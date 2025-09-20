অঞ্জন’স-এর বৈচিত্র্যময় পূজাসংগ্রহ
প্রতিবারের মতো এবারও শারদীয় দুর্গাপূজা সামনে রেখে বিশেষ সংগ্রহ নিয়ে এসেছে ফ্যাশন ব্র্যান্ড অঞ্জন’স। রইল বিস্তারিত ...

শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে নতুন পূজাসংগ্রহ লঞ্চ করেছে ফ্যাশন ব্র্যান্ড অঞ্জন’স। ষষ্ঠী থেকে দশমী—পাঁচ দিনের এই উৎসব আনন্দময় করতে নতুন পোশাকের রয়েছে বিশেষ ভূমিকা। এ জন্য ব্র্যান্ডটি নিয়ে এসেছে বিভিন্ন ধরনের নকশা ও ট্রেন্ডি প্যাটার্নের বৈচিত্র্যময় পোশাক।

রঙিন এই পূজা কালেকশনটি  সাজানো হয়েছে আরও উৎসবমুখর ও প্রাণবন্ত করে। শাড়ি, পাঞ্জাবি, শার্ট, ফতুয়া, সালোয়ার, কামিজসহ সব বয়সীদের জন্য থাকছে নানা ধরনের আউটফিট। সঙ্গে রয়েছে হাতে তৈরি গয়না, উপহারসামগ্রী ও গৃহসজ্জার পণ্যও।

এ বছর মেয়েদের ফতুয়া ও সালোয়ার–কামিজের প্যাটার্নেও এসেছে নতুনত্ব ও বৈচিত্র্য।  সিল্ক, মসলিন ও সুতির  শাড়িগুলোতেও যোগ হয়েছে অভিনব ডিজাইনের ছোঁয়া, আর শাড়ি, কামিজ ও টপসের সঙ্গে মানানসই পাঞ্জাবি, শার্ট ও ফতুয়া রয়েছে ছেলেদের জন্য।

অঞ্জন’স-এর প্রতিটি শাখা ও অনলাইন স্টোরে এখন পাওয়া যাচ্ছে পূজা কালেকশন ২০২৫। মেম্বারশিপ কার্ড প্রদর্শন করে সম্মানিত সদস্যরা উপভোগ করতে পারবেন সর্বোচ্চ ৭ শতাংশ পর্যন্ত মূল্যছাড়। বিস্তারিত জানতে কল করুন ০১৬৭৭৫৫৮৮৭৭।

ছবি: অঞ্জন’স

প্রকাশ: ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৫: ০০
