শারদীয় আয়োজন নিয়ে দেশীয় ব্র্যান্ড কে ক্র্যাফট

প্রতিবারের মতো এবারও শারদীয় দুর্গাপূজা সামনে রেখে বিশেষ সংগ্রহ নিয়ে এসেছে দেশীয় ফ্যাশন ব্র্যান্ড কে ক্র্যাফট। পূজাকে কেন্দ্র করে যেমন চলছে নানা প্রস্তুতি, তেমনি এই উৎসবে নতুন পোশাক তো থাকবেই। ষষ্ঠী থেকে দশমী—পাঁচ দিনের এ উৎসবকে আনন্দময় করতে নতুন পোশাকের রয়েছে বিশেষ ভূমিকা। তাই বিভিন্ন ধরনের নকশা ও ট্রেন্ডি প্যাটার্নের বৈচিত্র্যময় পোশাক নিয়ে এসেছে ব্র্যান্ডটি।
উৎসবকে আরও বর্ণিল করার প্রয়াসে কে ক্র্যাফট নিয়ে এসেছে বৈচিত্র্যময় উপযোগী পোশাক। কাঁথা, পেইসলে, ইজনিক, ট্র্যাডিশনাথা, ওরিয়েন্টাল, ফ্লোরালসহ মিক্সড মোটিফের অনুপ্রেরণা এবং নানান রঙের বিন্যাসে চলমান ট্রেন্ড অনুযায়ী ডিজাইন করা হয়েছে পূজার কালেকশন।
কাট ও প্যাটার্নে আনা হয়েছে ভিন্নতা। ক্ল্যাসিক লুকের সঙ্গে রেট্রো লুকের কম্বিনেশনে আনবে নতুন মাত্রা। এ ছাড়া ট্র্যাডিশনাল প্যাটার্নেও করা হয়েছে নানান পোশাক।
আরামদায়ক, সময় উপযোগী ও উৎসবধর্মী পোশাকের আয়োজনকে ঘিরে করা হয়েছে শাড়ি, সালোয়ার-কামিজ, কুর্তি, টপস, টিউনিক, আনস্টিচড থ্রি-পিস। ছেলেদের জন্য রয়েছে রেগুলার ও ফিটেড পাঞ্জাবি। এ ছাড়া পাওয়া যাবে এথনিক শার্ট ও ফতুয়া।
মেয়েশিশুদের জন্য উৎসবভিত্তিক পোশাকে থাকছে সালোয়ার–কামিজ, ফ্রক, কুর্তি, টপস, লেহেঙ্গা সেট ও ছেলেশিশুদের জন্য পাঞ্জাবি, শার্ট, ফতুয়াসহ নানা আয়োজন। এ ছাড়া যুগলদের জন্যও আছে বিশেষ পোশাক। পোশাকের সঙ্গে মিলিয়ে পরার জন্য অনুষঙ্গ হিসেবে জুয়েলারি ও অন্যান্য উপহারসামগ্রীও কেনা যাবে।
পোশাকের জন্য ফেব্রিক নির্বাচনেও মন দিয়েছে ব্র্যান্ডটি। সুতি, হ্যান্ডলুম কটন, ভয়েল, জ্যাকার্ড কটন, লিনেন, হাফ সিল্ক, জর্জেট, সিল্ক, অরগাঞ্জা ফেব্রিকের পোশাকগুলো আরামের পাশাপাশি আকর্ষণীয় করে তুলবে উৎসবের প্রতিটি মুহূর্ত। পোশাকে মিডিয়া হিসেবে ব্যবহার হয়েছে হাতের কাজ, এমব্রয়ডারি, স্ক্রিন ও ব্লক প্রিন্ট এবং কারচুপির কাজ। নানা রঙে সাজিয়ে তোলা হয়েছে এই কালেকশন।
বেছে নেওয়া হয়েছে লাল, সাদা, অফ-হোয়াইট, কমলা, মেরুন, ম্যাজেন্টা, ব্রিক রেড, কোরাল পিঙ্ক, বেগুনি, বাদামি, গোলাপি, নেভিসহ আরও অন্যান্য শেড। কে ক্র্যাফটের ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, খুলনা, কুমিল্লার সব শোরুম ছাড়াও অনলাইন শপ থেকে পূজা আয়োজনের পোশাক কিনতে পারেন সাশ্রয়ী মূল্যে। এ ছাড়া ফেসবুক পেজ থেকেও অর্ডার করা যাবে।