ওয়ার্ল্ড এনার্জি সেভিং ডে: পোশাকের দায়িত্বশীল ব্যবহারে ফ্যাশন হয়ে উঠতে পারে পৃথিবী বাঁচানোর ভাষা
ট্রেন্ড

ওয়ার্ল্ড এনার্জি সেভিং ডে: পোশাকের দায়িত্বশীল ব্যবহারে ফ্যাশন হয়ে উঠতে পারে পৃথিবী বাঁচানোর ভাষা

লেখা: শেখ সাইফুর রহমান ও নাদিয়া ইসলাম

বিশ্বজুড়ে বাড়ছে এনার্জি ব্যবহারের চাপ, দূষণ ও জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি। ওয়ার্ল্ড এনার্জি সেভিং ডে মনে করিয়ে দেয়, ফ্যাশনও হতে পারে টেকসই ও শক্তি সঞ্চয়ের প্রতীক।

পৃথিবীর শক্তি ও সম্পদ সীমিত। অথচ মানুষের চাহিদা ক্রমেই বাড়ছে। প্রযুক্তিনির্ভর জীবন, দ্রুতগামী শহর, আর ক্রমবর্ধমান ভোগবিলাস আমাদের শক্তির ওপর নির্ভরতা বাড়িয়ে তুলছে প্রতিদিন। তাই এনার্জি সাশ্রয় এখন কেবল পরিবেশবিদদের আলোচ্য নয়, এটা হয়ে উঠেছে মানবতার টিকে থাকার প্রশ্ন। প্রতিবছর ২১ অক্টোবর পালিত হয় ওয়ার্ল্ড এনার্জি সেভিং ডে; এর মূল উদ্দেশ্য—মানুষকে সচেতন করা, যেন আমরা শক্তি ব্যবহারে সংযমী ও দায়িত্বশীল হই।

ফ্যাশন ও এনার্জির অদৃশ্য সম্পর্ক

বিশ্বজুড়ে অন্যতম এনার্জি-নির্ভর শিল্প হচ্ছে ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রি
আমরা অনেক সময় ভাবি, ফ্যাশন মানে কেবল পোশাক, রং, ডিজাইন বা ট্রেন্ড। কিন্তু জানেন কি, বিশ্বজুড়ে অন্যতম এনার্জি-নির্ভর শিল্প হচ্ছে ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রি।
একটি পোশাক তৈরি হতে লাগে বিপুল পরিমাণ বিদ্যুৎ, পানি, তাপ ও রাসায়নিক প্রক্রিয়া। তুলা বা পলিয়েস্টারের উৎপাদন, কাপড় রং করা, প্রসেসিং, পরিবহন—প্রতিটি ধাপে খরচ হয় বিপুল এনার্জি। শুধু তা–ই নয়, ফাস্ট ফ্যাশন বা দ্রুত বদলে যাওয়া ট্রেন্ডের কারণে বছরে কোটি কোটি পোশাক আবর্জনায় পরিণত হয়, যা কার্বন নিঃসরণ বাড়ায় এবং পরিবেশকে আরও দূষিত করে।
তাই টেকসই ফ্যাশন বা সাসটেইনেবল ফ্যাশন কেবল নান্দনিকতা নয়, এনার্জি সঞ্চয় ও পরিবেশ রক্ষার এক গুরুত্বপূর্ণ উপায়।

টেকসই ফ্যাশনের পথচলা

টেকসই ফ্যাশন মানে শুধু নতুন আর ট্রেন্ডি পোশাক পরা নয়, বরং সচেতনভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া—
ন্যাচারাল ও রিসাইকেলড ফেব্রিক বেছে নেওয়া
কটন, লিনেন, হেম্প বা বাঁশের তন্তু দিয়ে তৈরি প্রাকৃতিক কাপড় বেছে নিন। এগুলো জীবাণুবিয়োজ্য ও কম এনার্জি ব্যবহার করে তৈরি হয়। একইভাবে রিসাইকেল করা ফাইবার বা পুনর্ব্যবহারযোগ্য কাপড় পরিবেশবান্ধব বিকল্প।

স্মার্ট ওয়াশিং ও রক্ষণাবেক্ষণ
প্রতিবার কাপড় ধোয়ার সময় প্রচুর পানি ও বিদ্যুৎ ব্যয় হয়। তাই ঠান্ডা পানিতে বা কম তাপে ধোয়া, প্রয়োজন ছাড়া ড্রায়ার ব্যবহার না করা—এগুলো শক্তি সাশ্রয়ের সহজ উপায়।

কাপড় ধোয়ার সময় প্রচুর পানি ও বিদ্যুৎ ব্যয় হয়– এ ব্যাপারে সচেতন হওয়া দরকার
লোকাল ব্র্যান্ড ও কারুশিল্পে বিনিয়োগ
স্থানীয় ব্র্যান্ড বা হস্তশিল্পজাত পোশাক কিনলে পরিবহনে জ্বালানি খরচ কমে, স্থানীয় অর্থনীতিও শক্ত হয়। এতে ফ্যাশন যেমন বৈচিত্র্য পায়, তেমনি শক্তি সাশ্রয়ও ঘটে।

আপসাইক্লিং এখন সময়ের দাবি
পুনর্ব্যবহার ও আপসাইক্লিং
পুরোনো জামাকে নতুন আঙ্গিকে সাজিয়ে তোলা এখন নতুন ট্রেন্ড। আপসাইক্লিং বা রিসাইকেল ফ্যাশন শুধু সৃজনশীলতার পরিচায়ক নয়, এটি পরিবেশবান্ধব চিন্তার প্রতিফলন। একসময় ফেলে দেওয়ার মতো জামাকাপড় এখন নতুন ডিজাইনে হয়ে উঠছে ফ্যাশনের নতুন প্রতীক।

মাল্টিপারপাস পোশাক
একটি পোশাক একাধিক অনুষ্ঠানে বা নানাভাবে ব্যবহারযোগ্য হলে নতুন পোশাক কেনার চাপ কমে যায়। এতে কার্বন নিঃসরণ ও এনার্জি খরচ—দুটোই হ্রাস পায়।

দায়িত্বশীল স্টাইল: নতুন প্রজন্মের ফ্যাশন আইডিয়া

অনেক আন্তর্জাতিক ও দেশীয় ফ্যাশন হাউস টেকসই ফ্যাশন নিয়ে কাজ করছে
আজকের অনেক আন্তর্জাতিক ও দেশীয় ফ্যাশন হাউস টেকসই ফ্যাশনের ধারণা নিয়ে কাজ করছে। তারা রিসাইকেল করা ফেব্রিক, প্রাকৃতিক রং এবং সোলার এনার্জি ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন প্রক্রিয়াকে শক্তি-সাশ্রয়ী করছে। ফলে ফ্যাশন এখন কেবল বাহ্যিক সৌন্দর্য নয়, এটি পরিবেশ–সচেতনতার প্রতীকও বটে।
নতুন প্রজন্মের ভোক্তারাও ধীরে ধীরে এই ধারণা গ্রহণ করছেন। অনেকে এখন ‘ক্যাপসুল ওয়ার্ডরোব’ ব্যবহার করছেন, অর্থাৎ প্রয়োজনীয় ও মানসম্মত কিছু পোশাক, যা বিভিন্নভাবে ব্যবহারযোগ্য। এতে ট্রেন্ড–সচেতনতা বজায় রেখে টেকসই জীবনধারা তৈরি করা সম্ভব।

ফ্যাশন ও এনার্জি সঞ্চয়—একই সূত্রে বাঁধা

পোশাক ব্যবহারে দায়িত্বশীল হতে হবে
আমরা পোশাক কেনা, ধোয়া ও ব্যবহার করার অভ্যাসে সামান্য পরিবর্তন আনতে পারলে সেটা পৃথিবীর শক্তি ভারসাম্যে বড় ভূমিকা রাখতে পারে। মনে রাখুন—
ফ্যাশন শুধু নিজের সৌন্দর্য প্রকাশের মাধ্যম নয়, এটি হতে পারে পৃথিবীর প্রতি ভালোবাসা প্রকাশের উপায়ও।

ওয়ার্ল্ড এনার্জি সেভিং ডে আমাদের মনে করিয়ে দেয়, শক্তি সঞ্চয়ের শুরুটা হতে পারে আমাদের নিজের পোশাকের আলমারি থেকেই। স্টাইলিশ হোন কিন্তু সচেতনভাবে। কারণ, দায়িত্বশীল ফ্যাশনই আগামী দিনের টেকসই পৃথিবীর রূপরেখা।

ছবি: এআই জেনারেটেড

প্রকাশ: ২১ অক্টোবর ২০২৫, ১২: ৪৬
