জাহ্নবী কাপুর অনুপ্রাণিত বিয়ের সাজ: ঐতিহ্য আর আধুনিকতার অনবদ্য মেলবন্ধন

বিয়ের মৌসুম মানেই রং, আলো আর ঝলমলে পোশাকের উচ্ছ্বাস। ঠিক এমন সময়ে অনুপ্রেরণা হতে পারেন বলিউডের তারকা জাহ্নবী কাপুর। যিনি জানেন কীভাবে ঐতিহ্যকে আধুনিকতার ছোঁয়ায় অনন্য করে তোলা যায়। তাঁর ফ্যাশন স্টাইল থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে আপনি তৈরি করতে পারেন নিজস্ব উৎসবমুখর সাজ।
উজ্জ্বল রঙ, সূক্ষ্ম নকশা আর ঝলমলে থ্রেডওয়ার্কে ভরপুর জাহ্নবীর পাটোলা লেহেঙ্গা যেন এক শিল্পকর্ম। গলার কাছের ট্যাসেল আর হাতে আয়নার কাজ করা ব্লাউজটি ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকতার দারুণ সংমিশ্রণ। বিয়ের গায়েহলুদ বা মেহেদি রাতের জন্য এটি হতে পারে নিখুঁত।
গ্ল্যামারাস অথচ পরিমিত এক লুক চান? তবে বেছে নিতে পারেন জাহ্নবীর মতো শিমারি লেহেঙ্গা। অফ-শোল্ডার ব্লাউজ আর পাতলা জর্জেট দুপাট্টা মিলিয়ে নিন স্টেটমেন্ট গোল্ড ইয়াররিংসের সঙ্গে। খোলা চুলেই ফুটে উঠবে তারুণ্যের আবেদন।
রাজকীয় আবেদন আনতে পারেন একটি পাশমিনা শাড়িতে। জাহ্নবীর মতো সূক্ষ্ম সোনালি এমব্রয়ডারিতে মোড়ানো চীনার মোটিফের শাড়ি, সঙ্গে মিনিমাল জুয়েলারি আর খোঁপা করা চুল। দেবে এক পরিপূর্ণ ‘রয়্যাল’ লুক।
নরম রং আর সূক্ষ্ম ঝিলিক। এই দুয়ের মিশেলে তৈরি প্যাস্টেল লেহেঙ্গা দেবে কোমল অথচ মার্জিত এক উপস্থিতি। ফুলেল চোকার আর হালকা ওয়েভ করা খোলা চুলে সম্পূর্ণ হবে জাহ্নবীর অনুপ্রাণিত এ ড্রিমি সাজ।
ঐতিহ্যবাহী বিয়ের লুকে চাই একটুখানি উজ্জ্বলতা? তবে বেছে নিতে পারেন লাল রঙের হাতে এমব্রয়ডারি করা শাড়ি। বালদা লেস বর্ডার, মতি আর সিকুইন কাজ মিলিয়ে এটি আপনাকে দেবে সম্পূর্ণ ঐতিহ্যবাহী দীপ্তি।
হালকা সোনালি টুসার সিল্কে জাহ্নবীর মতো সময়হীন সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলতে পারেন আপনিও। লাল বর্ডার আর এমব্রয়ডারি ব্লাউজে এই সাজ হবে অনাড়ম্বর অথচ রাজসিক।
ঐতিহ্যের শিল্পকর্ম আর আধুনিক কাটের নিখুঁত সংমিশ্রণ। কালামকারি প্রিন্ট লেহেঙ্গা। হাতে আঁকা মোটিফ, মাটিরঙা টোন আর সিলুয়েটের আধুনিকতা এই পোশাকটিকে করে তোলে কালজয়ী।