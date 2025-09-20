শারদ উৎসবে রঙ বাংলাদেশ

এই উৎসবকে সামনে রেখে রঙ বাংলাদেশ সাজিয়েছে তাদের শারদ উৎসব কালেকশন। এখানে মিলেছে ঐতিহ্যের শিকড়, লোকজ শিল্পের কারুকাজ এবং আধুনিক ফ্যাশনের রুচিশীলতা। প্রতিটি পোশাক যেন একটি আলাদা গল্প-নকশা, রং আর কাপড়ের বুননে ফুটে উঠেছে বাংলাদেশের লোকজ ঐতিহ্য।
নকশি পিঠা: আমাদের গ্রামবাংলার মিষ্টি স্মৃতি। সেই পিঠার জ্যামিতিক নকশা আর রেখার খেলাই এবার রঙ বাংলাদেশের পোশাকে ধরা দিয়েছে।
দুর্গাপূজার মণ্ডপ: কাঠ, কাপড়, বাঁশ বা ধাতুর নান্দনিক সাজ মণ্ডপকে করে তোলে শিল্পের এক বিস্ময়। সেই মণ্ডপের রং আর কারুকাজ এসেছে ডিজাইনের অনুপ্রেরণা হয়ে।
চক্র দর্শন: শরীর ও মনের সাতটি শক্তিকেন্দ্রের ধারণা। সেই আধ্যাত্মিক ভারসাম্য ফুটে উঠেছে পোশাকের রং, বুনন আর অলংকারে।
নামাবলি: ভক্তি আর প্রার্থনার প্রতীক। এই ভাবনা থেকে তৈরি পোশাকে আছে শুদ্ধতা ও নিবেদনের ছাপ।
শিশু থেকে প্রবীণ-পরিবারের সবার জন্যই আছে থিমভিত্তিক পোশাক। চাইলে পুরো পরিবার একসঙ্গে মিলিয়ে পরতে পারবেন এই কালেকশনের ডিজাইন, যা দেবে একাত্মতার আনন্দ।
লালের দীপ্তি, খয়েরির গভীরতা, আকাশির স্বচ্ছতা, গেরুয়ার উষ্ণতা, কমলার উচ্ছ্বাস আর সাদার নির্মলতা-সব মিলিয়ে প্রতিটি পোশাক যেন পুজোর সকাল, দুপুর আর সন্ধ্যার গল্প বলে।
ফ্যাব্রিকসে আছে উৎসবের আরাম ও আভিজাত্য-সিল্কের মসৃণতা, লিনেনের হাওয়ার ছোঁয়া, জ্যাকার্ড কটনের ঐতিহ্য, কটনের স্বস্তি আর ভয়েলের স্বচ্ছ সৌন্দর্য। নকশায় মিলেছে স্ক্রিন প্রিন্ট, ব্লক প্রিন্ট, ডিজিটাল প্রিন্ট, সূক্ষ্ম এমব্রয়ডারি আর আধুনিক কাট-অ্যান্ড-স্যুর ফিনিশিং। প্রতিটি পোশাকই যেন এক টুকরো শিল্পকর্ম।
উৎসবের আনন্দে যোগ হয়েছে রঙ বাংলাদেশের নিশ্চিত উপহার অফার। দেশের ১৯টি আউটলেটে রয়েছে এই বিশেষ কালেকশন। ঘরে বসেই কেনার জন্য আছে অনলাইন শপিংয়ের সুবিধা www.rang-bd.com অথবা রঙ বাংলাদেশের ফেসবুক পেজে।
রঙ বাংলাদেশ বিশ্বাস করে, উৎসব শুধু আনন্দ নয়-এটি জীবন্ত স্মৃতি। এবারের শারদীয় কালেকশন সেই স্মৃতিকে রঙিন করে তুলবে, আর আপনাকে সাজাবে এক অনন্য উৎসবের রূপে।
ছবি: রঙ বাংলাদেশ