পূজার পোশাক নিয়ে লা রিভ

সামনেই দুর্গাপূজা। এ উপলক্ষে লা রিভ সাজিয়েছে তাদের বিশেষ পূজা সম্ভার। ব্র্যান্ডটির প্রধান নির্বাহী পরিচালক মন্নুজান নার্গিস বলেন, ‘দুর্গাপূজা বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ ধর্মীয় উৎসব, যা শান্তি ও সম্প্রীতির প্রতীক। পূজার উৎসবে ঐক্য ও সহযোগিতার চেতনাই লা রিভের পূজা কালেকশনের অনুপ্রেরণা। আমি সবাইকে একটি আনন্দঘন দুর্গাপূজার অগ্রিম শুভেচ্ছা জানাই।’
পূজার ঐতিহ্যবাহী লাল-সাদা রংকে প্রাধান্য দিয়ে এবার যোগ হয়েছে সম্প্রতি লঞ্চ হওয়া ফল ’২৫ কালেকশনের ২টি সেন্টিমেন্ট কালার—আর্জেন্ট অরেঞ্জ ও গানাশ বা চকলেট ব্রাউন। এ ছাড়া প্রাইমারি কালার প্যালেটে সাদা, কালো, সোনালি, পান্না সবুজ, গাঢ় নীল, ধূসর ও গোলাপির সংমিশ্রণ দেখা যাবে।
পূজা ২০২৫ কালেকশনে দেখা যাবে ডিজিটাল-প্রিন্টেড টাই-ডাই, চার্জড ক্রোমা, সাররিয়েল জিওমেট্রি, পাওয়ার ফ্লাওয়ারের পাশাপাশি ক্ল্যাসিক ইক্কাত, আরজাইল, মান্দালা ও পোলকা ডটের মতো প্রিন্টস্টোরি। ড্রামাটিক স্লিভস, স্ট্যান্ড কলার, কাফতান কাট ও লেয়ার্ড কেপস আধুনিকতার ছোঁয়া এনেছে পূজার পোশাকে। এই স্টাইলগুলো কেবল পূজার জন্য নয়, সন্ধ্যার যেকোনো আয়োজনেও মানানসই।
নারীদের জন্য এই কালেকশনে রয়েছে প্যাটার্নড ও স্ট্রেইট সালোয়ার কামিজ এবং সিঙ্গেল কামিজ। টিউনিক সেকশনে পাওয়া যাবে মিড-লেংথ, লং ও শ্রাগ-স্টাইল টিউনিক।
যাঁরা শার্ট, টিশার্ট বা টপে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন, তাঁরাও পাবেন একদম নতুন সব ডিজাইন। যাঁরা শাড়ি পরতে পছন্দ করেন, তাঁরা এবার লা রিভের সংগ্রহ দেখলে মুগ্ধ হবেন। পূজার বিভিন্ন পর্ব মাথায় রেখে নানান বুননের শাড়ি যোগ হয়েছে এই সংগ্রহে। উৎসবের জন্য মানানসই মসলিন, কাতান ও হাফসিল্ক শাড়িজুড়ে থাকবে এমব্রয়ডারি, প্যাচ ও কারচুপির কাজ।
সকালের স্নিগ্ধ সময়ের জন্য থাকছে প্রিন্ট ও একরঙা সুতির শাড়ির সমাহার। যাঁরা ফ্যাশনে ফিউশন পছন্দ করেন, তাঁরা ট্রেন্ডি কো-অর্ড, স্কার্ট-টপ সেট ও কাফতান পাবেন।
পুরুষদের কালেকশনে আছে পূজার পাঞ্জাবি। এবারই প্রথম স্ট্রেচড জ্যাকার্ডের এক্সক্লুসিভ ফেব্রিকে তৈরি হয়েছে স্পেশাল পাঞ্জাবি। ফিটিং, উৎসবের গ্ল্যামার ও ফ্লেক্সিবিলিটি নিশ্চিত করতে এই কাপড়ের বিকল্প নেই।
এ ছাড়া পাওয়া যাবে আর্ট-সিল্ক, টুইন-ফিটেড কটন ও ভিসকোস পাঞ্জাবি। মিলিয়ে পরার জন্য থাকছে ওয়েস্ট কোট, ক্ল্যাসিক আলীগড়, প্রিমিয়াম প্যান্ট ও অ্যাঙ্কেল লেন্থ পাজামা।
ক্যাজুয়াল অকেশনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে প্রিমিয়াম ফেব্রিকের ট্রেন্ডি শার্ট, টি-শার্ট ও পোলো শার্ট। শিশু ও কিশোরীদের জন্যও থাকছে উৎসব উপযোগী ফ্রক, টিউনিক, টপ, পাঞ্জাবি, শার্ট ও পোলো। এ ছাড়া লা রিভ হোম, অ্যাক্সেসরিজ, হ্যান্ডব্যাগ ও ফুটওয়ার সেগমেন্টে পূজা উপলক্ষে নতুন নতুন ডিজাইন যুক্ত হয়েছে।
লা রিভ পূজা কালেকশন পাওয়া যাচ্ছে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লা, খুলনা, সিলেট, রাজশাহী, বরিশাল, ময়মনসিংহ, রংপুর, চট্টগ্রামসহ সব স্টোর ও অনলাইনে।
ছবি: লা রিভ