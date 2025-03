ঈদের কালেকশনে থিমেটিক একটি শাড়ি রেখেছে খাদি বাই নুভিয়া। ‘And just when the caterpillar thought her life was over, she began to fly’ এই বাক্যটি লেখা আছে শাড়ির আঁচলে। জীবন চলার পথে বাধা এলেও এগিয়ে যাওয়ার বার্তা দিতেই এই ডিজাইন।