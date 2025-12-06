প্যানটোনের ২০২৬ সালের রং ক্লাউড ড্যান্সার: শান্ত সাদা, না কি শুধুই বেসিক

নামের মতোই এটি এক ধরনের মিষ্টি সাদা, যাকে প্যানটোন বর্ণনা করেছে “শান্তি, নিস্তব্ধতা আর মেঘের মতো হালকা এক উপস্থিতি” হিসেবে। কিন্তু এমন বেসিক একটি রং নির্বাচন করায় নানা সমালোচনা শুরু হয়েছে বিশেষজ্ঞ মহলে। অনেকেই বলছে যে এত বেসিক একটি রং কালার অব দা ইয়ার হয় কিভাবে।
প্যানটোনের বক্তব্য, ক্লাউড ড্যান্সার এমন এক শান্ত, ভেসে থাকা সাদা—যা ব্যস্ত, শব্দমুখর পৃথিবীতে শান্তির ফিসফিসানি। এই শেড মানসিক প্রশান্তি, সৃজনশীলতার জায়গা তৈরি করে এবং আমাদের দৈনন্দিন রুটিনে “শ্বাস নেওয়ার” মতো একান্ত মুহূর্ত যোগ করে।
ইনস্টাগ্রামে প্রকাশিত অফিশিয়াল ভিডিওতেও দেখা গেছে—মেঘের ব্যাকড্রপে হালকা সাদা পোশাক পরা একজন মডেল, যেন মেঘের ভেতর দিয়ে হাঁটছেন। প্যানটোনের ভাষায়, এটি “একটি এয়ারি নিউট্রাল, যা প্রশান্তির প্রতীক।”
প্যানটোন যে আবেগের ব্যাখ্যা দিয়েছে, সেটি কিন্তু সবার মন ছুঁয়েছে এমন নয়।
মন্তব্য ঘরে অনেকেই বলেছেন—
কালার অব দ্য ইয়ার রংহীন—এটা তো রিসেশন সিগনাল।
অন্য কেউ লিখেছেন, “এটা কি ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ?”
কারও মতে, “দুনিয়া থেকে রং যেন হারিয়ে যাচ্ছে… আমি অন্তত হার মানব না।”
অর্থাৎ, অনেকেরই মনে হয়েছে—এই রংটা খুবই সাধারণ। কালার অব দা ইয়ার হিসেবে আরও সাহসী, নজরকাড়া কিছু চেয়েছিলেন তারা।
ফ্যাশন আর ডিজাইনে মিনিমালিজমের ঢেউ তো গত কয়েক বছর ধরে চলছে। সেই প্রেক্ষিতে ক্লাউড ড্যান্সারকে কেউ কেউ ‘উপযোগী’ রং নির্বাচন বলে মনে করছে।
কিন্তু অন্যদের মতে, একঘেয়েমি বাড়াচ্ছে এই সিদ্ধান্ত। বিশেষত তখন, যখন পৃথিবী নানা অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে এবং মানুষ আরও প্রাণবন্ত, উচ্ছল রং দেখতে চায়।
বাঙালি স্টাইল সেন্সে সাদা বরাবরই জনপ্রিয়—গরমের পোশাকে, উৎসবে, হ্যালো-স্মার্ট মিনিমাল লুকে। ক্লাউড ড্যান্সার সেই পরিচিত সাদাকে আরও কোমল, আরও শ্বাস নেওয়ার মতো করে তোলে।
২০২৬-এ এই শেডে থাকতে পারে: হালকা লিনেন শাড়ি, সাদা-টোন মনোক্রোম অফিস ওয়্যার, মডার্ন হোম ডেকর, স্কিনকেয়ার ব্র্যান্ডিং। সব জায়গায় একটা শান্ত, স্পষ্ট, রিফ্রেশিং মুড তৈরি করতে পারে।
সব শেষে বলা যায়, প্যানটোনের উদ্দেশ্য বিশ্বকে কিছুটা শান্তি আর নিরিবিলি অনুভূতি দেওয়া। কিন্তু দর্শকদের প্রত্যাশা ছিল ঠিক উল্টো—রঙিন, সাহসী ও শক্তিশালী কিছু। সুতরাং ক্লাউড ড্যান্সার এখন বিতর্কের কেন্দ্রে। কিন্তু ফ্যাশন ও ডিজাইন কি কখনো এক রং দিয়ে নির্ধারিত হয়? বরং এর সৌন্দর্য থাকে—কে কতটা নতুনভাবে, নিজের মতো করে সেই রংকে ব্যবহার করতে পারে।