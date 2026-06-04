ব্রিদেবিলিটি: ট্রেন্ড বদলালেও পোশাকের যে বৈশিষ্ট্যটি নীরবে রাজত্ব করছে

সহজ ভাষায় বলতে গেলে, ব্রিদেবিলিটি হলো পোশাকের এমন বৈশিষ্ট্য, যা শরীরকে আরাম দেয়, বাতাস চলাচল করতে পারে এবং দীর্ঘ সময় পরেও স্বস্তি বজায় রাখে। বিশেষ করে গরম ও আর্দ্র আবহাওয়ার দেশে এই বৈশিষ্ট্য এখন ক্রেতাদের কাছে সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত।
বর্তমান প্রজন্মের ক্রেতারা আর কেবল ট্রেন্ড অনুসরণ করতে চান না। তারা এমন পোশাক খোঁজেন, যা একই সঙ্গে স্টাইলিশ, কার্যকর এবং আরামদায়ক। কর্মক্ষেত্র, ভ্রমণ, বন্ধুদের আড্ডা কিংবা দিনের ব্যস্ত রুটিন—সব জায়গায় সহজে মানিয়ে নিতে পারে এমন পোশাকের চাহিদা বাড়ছে।
এই কারণেই হালকা কাপড়, ঢিলেঢালা সিলুয়েট এবং হালকা রং–এর পোশাক ফ্যাশন ব্র্যান্ডগুলোর প্রধান মনোযোগের জায়গা হয়ে উঠেছে।
একসময় বিলাসবহুল পোশাক মানেই ছিল ভারী কারুকাজ ও আড়ম্বরপূর্ণ উপস্থাপন। কিন্তু আজকের দিনে সেই ধারণাতেও পরিবর্তন এসেছে। এখন অনেক ডিজাইনার মনে করেন, সত্যিকারের বিলাসিতা হলো এমন পোশাক, যা সৌন্দর্যের পাশাপাশি আরামও নিশ্চিত করে।
হালকা টেক্সটাইল, প্রাকৃতিক ফাইবার এবং শরীরের স্বাভাবিক চলাচলকে গুরুত্ব দেওয়া ডিজাইন ধীরে ধীরে জায়গা করে নিচ্ছে উৎসব ও বিশেষ আয়োজনের পোশাকেও। ফলে ফ্যাশন আর শুধু দেখানোর বিষয় নয়; এটি এখন অনুভব করার বিষয়ও।
ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রির আরেকটি বড় পরিবর্তন ঘটছে কাপড় তৈরির পর্যায়ে। বিভিন্ন ব্র্যান্ড এখন এমন ফ্যাব্রিক নিয়ে কাজ করছে, যা ঘাম দ্রুত শোষণ করতে পারে, শরীরকে শীতল রাখে এবং দীর্ঘ সময় ব্যবহারের পরও আরাম দেয়।
বিশেষজ্ঞদের মতে, আধুনিক জীবনযাত্রায় একটি পোশাককে একই দিনে অফিস, ভ্রমণ এবং অবসরের সময়ের চাহিদা পূরণ করতে হয়। তাই ব্রিদেবিলিটি এখন শুধু আরামের বিষয় নয়, বরং পোশাকের কার্যকারিতারও গুরুত্বপূর্ণ সূচক।
ব্রিদেবল পোশাকের জনপ্রিয়তা শুধু আরামের কারণে নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে টেকসই ফ্যাশনের ধারণাও। অনেক ব্র্যান্ড এখন পরিবেশবান্ধব উপকরণ ব্যবহার করে এমন পোশাক তৈরি করছে, যা দীর্ঘদিন ব্যবহারযোগ্য এবং একই সঙ্গে আরামদায়ক।
ফলে একজন ক্রেতা যখন একটি ব্রিদেবল পোশাক বেছে নিচ্ছেন, তখন তিনি শুধু নিজের স্বস্তির কথা ভাবছেন না; বরং সচেতন ও দায়িত্বশীল ফ্যাশন সংস্কৃতিকেও সমর্থন করছেন।
ফ্যাশন বিশেষজ্ঞদের মতে, আগামী দিনের পোশাক হবে আরও হালকা, আরও ফাংশনাল এবং আরও ব্যক্তিকেন্দ্রিক। আরামের সঙ্গে ব্যক্তিত্বের প্রকাশ, প্রযুক্তির সঙ্গে নান্দনিকতা এবং সচেতনতার সঙ্গে স্টাইল—এই তিনের সমন্বয়ই নির্ধারণ করবে ভবিষ্যতের ফ্যাশন।
একসময় যে ব্রিদেবিলিটি ছিল একটি অতিরিক্ত সুবিধা, আজ সেটিই হয়ে উঠছে আধুনিক ফ্যাশনের অন্যতম মানদণ্ড। কারণ বর্তমান প্রজন্মের কাছে সবচেয়ে বড় বিলাসিতা স্বস্তি।
ছবি: ইনস্টাগ্রাম ও এআই