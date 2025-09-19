ব্লুচিজের পূজা কালেকশন ভার্নিকা
ট্রেন্ড

দুর্গাপূজার উৎসবকে সামনে রেখে বাংলাদেশের জনপ্রিয় ফ্যাশন ব্র্যান্ড ব্লুচিজ নিয়ে এসেছে তাদের বিশেষ সিগনেচার ফেস্টিভ কালেকশন, ‘ভার্নিকা’-পূজা কালেকশন ২০২৫।

পূজা উপলক্ষ্য তৈরি এই কালেকশনটি এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে, যেখানে পূজার ঐতিহ্য আর সমসাময়িক ফ্যাশনের এক নিখুঁত মেলবন্ধন ঘটেছে। আরামদায়ক ফ্যাব্রিক, সূক্ষ্ম কারুকাজ এবং মার্জিত কাটের মাধ্যমে প্রতিটি পোশাক তৈরি করা হয়েছে যাতে পূজার প্রতিটি মুহূর্তে আপনি থাকেন আত্মবিশ্বাসী এবং স্টাইলিশ।

এ বিষয়ে ব্লুচিজের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ফজলে রাব্বি বলেন, ‘‘আমরা সব সময় চেষ্টা করি ফ্যাশন এবং আরামের মধ্যে একটি নিখুঁত ভারসাম্য বজায় রাখতে। আমাদের ‘ভার্নিকা’ কালেকশনটি পূজার আনন্দ, ঐতিহ্য এবং আধুনিকতার এক দারুণ প্রতিচ্ছবি। আমরা আশা করি, এই কালেকশনটি আমাদের গ্রাহকদের পূজার সাজে নতুন মাত্রা যোগ করবে।’’

এই কালেকশনের মূল আকর্ষণ হলো এর বৈচিত্র্য এবং আরাম। নারীদের জন্য রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন পোশাকের সম্ভার, যা পূজার ভিন্ন ভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য দারুণ উপযোগী। পূজার দিনের জমকালো অনুষ্ঠানের জন্য বিশেষভাবে ডিজাইন করা হয়েছে ফেস্টিভ থ্রি-পিস, যেখানে আছে সূক্ষ্ম নকশা এবং আরামদায়ক ফেব্রিকসের ব্যবহার। এই পোশাকগুলোতে পাওয়া যাবে আভিজাত্যের ছোঁয়া।

যারা ফ্যাশনের সঙ্গে স্বাচ্ছন্দ্যকে সমান গুরুত্ব দেন, তাদের জন্য আছে ট্রেন্ডি কর্ড সেট, যা পূজার কেনাকাটা বা ঘোরাফেরার জন্য একদম পারফেক্ট। এছাড়াও, দৈনন্দিন ঘোরাঘুরি বা বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডার জন্য ব্লুচিজ নিয়ে এসেছে আধুনিক ডিজাইনের কুর্তি ও টপস, যা স্টাইলিশ হওয়ার পাশাপাশি ভীষণ আরামদায়ক।

নারীদের পাশাপাশি পুরুষদের জন্যও ব্লুচিজ নিয়ে এসেছে বিশেষ কিছু পোশাক। তাদের ‘ব্ল্যাক ক্যাটাগরির’ আওতায় এসেছে প্রিমিয়াম লাক্সারি পাঞ্জাবি। এই পাঞ্জাবিগুলোতে ব্যবহার করা হয়েছে আধুনিক কাট এবং মার্জিত স্টাইল, যা যেকোনো পুরুষকে উৎসবের দিনে দেবে এক আকর্ষণীয় ও স্টাইলিশ লুক। প্রতিটি পাঞ্জাবিতে ব্যবহার করা হয়েছে উচ্চমানের ফ্যাব্রিক এবং কারুকাজ, যা স্টাইলিশ হওয়ার পাশাপাশি দীর্ঘস্থায়ীও।

এই পূজায় নিজেকে আরও আকর্ষণীয় ও ফ্যাশনেবল করে তুলতে এবং আরামের সঙ্গে স্টাইলের নিখুঁত সমন্বয় পেতে ভিজিট করুন ব্লুচিজের ফ্ল্যাগশিপ আউটলেট বনানী এবং অন্যান্য আউটলেট যমুনা ফিউচার পার্ক, চট্টগ্রাম, খুলনা ও টাঙ্গাইল। এই পূজায় নিজের স্টাইলকে আরও মার্জিত এবং আরামের সঙ্গে ফ্যাশনের নিখুঁত সমন্বয় উপভোগ করতে ভিজিট করুন-

ব্লুচিজের আউটলেট- https://blucheez.fashion/pages/blucheez-outlets

এবং অনলাইন শপিং প্ল্যাটফর্ম: https://blucheez.fashion

ছবি: ব্লুচিজ

প্রকাশ: ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১০: ০০
