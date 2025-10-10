তাপাস ফ্যাশন শো ২০২৫: বাংলাদেশি সংস্কৃতি ও আন্তর্জাতিক ফ্যাশনের মেলবন্ধন

সোসাইটি অব ডায়ার্স অ্যান্ড কালারিস্টসের আয়োজনে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়েছে তিন দিনের আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী, যেখানে অংশ নেয় বাংলাদেশ, ভারত, তুরস্কসহ বিভিন্ন দেশের প্রতিষ্ঠান। প্রদর্শনীতে রং, পিগমেন্ট, বিশেষ ও সাধারণ কেমিক্যাল, কেমিক্যাল কমপ্লায়েন্স ও আধুনিক মেশিনারিজের সর্বশেষ উদ্ভাবন তুলে ধরা হয়। তবে বিশেষ আকর্ষণ ছিল শেষ দিন সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হওয়া ফ্যাশন শো ‘তাপাস ফ্যাশন শো ২০২৫’। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশি সংস্কৃতি ও আন্তর্জাতিক ফ্যাশনের মেলবন্ধনকে উপস্থাপন করা। ৯টি টি–কিউয়ের মাধ্যমে বিইউএফটির শিক্ষার্থীদের সংগ্রহের পাশাপাশি অন্যান্য ডিজাইনার লেবেলের পোশাকেও র্যাম্প মাতান মডেলরা। চলুন, নির্বাচিত ছবির গল্পে দেখে নিই চোখধাঁধানো ট্রেন্ডি কালেকশনগুলো।
ছবি: আয়োজক