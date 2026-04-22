পারফিউম দেওয়ার একটু পরেই সুগন্ধ উধাও? অনুসরণ করুন এই ৫ টিপস

বাংলাদেশের আর্দ্র ও উষ্ণ আবহাওয়ায় এটি আরও বেশি চোখে পড়ে। তবে বিষয়টি কেবল পারফিউমের মানের নয়, বরং এর ব্যবহার ও পরিবেশের সঙ্গেও গভীরভাবে জড়িত।
উচ্চ তাপমাত্রা সুগন্ধির গঠনকে বদলে দেয়। পারফিউমের হালকা নোট—যেমন সিট্রাস বা ফ্রেশ উপাদান—গরমে খুব দ্রুত বাষ্পীভূত হয়ে যায়। ফলে যে সুগন্ধ শীতে সারাদিন স্থায়ী হয়, গরমে তা কয়েক ঘণ্টাও টেকে না।
এর সঙ্গে যুক্ত হয় ঘাম। ঘাম সুগন্ধিকে হালকা করে দেয়, এমনকি অনেক সময় এর গন্ধের চরিত্রও বদলে দেয়। তাই একই পারফিউম, ভিন্ন আবহাওয়ায় ভিন্নভাবে অনুভূত হয়।
এই মৌসুমে ভারী, মশলাদার বা গভীর ঘ্রাণের বদলে হালকা ও সতেজ নোট বেশি আরামদায়ক। লেবু, বার্গামট, কমলা বা গ্রেপফ্রুটের মতো সিট্রাস ঘ্রাণ তাত্ক্ষণিক ফ্রেশনেস দেয়।
একই সঙ্গে অ্যাকোয়াটিক বা মেরিন নোট, ভেটিভার বা হালকা ফুলেল ঘ্রাণ—যেমন জুঁই, নেরোলি বা গোলাপ—গরমে বেশ স্বস্তিদায়ক লাগে। এগুলো ত্বকে ভারী লাগে না, বরং হালকা ও পরিষ্কার অনুভূতি দেয়।
তবে একটি বিষয় মনে রাখা জরুরি—যত হালকা সুগন্ধ, তার স্থায়িত্ব তত কম। তাই গ্রীষ্মে ফ্রেশনেস ও দীর্ঘস্থায়িত্বের মধ্যে একটি ভারসাম্য খুঁজে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।
সুগন্ধির স্থায়িত্ব অনেকটাই নির্ভর করে আপনি কীভাবে এটি ব্যবহার করছেন তার ওপর।
প্রথমত:
ভালোভাবে ময়েশ্চারাইজ করা ত্বকে পারফিউম বেশি সময় ধরে থাকে। শুষ্ক ত্বকে সুগন্ধ দ্রুত মিলিয়ে যায়। তাই পারফিউম ব্যবহারের আগে হালকা লোশন বা ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করা যেতে পারে।
দ্বিতীয়ত:
পালস পয়েন্টে—যেমন কবজি, গলা, কান পেছনে—পারফিউম লাগানো উচিত। শরীরের এই অংশগুলো থেকে তাপ নির্গত হয়, যা সুগন্ধিকে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে দেয়।
লেয়ারিং: ছোট কিন্তু কার্যকর কৌশল
একই সুগন্ধির বা নিরপেক্ষ ঘ্রাণের লোশন ব্যবহার করে তার ওপর পারফিউম লাগালে সুগন্ধ দীর্ঘস্থায়ী হয়। এই পদ্ধতিকে বলা হয় লেয়ারিং, যা গরমে বেশ কার্যকর।
রি-অ্যাপ্লিকেশন: নতুন অভ্যাস
গ্রীষ্মে একবার পারফিউম লাগিয়ে সারাদিন নিশ্চিন্ত থাকা বাস্তবসম্মত নয়। ছোট একটি পারফিউম বোতল বা ট্রাভেল সাইজ সঙ্গে রাখা এবং কয়েক ঘণ্টা পরপর ব্যবহার করা—এটাই সবচেয়ে সহজ সমাধান।
পরিবেশ
গরমে সুগন্ধি টিকিয়ে রাখার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া। সঠিক সুগন্ধ নির্বাচন, ব্যবহারের কৌশল এবং প্রয়োজন অনুযায়ী পুনরায় ব্যবহার—এই তিনের সমন্বয়েই গ্রীষ্মেও আপনি থাকতে পারেন সতেজ ও আত্মবিশ্বাসী।
কারণ, সুগন্ধি শুধু একটি সৌন্দর্য উপকরণ নয়—এটি আপনার উপস্থিতির নীরব পরিচয়।
ছবি: এআই