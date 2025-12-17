শীত ফ্যাশনে লিস্টে রাখুন এই দুই স্টাইলিশ প্যান্ট

কার্গো প্যান্টের আসল বৈশিষ্ট্যই হলো এর বড় বড় পকেট, যা মূলত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ডিজাইন করা হয়েছিল ব্রিটিশ বাহিনীর ফিল্ড ড্রেসিং, মানচিত্র ও অন্যান্য আইটেম রাখার জন্য। তবে নব্বইয়ের দশকে কার্গো প্যান্ট পরার একটা ট্রেন্ড শুরু হয় স্টাইল হিসেবে। একুশ শতকে এখন সেটা আবার ফিরে এসেছে বলা যায় জেন-জিদের হাত ধরে। তাই ছেলে–মেয়েনির্বিশেষে হালের ফ্যাশনে কার্গো প্যান্ট পরার একটা প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। বেশ একটা ‘কুল লুক’ দেয় এই স্টাইলিশ বটম।
কার্গো প্যান্টের সঙ্গে টি-শার্ট আর পায়ে এক জোড়া স্নিকার্স থাকলেই এই স্টাইল হয় পরিপূর্ণ। ক্যাজুয়াল ওয়ার্কওয়্যার প্যান্ট বললেও ভুল হবে না একে। তবে কার্গো প্যান্টে রঙের একটা বিশেষ প্রভাব রয়েছে। খাকি, জলপাই, বেইজ, নেভি, ব্রাউন আর কালোর মতো রংগুলো বেশ ভালো লুক দেবে। এখনকার নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ায় তাই চোখ বন্ধ করে কার্গো প্যান্ট বেছে নেওয়া যায়।
কটন, গ্যাবার্ডিন ছাড়াও এখন ডেনিমের কার্গো প্যান্টও তরুণদের পছন্দ। ফ্যাশন আইকন বেলা হাদিদ, জেন্ডায়া, এমনকি কিম কার্ডাশিয়ানের মতো তারকাদের এই প্যান্ট পরতে দেখা গেছে।
একুশ শতকের ফ্যাশনে এখন ভীষণভাবে জনপ্রিয় ওয়াইড লেগড প্যান্ট। কোমর থেকে পা পর্যন্ত ছড়িয়ে থাকা বটমই মূলত ‘ওয়াইড লেগড প্যান্ট’ নামে পরিচিত। মজার বিষয় হলো, এই প্যান্ট যেকোনো উচ্চতার মানুষকেই মানাবে। মিটিং, ইভেন্ট, এমনকি কর্মক্ষেত্রেও কিছুটা ফরমাল লুক দিতে পারে স্টাইলিশ এই প্যান্ট। নানা ধরনের ফেব্রিকের ওয়াইড প্যান্ট ট্রেন্ডে চললেও সবচেয়ে বেশি পছন্দ করছেন সবাই ওয়াইড লেগড জিনস।
চওড়া জিনসের সঙ্গে কী পরতে হবে, সে নিয়ে অনেকেই একটু দ্বিধায় থাকেন। ওয়াইড লেগ প্যান্ট কেনার ক্ষেত্রে প্রথমে শুরু করা যেতে পারে কালো, নুড কিংবা সাদা রং দিয়ে। ওয়াইড প্যান্ট বা জিনসের সঙ্গে পরিপূর্ণ লুক নিশ্চিত করতে সঠিক ফিট খুঁজে পাওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সে ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলোর দিকে বেশি নজর দিতে হবে, তা হলো বটমের দৈর্ঘ্য ও কোমর।
নিজের স্বাচ্ছন্দ্যই এখন ফ্যাশনে মূল প্রতিপাদ্য। তাই আরাম আর স্টাইল বিবেচনায় বেছে নিতে হবে পছন্দের এই প্যান্ট। এবার এর সঙ্গে কী পরতে হবে, সেটার ওপর নির্ভর করবে পুরো লুক। অনুষ্ঠান কিংবা উপলক্ষ ঠিক করে পোশাক নির্বাচন করতে হয়, এ কথা সবার জানা। এই প্যান্টের ক্ষেত্রেও তা–ই। যেমন ওয়াইড প্যান্টের সঙ্গে আপনি বেছে নিতে পারেন বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের টপ। চাইলে টাক ইন করে পছন্দের কোনো টি–শার্টও পরা যাবে। আর লেয়ারিং স্টাইলে যোগ হতে পারে জ্যাকেট বা ব্লেজার।
ছবি: ইন্সটাগ্রাম ও গরুর ঘাস