটা হালকা ছাই রঙের ব্লেজারের সঙ্গে উজ্জ্বল রঙের ট্রাউজার পরলে আপনি একই সঙ্গে রিলাক্সড ও স্টাইলিশ একটা লুক পাবেন।

এই কালেকশনটি ইতোমধ্যেই ব্লুচিজের সব আউটলেটে (বনানী, যমুনা ফিউচার পার্ক ও চট্টগ্রাম) পাওয়া যাচ্ছে। আর যারা ঘরে বসেই শপিং করতে চান, তারা ভিজিট করতে পারেন www.blucheez.fashion ওয়েবসাইটে। দেশের যেকোনো প্রান্ত থেকে ফ্যাশনপ্রেমীরা সহজেই এই কালেকশনটি সংগ্রহ করা যাবে।

ছবি: ব্লুচিজ

প্রকাশ: ২৫ নভেম্বর ২০২৫, ১৪: ৫৬
