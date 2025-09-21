ব্লাউজ একসময় শাড়ির প্রধান অনুষঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হতো। শাড়ির সঙ্গে মিলিয়ে ব্লাউজ কেনা হতো। কিন্তু গত কয়েক বছরে ব্লাউজই হয়ে উঠেছে স্টাইলিংয়ের কেন্দ্রবিন্দু। একটি স্টেটমেন্ট ব্লাউজ পুরো সাজপোশাককেই অন্য মাত্রায় নিয়ে যেতে পারে। তাই ফ্যাশনিস্তারা এখন ব্লাউজের সঙ্গে মিলিয়ে অন্যান্য অনুষঙ্গ বাছাই করে থাকেন। ট্র্যাডিশনাল ব্লাউজের নির্দিষ্ট সীমা ভেঙে স্কাল্পচারাল, বোল্ড, কালারফুল ও আকর্ষণীয় ব্লাউজ তৈরি করছেন ডিজাইনাররা এখন। কাট প্যাটার্নে ড্রামা, বোল্ডনেস, বৈচিত্র্য রেখে ব্লাউজে আনা হচ্ছে নতুনত্ব। এমন সব অভিনব নকশার ব্লাউজ নিয়ে কাজ করে দেশীয় ফ্যাশন উদ্যোগ অণুভা'স।
৫টি নজরকাড়া ডিজাইনের ব্লাউজ নিয়ে 'দ্য বোল্ড গ্রেস অব দূর্গা' থিমে এবার শারদীয় সংগ্রহ সাজিয়েছে ব্র্যান্ডটি। প্রতিটি ব্লাউজই ফিউশনধর্মী । কাট ও প্যাটার্নে আছে সাহসিকতার প্রতিফলন। আর উৎসবের আবহ ধরে রাখতে কাতান, সিল্ক ও টিস্যু ফেব্রিকস ডিজাইন করা হয়েছে ব্লাউজগুলো।
রঙের খেলাতেও আছে গভীর ভাবনা। সাদা রং দেবীর শুদ্ধতা প্রকাশ করে আর লাল রং শক্তি, প্রেম ও উচ্ছ্বাসের প্রতীক। অন্যদিকে পূজার সঙ্গে লাল-সাদা রং যেন এক অভিনব পরিপূরকতা সৃষ্টি করে। এছাড়া হলুদ যোগ করা হয়েছে শক্তির প্রতীক হিসেবে। অণূভাসের স্বত্বাধিকারী অণূভা ইয়াসনা বলেন, ' দেবী দুর্গার শক্তি ও সাহস কিন্তু প্রতিটা নারীরই রূপ। নারীর সেই শক্তি ও নির্ভীকতাকেই এবার আমি প্রতিফলন করতে চেয়েছি।'
ফুলেল মোটিফের এমব্রয়ডারি করা টিস্যু ফেব্রিকে করা হয়েছে এই ব্লাউজটি। ব্লাউজের হাতা ও ব্যাকে করা হয়েছে ক্রিসক্রস ডিজাইন। আরও নাটকীয় যোগ করতে সোনালি বিডেড ডিটেলিং করা হয়েছে। পেছনের নিচের অংশে চিকন ফিতা আরও বোল্ডনেস বাড়িয়েছে ব্লাউজটির।
কাতান কাপড়ে তৈরি এই ব্লাউজ। দেখতে ট্র্যাডিশনাল এই ব্লাউজটির ডিপ নেকলাইন পরিধানকারীর লুকে দিবে বোল্ডনেস। মানিয়ে যাবে পূজার যেকোনো সাজের সঙ্গেই।
পূজায় আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ রং লাল। সিল্ক ফেব্রিকে করা হয়েছে ব্লাউজটি। ব্লাউজটির সবচেয়ে নজরকাড়া বিশেষত্ব হলো ওপেন ব্যাক ডিজাইন। লং স্লিটের সঙ্গে কোমরের নিচের অংশে একই নকশার কাপড় দিয়ে ঝোলানো টাই। পাফি স্লিভ ব্লাউজটিকে আরও স্টাইলিশ করেছে।
টিন–এজারদের কথা মাথায় রেখে দুটো ব্লাউজ ডিজাইন করেছে অণূভাস। একটি হলো বিডসের কাজ করা পুরো দৈর্ঘ্যের এই লাল ক্লাসিক ব্লাউজটি।
অন্যটি এই সরষে হলুদ রঙে। একটু সাধারণ কাট প্যাটার্নেই করা এই ব্লাউজটি।
ছবি: অণুভা'স