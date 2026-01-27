আঁতকায় চমকে দেওয়া লুকের নেপথ্যের গল্প

চরকির নতুন কমেডি হরর ওয়েব সিরিজ ‘আঁতকা’; এটা শুধু গল্প বা অভিনয়েই নয়, এর ভিজ্যুয়াল টোন, পোশাক পরিকল্পনা আর সেট ডিজাইনেও আলাদা করে নজর কেড়েছে দর্শকের। প্রতিটি চরিত্রের আলাদা ভিজ্যুয়াল আইডেন্টিটি, রঙের ব্যবহার আর ডিটেইলড কস্টিউমিং সিরিজটিকে দিয়েছে নিজস্ব আবহ। এই সিরিজের প্রোডাকশন ডিজাইনার ফাহাদ খান জানালেন, কীভাবে চরিত্রগুলোর ভেতরের জগৎকে পোশাক, রং আর রূপসজ্জার মাধ্যমে পর্দায় জীবন্ত করে তোলা হয়েছে।
ফাহাদ জানান, রাবা এই গল্পটি লেখেন ২০২৩ সালে। এরপর ধীরে ধীরে শুরু হয় স্ক্রিনপ্লের কাজ। প্রথমে ফায়াজ ও তার বাবাকে ঘিরে গল্প এগোয়, পরে ধীরে ধীরে চুমকি, আয়াজ ও তার পরিবারসহ আরও চরিত্র যুক্ত হয়। শেষ পর্যন্ত পুরো পরিবারকে নিয়ে দাঁড়ায় একটি বড় অনসেম্বল কাস্ট। ফাহাদের ভাষায়, ‘চরিত্রগুলোর ভিজ্যুয়াল আইডেন্টিটি কী হবে, সেটা নিয়ে শুরু থেকেই আমাদের মাথায় সুস্পষ্ট একটা ধারণা ছিল।’
‘আঁতকা’য় সবচেয়ে গ্ল্যামারাস চরিত্রে অভিনয় করেছেন সুনেরাহ্। চুমকি চরিত্রের পোশাক–পরিকল্পনা নিয়ে ফাহাদ বলেন, চুমকি এই সিরিজে খুব বুদ্ধিমান ও আধুনিক চিন্তার মানুষ। তার বাবা–মা মারা গেছেন এবং তাঁরা প্রচুর টাকা রেখে গেছেন, সে কারণে চুমকি অনলাইন থেকে নিয়মিত কেনাকাটা করে। দৃশ্যে দেখা যায়, তার ঘরের সাজ একেবারেই সেকেলে, কিন্তু যখনই দর্শক চুমকির রুমে ঢুকবে, চোখে পড়বে নানা রঙিন উপাদান, যেমনটা এখনকার জেন–জি প্রজন্ম পছন্দ করে। তার ঘরে রাখা আছে ভোগ আর এল ম্যাগাজিনও।
চুমকির পোশাকের প্রথম লুকেই ধরা পড়ে তার স্টাইল লম্বা শ্রাগের সঙ্গে টি-শার্ট আর জিনস। ফাহাদ বলেন, ‘আমরা চেয়েছি চুমকি চরিত্রটা এমন হোক, যাতে প্রথম দিকে দর্শকের কাছে একটু মিসম্যাচ মনে হয়। সে পশ্চিমা পোশাক পরলেও পরে ফায়াজের পরিবারকে ইমপ্রেস করতে ধীরে ধীরে দেশীয় পোশাক, যেমন সালোয়ার–কামিজ পরা শুরু করে। তখন তার মেকআপও হয় একটু বেশি রংচঙে। এতে বোঝানো হয়েছে, তার ভেতরের জগৎ আর বাইরের বাস্তবতার মধ্যে একটা দূরত্ব আছে।’
চুমকির দৈনন্দিন পোশাক ইচ্ছে করেই রাখা হয় মিসম্যাচড- স্লিভলেস কেপ, বাফেলো স্লিভ, টি-শার্টের ওপর কেপ আর জিনস। ‘তার কাছে এগুলোই সবচেয়ে মডার্ন আর স্টাইলিশ লুক,’ বলেন ফাহাদ। তবে পরিবারকে ইমপ্রেস করার দৃশ্যে তার পোশাকে আসে বদল। ফায়াজের পরিবারের মন জয় করতে তাকে একটু মডেস্ট হতে হয়, শেষের দুই-তিন পর্বে সে সালোয়ার–কামিজ পরতে শুরু করে। কিন্তু তবু সে নিজের স্টাইল ধরে রাখে। রং, ব্লিং, কাট সবকিছুতেই চুমকির স্বাক্ষর থাকে সিরিজজুড়ে। ফাহাদ আরও জানান, গল্প অনুযায়ী চুমকির কোনো পুরোনো কাপড় নেই। ‘সে সব সময় অনলাইনে শপিং করে নতুন কাপড় কেনে। তাই তার আলমারির প্রতিটা পোশাকই নতুন লুকের।’
স্টাইলিং প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এর আগেও নাটকে সুনেরাহ্র খুব কাছের একজন তাঁর স্টাইলিং করেছিলেন, ফলে বোঝাপড়া আগেই ছিল। সুনেরাহ্র মেকআপ করেছেন মেকআপ আর্টিস্ট ইমন। আর চুমকির সব পোশাক মাপ নিয়ে ডিজাইন, তৈরি ও সেলাই করেছেন কস্টিউম ডিজাইনার সাদিয়া নেওয়াজ তাসনিম এবং তার সহকারী জাম্মী নাদিয়া আবিহা।
‘আঁতকা’য় থাকা রোমান্টিক গান ‘হায় মন’ যেমন দর্শকেরা দারুণ পছন্দ করেছেন, তেমনি এই গানে ব্যবহৃত পোশাকও আলোচনায় এসেছে। গানটির শুটিং হয়েছে মানিকগঞ্জের বালিয়াটি জমিদারবাড়িতে। শুটিংয়ের আগে ফাহাদ খান লোকেশনে নিয়ে যান বেশ কিছু ফেব্রিক। এমুলেট সফটওয়্যার অ্যাপের মাধ্যমে যে ক্যামেরায় শুট হবে, সেই সেটিং অনুযায়ী আগেই কিছু ভিডিও করে নেওয়া হয়। এরপর স্পটের বিভিন্ন জায়গায় কাপড়গুলো রেখে পরীক্ষা করা হয় কোন রংটা ফ্রেমে সবচেয়ে ভালো ফুটছে।
ফাহাদ জানান, পরিচালক আরাফাত মহসিন নিধি এই গানে বেশ কিছু টপ শট ব্যবহার করবেন বলে আগেই ঠিক ছিল। সে কারণেই উজ্জ্বল রং বেছে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, যাতে ওপর থেকে শট নিলে রংগুলো আরও প্রাণবন্ত দেখায়। সেই ভাবনা থেকেই আমরা শার্ট্রুজ আর বার্ন্ট অরেঞ্জ রং ব্যবহার করেছি। মিউজিক ভিডিওতে অনেক টপ-ডাউন শট আছে। সব বিটিএস ছবি কালার গ্রেডিংয়ের জন্য আলাদা করে পাঠানো হয়েছে। সে ছোঁয়া দেখা গেছে আরশ আর সুনেরাহ্র পোশাকে।
আরশের পোশাকের ক্ষেত্রেও আছে আলাদা ভাবনা। ফাহাদ বলেন, ‘তার অনেক পোশাকেই লেয়ারিং আছে, যেটা লন্ডনের স্টাইলের সঙ্গে যায়। ঢাকা শহরের জন্য সেগুলো বাস্তবে খুব গরম, অনেকটাই অবাস্তব। কিন্তু আমরা চেয়েছি সেই ‘আউট অব প্লেস’ অনুভূতিটা রাখতে।’
সিরিজের এক ভূত চরিত্রের পোশাক পরিকল্পনা নিয়েও কথা বলেন ফাহাদ খান। ‘ও যেহেতু ছাদ থেকে লাফিয়ে মারা যায়, তাই সে সব সময় খালি পায়ে থাকে। তার পোশাক ৯০-এর দশকের অনুপ্রেরণায় ঢিলেঢালা শার্ট আর জিনস। এতে একটা টাইমলেস, অদ্ভুত আবহ তৈরি হয়।’ মনির চরিত্রে সোহেল মণ্ডল এই ভাবনাটা দারুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন বলেও জানান তিনি।
মেকআপ আর কস্টিউম টিমের কথাও উল্লেখ করেন ফাহাদ। ‘মেকআপ আর্টিস্ট ইমান আগেও অনেক ফিল্ম ও টিভি শোতে কাজ করেছেন। তিনি প্রস্থেটিক্সও করেছেন। আমাদের বেশির ভাগ পোশাকই কাস্টম মেড, শুধু শেষ মিউজিক ভিডিওর একটি আউটফিট কেনা ছিল।’
একটি জ্যাকেটের মজার গল্পও শেয়ার করেন তিনি, ‘আরশ একটা জ্যাকেট ভুল করে কিনেছিল, যেটা বেশ মোটা ছিল। পরে সেটাই কাস্টমাইজ করে সিরিজে ব্যবহার করা হয়েছে!’
শেষে ফাহাদ খান বলেন, ‘এই সিরিজে আমরা ছোট ছোট ডিটেইল নিয়ে কাজ করেছি লেয়ারিং, রং, পুরোনো বাড়ির টেক্সচার, পোশাকের কাট—সব মিলিয়েই ‘আঁতকা’র ভিজ্যুয়াল আইডেন্টিটি তৈরি হয়েছে।’ প্রোডাকশন ডিজাইনার হিসেবে নিজের ভূমিকা নিয়ে তিনি বলেন, ‘পুরো সিরিজের ভিজ্যুয়াল ভাষাটা আমি ডিজাইন করেছি। আমাদের স্থানীয় প্রোডাকশন প্রক্রিয়ায় এই ভূমিকাটা প্রায়ই বাদ পড়ে যায়। সাধারণত পরিচালককেই অতিরিক্ত এই দায়িত্বটা নিতে হয়।
তিনি আরও যোগ করেন, ‘এই সিরিজে আমরা আলাদা করে একজন আর্ট ডিরেক্টর রেখেছিলাম। বাংলায় প্রোডাকশনে এটা খুব কমই দেখা যায়। কিন্তু ভিজ্যুয়াল কোয়ালিটি আর ডিটেইলে আলাদা গুরুত্ব দিতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।
ছবি: চরকি