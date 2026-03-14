ঈদ আনন্দে রঙ বাংলাদেশ

এবারের ঈদ সংগ্রহ যেন এক নান্দনিক ভ্রমণ। বিশ্বের নানা প্রাচীন শিল্পধারা এখানে মিলেছে বাংলার আবহাওয়া, স্বাচ্ছন্দ্য ও রুচির সঙ্গে। ফলে তৈরি হয়েছে এমন এক কালেকশন, যেখানে ঐতিহ্য আর আধুনিকতার মিলনে ফুটে উঠেছে অনন্য সৌন্দর্য।
ফিলিস্তিনি সূচিশিল্পের ঐতিহ্যবাহী ভাষা তাতরিজ -এর জ্যামিতিক মোটিফ ও সূক্ষ্ম কারুকাজ এবারের নকশায় নতুনভাবে প্রাণ পেয়েছে। প্রতিটি ডিজাইনে যেন শিকড়, ইতিহাস এবং পরিচয়ের গল্প লুকিয়ে আছে।
অন্যদিকে তুরস্কের ঐতিহাসিক স্থাপত্য ব্লু মসক থেকে অনুপ্রাণিত নীল-সাদা টাইলের নকশা ও গম্বুজের আবহ এনে দিয়েছে এক প্রশান্ত সৌন্দর্য। ঈদের সকালের আলোয় এই নীলাভ অলংকরণ পোশাকে তৈরি করে শান্ত ও অভিজাত এক অনুভূতি।
প্রাচীন মিসরীয় শিল্পধারার প্রভাবও দেখা যায় এবারের কালেকশনে। লোটাস, প্যাপিরাসসহ বিভিন্ন ফুলেল মোটিফে ফুটে উঠেছে রাজকীয় এক মাধুর্য। আধুনিক রঙ ও কাটের সঙ্গে মিশে সেই প্রাচীন নকশা হয়ে উঠেছে সমকালীন ও পরিধানযোগ্য।
এছাড়া পলিনেশিয়ান ট্যাটু শিল্পের দৃঢ় জ্যামিতিক রেখা ও উপজাতীয় প্রতীকগুলো যোগ করেছে আত্মবিশ্বাসী এক উপস্থিতি। প্রকৃতি, শক্তি ও পরিচয়ের বার্তা বহন করা এই নকশাগুলো আধুনিক ফ্যাশনে এনে দিয়েছে ভিন্ন মাত্রা।
উজবেক সিরামিক শিল্পের উজ্জ্বল রঙ ও সূক্ষ্ম জ্যামিতিক প্যাটার্নও এবারের ঈদ সংগ্রহে বিশেষভাবে জায়গা করে নিয়েছে। ফিরোজা, নীল, সবুজ ও মাটিরঙা অলংকরণে ফুটে উঠেছে উৎসবের প্রাণবন্ত আবহ।
‘ডিলাইট ইন ডিজাইন’ থিমে সূক্ষ্ম নকশা ও কারুকাজের সমন্বয়ে তৈরি হয়েছে ম্যাচিং পোশাকের বিশেষ আয়োজন। বিশ্ব ঐতিহ্যের এই নকশাগুলো শেষ পর্যন্ত এসে মিলেছে বাংলার প্রকৃতি, আবহাওয়া ও আরামদায়ক কাপড়ের ভাবনায়।
টেকসই বুনন, স্বস্তিদায়ক ফেব্রিক এবং ব্যবহারোপযোগী কাটিং—সব মিলিয়ে নান্দনিকতার পাশাপাশি আরামের প্রতিশ্রুতি রেখেছে ব্র্যান্ডটি।
ঈদের আনন্দ ভাগ করে নিতে পরিবারের সবার জন্যই রয়েছে বিশেষ আয়োজন। বাবা-ছেলে, মা-মেয়ে কিংবা পুরো পরিবারের জন্য একই থিমে ম্যাচিং পোশাকের সুযোগ রয়েছে।
তরুণদের জন্য রয়েছে ওয়েস্ট রঙ, বয়োজ্যেষ্ঠদের জন্য শ্রদ্ধাঞ্জলি এবং শিশুদের জন্য রঙ জুনিয়র—প্রতিটি সাবব্র্যান্ডেই রয়েছে ঈদের আলাদা প্রস্তুতি।
নারীদের জন্য রয়েছে শাড়ি, থ্রি-পিস, সিঙ্গেল কামিজ, টিউনিক, টপস, ওড়না, রেডি ব্লাউজ ও আনস্টিচড সেট। পুরুষদের জন্য পাঞ্জাবি, পায়জামা, কাবলি, কাতুয়া, শার্ট ও পোলো টি-শার্ট। শিশুদের জন্য রয়েছে রঙিন ফ্রক, পাঞ্জাবি, স্কার্ট-টপস ও থ্রি-পিস।
পাশাপাশি জুয়েলারি, ব্যাগ, পার্স, শো-পিস এবং উপহার সামগ্রীরও রয়েছে বিশেষ আয়োজন।
সব মিলিয়ে এবারের ঈদে রঙ বাংলাদেশ শুধু পোশাক নয়, বরং বিশ্ব ঐতিহ্য, নান্দনিকতা এবং পারিবারিক আনন্দকে একসঙ্গে উদ্যাপনের একটি গল্প তুলে ধরেছে। যেখানে ফ্যাশন হয়ে উঠেছে উৎসবেরই আরেকটি রঙিন ভাষা।
ছবি: রঙ বাংলাদেশ