ছোটদের পোশাকে বসন্তের রঙিন আবেশ

বসন্ত মানেই রঙের উৎসব আর প্রাণখোলা আনন্দ। প্রকৃতি যখন বাসন্তী আলোয় সেজে ওঠে, তখন ছোটদের পোশাকেও চাই সেই একই উচ্ছ্বাস আর রঙিন প্রাণচাঞ্চল্য। বসন্তের এই আবেশকে আরও আনন্দময় করে তুলতেই দেশীয় ফ্যাশন ব্র্যান্ড কে ক্র্যাফট নিয়ে এসেছে ছোটদের জন্য বিশেষ বসন্ত সংগ্রহ—যেখানে প্রকাশ পেয়েছে রং, আরাম ও নান্দনিকতার নিখুঁত সমন্বয়।
হালকা বাসন্তী, লাল, কমলা, সবুজ, হলুদ, গোলাপি, ল্যাভেন্ডার ও নরম প্যাস্টেল শেডের পোশাকগুলো ছোটদের বসন্তের আনন্দকে করে তুলবে আরও প্রাণবন্ত। আরামদায়ক ফেব্রিকের ব্যবহারে সারা দিনের স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করা হয়েছে, যাতে খেলাধুলা থেকে শুরু করে উৎসব—সব মুহূর্তই হয় নির্ভার ও উপভোগ্য।
এই সংগ্রহে রয়েছে ছোটদের জন্য ফ্রক কাটের কামিজ, লম্বা কামিজের সঙ্গে প্যান্ট স্টাইলের পায়জামা, পালাজো, ধুতি পায়জামা, ফ্রক, কুর্তি ও টপ।
ছেলেদের জন্য আছে শার্ট, পাঞ্জাবি ও টিশার্টের আকর্ষণীয় আয়োজন। পোশাকগুলোর আরামের দিকটি মাথায় রেখে ব্যবহার করা হয়েছে সুতি, লিনেন ও ভয়েল ফেব্রিক। জমিনজুড়ে স্ক্রিন প্রিন্ট, ব্লক প্রিন্ট, এমব্রয়ডারি ও টাই-ডাইয়ের নান্দনিক ছোঁয়াও চোখে পড়বে।
বসন্তের উৎসব, স্কুলের অনুষ্ঠান কিংবা পারিবারিক আয়োজনে ছোটদের সাজিয়ে তুলতে কে ক্র্যাফটের এবারের এই বসন্ত আয়োজন নিঃসন্দেহে মন কাড়বে সবার।
ব্র্যান্ডটির সকল আউটলেট ছাড়াও দেশ ও দেশের বাইরের যেকোনো প্রান্ত থেকে অনলাইন শপ kaykraft.com-এর মাধ্যমে বিশেষ সাশ্রয়ী মূল্যে শিশুদের ফাল্গুনের পোশাক কিনতে পারবেন। পাশাপাশি ফেসবুক পেজ থেকেও রয়েছে সহজ কেনাকাটার সুবিধা।
ছবি: কে ক্র্যাফট